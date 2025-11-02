Thảo Nhi Lê công khai bạn trai người Pháp

|
Ngày 1/11, Thảo Nhi Lê khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu công khai bạn trai ngoại quốc đúng dịp sinh nhật. Trên Instagram story, cô đăng lại bài viết chúc mừng sinh nhật từ tài khoản của bạn trai, trong đó, cả hai cùng xuất hiện tình tứ bên bờ biển. "Happy birthday my love" (Chúc mừng sinh nhật em yêu), người yêu nàng á hậu viết.
Bạn trai của Thảo Nhi Lê là Romain Leclef, xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình, đồng thời đồng sáng lập thương hiệu nước hoa Nimai cùng Thảo Nhi Lê. Tháng 10/2024, cả hai từng mang sản phẩm tới gọi vốn tại Shark Tank Việt Nam song phải "trắng tay" ra về. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 8, Thảo Nhi Lê từng hé lộ mối quan hệ này khi chia sẻ câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 1,5 năm. Cô cho biết cả hai gặp nhau ban đầu với tư cách đối tác, sau đó trở thành bạn bè rồi dần nảy sinh tình cảm. "Chúng tôi không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ được xây dựng từ sự tôn trọng, niềm tin và những hành động nhỏ hàng ngày", người đẹp từng nói.
Cũng trong ngày 1/11, Thảo Nhi Lê đăng tải loạt ảnh mừng tuổi 31 với phong cách gợi cảm đặc trưng. Giữa không gian phủ đầy hoa hồng đỏ và ánh nến lãng mạn, cô diện nội y ren đỏ kết hợp áo lông trắng mềm mại. Làn da nâu khỏe khoắn, đường cong gợi cảm cùng đôi chân dài được tôn lên qua lớp voan mỏng và giày cao gót da báo.
Trước khi công khai mối quan hệ với Romain Leclef, Thảo Nhi Lê từng có 2 mối tình được công chúng quan tâm. Cô và Huy Trần từng gắn bó trong 2 năm khi còn sống tại Đức. Cặp đôi về Việt Nam cùng nhau lập nghiệp và được khán giả yêu mến bởi hình ảnh đẹp đôi, hiện đại. Dù chia tay vì khác biệt quan điểm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Đến đầu năm 2020, Thảo Nhi Lê xác nhận hẹn hò với doanh nhân Bảo Long - chủ chuỗi nhà hàng, quán bar tại TP.HCM, hơn cô 9 tuổi. Mối tình kéo dài 4 năm nhận được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt trong thời gian cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, khi Bảo Long luôn là người âm thầm ủng hộ phía sau. Tuy nhiên, tháng 7/2024, cô xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi".
Sinh năm 1994, Thảo Nhi Lê từng sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Cô được biết đến như một fashionista và rich kid đình đám, sở hữu gu thời trang cá tính, phong cách gợi cảm, sang trọng. Cô cũng là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, được xem là một trong những á hậu nóng bỏng nhất làng giải trí Việt.
