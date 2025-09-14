Thảo Cầm Viên mở rộng tour đêm tất cả ngày trong tuần

Thay vì chỉ mở vào cuối tuần, tour đêm ngắm thú đêm tại Thảo Cầm Viên được mở rộng tổ chức suốt tuần, giúp du khách khám phá thế giới động vật về đêm ngay giữa lòng TP.HCM.

Du khách chiêm ngưỡng hổ trắng tên Bò Sữa trong tour đêm tại Thảo Cầm Viên hồi tháng 3. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sau 6 tháng thử nghiệm và hoàn thiện, tour đêm "Khi màn đêm buông xuống" đã thu hút hơn 1.300 lượt khách vào các tối cuối tuần. Trước nhu cầu lớn của người dân và du khách, chương trình được mở rộng tổ chức tất cả ngày trong tuần thay vì chỉ giới hạn vào cuối tuần như trước.

Theo quy định, mỗi chuyến giới hạn 20 khách, áp dụng cho độ tuổi từ 10 đến 65, giá vé 200.000 đồng/người. Du khách có thể lựa chọn 2 khung giờ tham quan: 19h-20h và 20h15-21h15.

Mỗi hành trình kéo dài một giờ, với điểm hẹn tại cổng số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Người tham gia cần có mặt trước 15 phút để làm thủ tục.

Trong chuyến đi, khách sẽ được quan sát thế giới động vật về đêm. Các loài săn mồi như hổ, báo, linh cẩu sẽ phô diễn hành vi tìm kiếm thức ăn, trong khi chim nước và thú ăn cỏ trở nên hoạt động mạnh mẽ nhất khi màn đêm buông xuống.

Một trong những điểm nhấn hấp dẫn là hiện tượng mắt phát sáng của nhiều loài động vật trong bóng tối, đặc điểm sinh học giúp chúng săn mồi và thích nghi với môi trường thiếu sáng.

Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để du khách tương tác với một số loài, qua đó hiểu rõ hơn về tập tính và môi trường sống tự nhiên của chúng. Đây cũng là cơ hội hiếm có để khám phá những loài động vật vốn khó tiếp cận vào ban ngày, mang đến trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Du khách không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh các loài thú trong suốt chương trình. Ảnh: Duy Hiệu.

Để đảm bảo an toàn, du khách chỉ được chụp ảnh theo hướng dẫn của nhân viên, không sử dụng đèn flash tránh gây hoảng sợ hoặc ảnh hưởng đến hành vi tự nhiên của động vật. Người tham gia nên mặc quần áo tay dài, đi giày thể thao để thuận tiện di chuyển và hạn chế côn trùng.

Toàn bộ chương trình yêu cầu khách tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên Thảo Cầm Viên để đảm bảo an toàn cho cả người và động vật.

Để tham gia, du khách cần đăng ký trước 10 ngày qua điện thoại hoặc email và hoàn tất thủ tục ít nhất 5 ngày trước chuyến đi.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết khi lần đầu ra mắt hồi tháng 3, tour đêm đánh dấu bước phát triển mới của vườn thú hơn 160 năm tuổi. Đây là cơ hội khai thác một sản phẩm du lịch độc đáo về thế giới động vật ban đêm ngay giữa trung tâm TP.HCM.