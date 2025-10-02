Thập kỷ băng tan tồi tệ nhất lịch sử Thụy Sĩ

Một mùa đông ít tuyết cùng với đợt nắng nóng bất thường đã khiến sông băng ở Thụy Sĩ mất thêm khối lượng lớn, làm dấy lên lo ngại về tương lai của các khối băng tại dãy Alps.

Mùa đông khan tuyết và nắng hè khiến băng ở Thụy Sĩ tan đáng kể, ảnh ghi nhận tại Turtmann ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan giám sát sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) và Ủy ban Quan sát tầng băng, trong 12 tháng qua, các sông băng tại quốc gia này giảm thêm khoảng 3% tổng khối lượng băng. Đây là mức giảm lớn thứ tư từng được ghi nhận.

Nguyên nhân chính đến từ mùa đông khan hiếm tuyết, đặc biệt ở khu vực đông bắc dãy Alps, kết hợp với đợt nắng nóng vào tháng 6.

Ông Matthias Huss, Giám đốc GLAMOS, cho biết trên Reuters: “Con số này thực sự rất lớn”, đồng thời nhấn mạnh Thụy Sĩ vừa trải qua thập kỷ băng tan tồi tệ nhất trong lịch sử.

Từ năm 2015 đến nay, quốc gia này mất khoảng 1/4 thể tích sông băng. Năm 2022 và 2023, mức giảm thậm chí còn cao hơn, lần lượt đạt 5,9% và 4,4%. Dù năm nay ít nghiêm trọng hơn, xu hướng băng tan vẫn thể hiện rõ rệt. Điển hình, sông băng Rhone - từng là sông băng lớn nhất châu Âu trong Kỷ Băng hà - tiếp tục thu hẹp, mất trung bình khoảng 1,5 m độ dày chỉ trong một năm.

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái ghi lại sông băng Turtmann trong một ngày hè oi ả giữa bối cảnh biến đổi khí hậu, tại Turtmann (Thụy Sĩ), ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Thực tế, khoảng 100 sông băng ở Thụy Sĩ đã biến mất trong giai đoạn 2016-2022. GLAMOS cảnh báo phần lớn số còn lại cũng có thể biến mất vào cuối thế kỷ này nếu tình trạng khí hậu hiện nay kéo dài.

Các sông băng ở độ cao dưới 3.000 m bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sông băng Silvretta ở đông bắc Thụy Sĩ, vốn được xem là một trong những khối băng khỏe mạnh, cũng ghi nhận sự sụt giảm lớn sau khi khu vực này trải qua mùa đông ít tuyết nhất trong gần 100 năm.

Ông Huss cho rằng khó có thể cứu vãn hoàn toàn, nhưng nếu lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu giảm về mức 0 trong vòng 30 năm tới, vẫn có thể duy trì khoảng 200 sông băng ở độ cao lớn.

Ngược lại, sự thu hẹp nhanh chóng của băng không chỉ là mất mát về thiên nhiên mà còn làm tăng nguy cơ sạt lở núi. Điển hình là vụ sụp đổ sông băng hồi tháng 5 vừa qua, gây thiệt hại nặng nề cho làng Blatten ở bang Valais.