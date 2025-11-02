Thảo Nhi Lê công khai bạn trai người Pháp

Shark Tank là chương trình truyền hình thực tế của Mỹ dành cho các doanh nhân khởi nghiệp thuyết trình trước các nhà đầu tư (Shark) và thuyết phục họ đầu tư vào dự án kinh doanh của mình. Được sản xuất bởi Mark Burnett dựa theo chương trình "Dragons' Den" của Nhật Bản, Shark Tank đã thành công tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Australia, Việt Nam,...

Bạn có biết: Shark Tank đã 2 lần giành giải thưởng Primetime Emmy Award cho hạng mục "Cấu trúc chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất".