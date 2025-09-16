Thanh xuân trong 'lò luyện' bác sĩ nội trú

Không chỉ là danh xưng, bác sĩ nội trú gắn với kỳ thi khốc liệt, những đêm trắng bệnh viện và áp lực khổng lồ mà chỉ ai từng trải mới thấu hết.

Điểm làm nên sự giỏi giang của bác sĩ nội trú là trải nghiệm thực chiến. Ảnh: Chí Hùng.

Đào tạo bác sĩ nội trú được xem là “đặc sản” của hệ thống nhân lực y tế Việt Nam. Để có tấm vé bước vào, những sinh viên giỏi nhất phải vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, rồi tiếp tục rèn luyện trong môi trường áp lực cao như “lò bát quái”. Sau tất cả, sự giỏi nghề của họ không tự nhiên mà có.

Để lý giải vì sao sự giỏi nghề không tự nhiên mà có, Tri Thức - Znews ghi lại câu chuyện từ 3 bác sĩ nội trú.

“Vừng ơi” duy nhất trong đời

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bình Dân, vẫn còn nguyên niềm xúc động khi nhớ về quãng thời gian hơn 15 năm trước, khi anh trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành Niệu khoa.

"Vài ngày nay, tôi rất vui khi xã hội bắt đầu quan tâm đến bác sĩ nội trú", bác sĩ Phước nói.

Anh kể, vào thời điểm đó, “bác sĩ nội trú” là một khái niệm khá xa lạ với những ai ngoài ngành y. Nhưng với sinh viên y khoa, đây được xem như “cơ hội vàng” để thử sức. Đầu vào kỳ thi tuyển chọn rất khắt khe, thí sinh phải tốt nghiệp bác sĩ đa khoa và chỉ có duy nhất một cơ hội dự thi. Vì kỳ thi sát thời điểm công bố kết quả tốt nghiệp, chỉ cần sơ sẩy một môn, cánh cửa nội trú sẽ đóng lại.

"Chọn ngành cũng không dễ. Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành chỉ khoảng 2 chỗ, mà thí sinh thì toàn anh tài, chị giỏi. Lúc đó, tôi chỉ tự nhủ phải cố gắng", bác sĩ Phước nhớ lại.

Bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú của bác sĩ Phước hơn 15 năm trước. Ảnh: BSCC.

Theo đánh giá của bác sĩ Phước, kỳ thi vào nội trú là thử thách toàn diện, từ giải phẫu là nền tảng để mổ xẻ cơ thể người bệnh đến các đề chuyên môn niệu khoa như chẩn đoán và điều trị vỡ niệu đạo, phì đại tuyến tiền liệt, bướu thận. Tiếp đến là toán xác suất thống kê để phục vụ nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ để đọc tài liệu quốc tế.

Bác sĩ Phước vẫn nhớ rõ vòng thi vấn đáp, đứng trước toàn các bậc thầy, tiền bối, thần tượng, anh vừa háo hức vừa hồi hộp. Câu hỏi trải rộng từ chuyên môn đến lý do chọn ngành và mục tiêu phấn đấu.

"Cảm giác lúc đó như vượt nghìn chông gai, vừa quyết liệt vừa tràn đầy đam mê", bác sĩ Phước chia sẻ.

Kết quả, may mắn mỉm cười khi anh trúng tuyển vào chuyên ngành Niệu khoa và hoàn thành khóa học với thành tích loại giỏi. Bác sĩ Phước cho biết quãng đời nội trú đã để lại trong anh sự rèn giũa không chỉ kiến thức mà cả bản lĩnh, niềm tin nghề nghiệp.

Nghề chọn người

Kể với Tri Thức - Znews, bác sĩ Lê Vũ Tân cho biết mình bước vào hành trình bác sĩ nội trú như một ngã rẽ bất ngờ.

"Thời sinh viên, ước mơ của tôi chỉ là tốt nghiệp và có việc làm ở một bệnh viện tại TP.HCM. Nhưng có lẽ nghề chọn mình hơn là mình chọn nghề", bác sĩ Tân kể.

Sau khi tốt nghiệp năm 2009, bác sĩ Tân nhận công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 2, dự định theo chuyên khoa Nhi. Nhưng một người đàn anh đã khuyên anh thử sức với kỳ thi nội trú Ngoại Niệu. Chàng bác sĩ trẻ có đúng một tháng để ôn bài.

Hình chụp bác sĩ Tân (ngoài cùng bên trái) cùng các bác sĩ nội trú khác. Ảnh: BSCC.

May mắn, anh trúng tuyển vào khóa Nội trú Ngoại Niệu 2010-2013. Quá trình ôn thi, anh được hai người bạn thân hết lòng hỗ trợ, thậm chí “mắng chửi” để anh không bỏ cuộc. Kết quả cả ba cùng đậu nội trú, một người vào Nội trú Mắt, một vào Nội trú Tai Mũi Họng và anh chọn Ngoại Niệu.

"Nhớ lại năm 2010, bảy đứa ngáo ngơ cùng học nội trú Ngoại Niệu, trải qua nhiều kỳ thi cam go nhưng cũng rất dễ thương dưới sự dìu dắt của các thầy cô bộ môn Niệu", bác sĩ Tân bồi hồi.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp, mỗi người trong nhóm 7 bác sĩ rẽ sang một hướng khác, người ở lại giảng dạy, người chuyên sâu Nam khoa, người sang Bệnh viện Chợ Rẫy, người khác rời ngành. Riêng bác sĩ Tân, anh vẫn gắn bó với Bệnh viện Bình Dân, tiếp tục theo đuổi Ngoại Niệu.

"Thi đậu bác sĩ nội trú đã khó, học nội trú khổ luyện hơn nhiều và sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn phải phấn đấu không ngừng để không phụ lòng thầy cô và các đàn anh", bác sĩ Tân nhấn mạnh.

Viên gạch được nung đỏ lửa

Ở góc nhìn khác, Ths.BS Nguyễn Thùy Ái Châu, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu TP.HCM lại khắc họa hình ảnh bác sĩ nội trú như một “chiến binh” thực thụ. Chị ví von rằng nếu bác sĩ đa khoa là viên gạch, bác sĩ chuyên khoa định hướng là viên gạch được mài nhẵn, thì bác sĩ nội trú giống như viên gạch đã được nung đỏ lửa. Sau quá trình học bác sĩ nội trú, nếu tiếp tục đi học chuyên khoa sâu, viên gạch ấy mới trở thành viên ngọc sáng.

Theo bác sĩ Châu, nội trú là môi trường rèn luyện khắc nghiệt nhất, nơi các bác sĩ trẻ không chỉ học hỏi chuyên môn mà còn trui rèn kỹ năng sống, khả năng chịu áp lực và tình yêu nghề.

"Không dễ dàng gì để đi đến đích, nhưng khi đã vượt qua, những gì nhận lại đều vô giá", bác sĩ Châu khẳng định.

Bác sĩ Châu cho biết ngay từ khi còn là sinh viên Y đa khoa, bác sĩ nội trú đã là ước mơ và mục tiêu lớn. Chị quyết tâm ôn luyện để đủ điều kiện dự thi, với mong muốn được theo đuổi chuyên ngành Da liễu. Năm đó, ngành chỉ có 2 suất, chị may mắn trở thành á khoa và được chọn chuyên ngành đầu tiên.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Ái Châu, phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Ảnh: BSCC.

Khi nhớ lại, chị xem kỳ thi này như một hành trình rèn luyện hơn là áp lực. Trong giai đoạn ôn thi, chị thường lập kế hoạch học chi tiết, chia giai đoạn và duy trì nhịp học bền bỉ thay vì thức trắng đêm. Những tuần cuối, chị cùng nhóm bạn học chung tại quán cà phê từ sáng đến tối, vừa ôn tập vừa động viên nhau, tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Đậu bác sĩ nội trú da liễu thực sự là bước ngoặt lớn đối với bác sĩ Châu, tạo cơ hội học tập xuyên suốt 3 năm sau đại học cùng các thầy cô lớn và cũng mở ra điều kiện để mình được làm việc tại bệnh Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

"Đây là nơi giúp tôi không ngừng phát triển chuyên môn, tiếp xúc với nhiều mặt bệnh và tận tâm điều trị cho người bệnh", bác sĩ Châu chia sẻ.

Trong mắt đồng nghiệp, bác sĩ nội trú không chỉ là những sinh viên ưu tú vượt qua kỳ thi khó bậc nhất, mà còn là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong các bệnh viện, trực tiếp tham gia khám, điều trị, nghiên cứu khoa học.

Hành trình đó khắc nghiệt, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã “nung đỏ” và “tôi luyện” nên những bác sĩ vững vàng, đủ sức gánh vác trách nhiệm trong ngành y, nơi sai sót có thể trả giá bằng sinh mạng con người.