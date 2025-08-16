Thảo nguyên Bùi Hui gây thất vọng

Hát karaoke xuyên đêm, xe hơi cày nát bãi cỏ... là một số điều du khách than phiền về thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi).

3 năm trước, du khách Nguyễn Ngọc Minh (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) tình cờ biết đến thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi). Thời điểm đó, đây là một địa danh chưa được nhiều người Việt Nam biết đến.

"Con đường đất đỏ dẫn vào, mở ra trước mắt một khoảng trời mênh mông, cỏ xanh ngút tầm mắt, gió lồng lộng, chỉ có tôi và thiên nhiên. Khi ấy, Bùi Hui đẹp theo cách rất thuần khiết, không có dịch vụ, cũng không ồn ào, không có karaoke", Minh kể với Tri Thức - Znews.

Lần quay trở lại vào ngày 9/8 khiến Minh ngỡ ngàng.

Ảnh Bùi Hui chụp vào 3 năm trước (ảnh 1) và vào ngày 9/8 (ảnh 2). Ảnh: Nguyễn Ngọc Minh.

Nhiều đoàn xe đổ về Bùi Hui, tiếng người cười nói ríu rít. Nhóm bạn tụ tập hát ca. Đây là cơ hội lớn cho người dân địa phương bán hàng, cho thuê dịch vụ camping, làm hướng dẫn… Cả vùng cũng nhộn nhịp và có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, điều đáng nói thảo nguyên dần mất đi vẻ hoang sơ. Cỏ bị bánh xe nghiền nát, rác khắp nơi, tiếng karaoke vang vọng cả ngày lẫn đêm.

"2 lần gần nhất tôi đến đều nghe tiếng hát đến tận 2-3h sáng. 6h sáng, du khách lại bật nhạc hát tiếp. Nó lấn át âm thanh của thiên nhiên mà tôi từng rất thích", Minh cho hay và nói thêm người dân xã Đặng Thùy Trâm, địa phận Ba Trang cũ, sống gần đó cũng không ít lần than phiền vì tiếng ồn và sự xáo trộn.

Bùi Hui như đứng giữa ngã ba. Một mặt thu hút khách du lịch, tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương. Mặt khác phải giữ gìn linh hồn thiên nhiên vốn có.

Đại diện UBND xã Đặng Thùy Trâm cho biết ngày 9/8 (thời điểm anh Minh đến thăm), địa phương tổ chức sự kiện "Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch Chạm vào mây" nhằm quảng bá du lịch, truyền bá văn hóa của người dân H'Rê.

Đây là lần đầu tiên đơn vị thí điểm sản phẩm du lịch đêm như một biện pháp giảm nghèo bền vững.

Xã phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao kế sinh nhai cho người dân, tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo giữ nét truyền thống đặc trưng.

Trong khuôn khổ chương trình trên, ước tính có khoảng 6.000 khách tham dự, trong đó 2.000 khách lưu trú trong lều qua đêm.

Tính đến năm 2024, làng Bùi Hui có 104 hộ dân, 320 nhân khẩu. Tất cả đều là đồng bào dân tộc H'rê. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề kinh doanh sim rừng.