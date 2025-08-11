Thắp sáng nụ cười trẻ thơ ở vùng quê nghèo Đồng Tháp

Đầu tháng 8, hành trình “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” đã có mặt tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp để mang theo yêu thương và hy vọng đến với những mảnh đời kém may mắn.

Hành trình “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em”, do Teennie Clinic khởi xướng, đã tiếp tục sứ mệnh tốt đẹp của mình ở xã Đốc Binh Kiều, vùng quê yên ả ở tỉnh Đồng Tháp, nhưng vẫn còn những mảnh đời khó khăn.

Nơi tuổi thơ gắn liền với những vất vả sớm hôm

Ở Đốc Binh Kiều, có em rất yêu việc đến trường nhưng gia cảnh nghèo khó, cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng nên bữa cơm tối đôi khi vẫn chưa đủ đầy. Có em sáng tinh mơ đã phải lội ruộng phụ cha mẹ, rồi vội vã đến lớp với đôi tay còn lấm bùn. Cũng có em tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu thế nào là nỗi lo bệnh tật.

“Con chỉ mong mẹ khỏe lại để con được ở bên mẹ nhiều hơn”, một bé gái có mẹ phải chạy thận 3 lần/tuần nghẹn ngào chia sẻ.

Bé Duy Luân (áo đỏ) là một trong các em nhỏ được dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” hỗ trợ tại xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp.

Chứng kiến những hoàn cảnh ấy, ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc điều hành Nha khoa Teennie Clinic, không giấu được sự xúc động: “Điều các em cần không phải là những món quà to lớn, mà là một bàn tay nắm lấy đúng lúc, một ánh mắt thấu hiểu và niềm tin rằng phía trước vẫn còn nhiều hy vọng. Chúng tôi muốn các em biết rằng chúng tôi sẽ không chỉ đến một lần rồi đi, mà sẽ ở lại, đồng hành và nâng bước các em trên con đường học tập và trưởng thành”.

Teennie Clinic đã chính thức nhận bảo trợ cho 6 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nơi này, cam kết tài trợ toàn bộ chi phí học tập và sách vở đến khi các em tròn 18 tuổi. Chương trình thuộc dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” do Teennie Clinic khởi xướng, không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đây còn là lời hứa đồng hành lâu dài, giúp các em vững vàng bước tiếp trên con đường học vấn, nuôi dưỡng những ước mơ đang chờ được chắp cánh.

Đại điện Nha khoa Teennie Clinic trao tặng quà cho các em ở lễ tổng kết chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh UEF tại xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp.

Hành trình gieo mầm hy vọng

Đại diện Teennie Clinic đã đến từng nhà, trao những phần quà đầu tiên và cùng gia đình ký cam kết bảo trợ. Giữa cái nắng vàng rực của miền Tây, những ánh mắt rụt rè ban đầu của các em dần sáng lên khi nghe rằng: “Con sẽ được đi học đến năm 18 tuổi, sẽ có sách mới, áo mới mỗi năm”.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ các em nhỏ, trong chuyến đi này, Teennie Clinic còn đồng hành cùng đội Mùa Hè Xanh UEF để khánh thành tuyến đèn đường mới, thắp sáng con đường dài vốn tối tăm, nguy hiểm mỗi khi đêm xuống. Từ nay, người dân và các em nhỏ sẽ yên tâm hơn khi đi học, đi làm về muộn, bởi con đường đã sáng rực ánh đèn, sáng cả niềm tin và sự gắn kết cộng đồng.

Dự án “Nuôi Dưỡng Nụ Cười Của Em” ở Đốc Binh Kiều là minh chứng rõ rệt cho tinh thần trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn mà Teennie luôn hướng tới: khi một doanh nghiệp phát triển, cũng là lúc cần chung tay lan tỏa yêu thương, tạo ra những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Đại điện Nha khoa Teennie Clinic khánh thành đèn đường tại xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp.

Nha khoa Teennie Clinic, một thành viên của San Dental Group - hệ thống nha khoa uy tín bao gồm Thegioiimplant.com (nha khoa chuyên sâu trồng răng an toàn), San Dentist (nha khoa chuyên sâu răng sứ thẩm mỹ) và Teennie Clinic là nha khoa chuyên sâu về niềng răng dây thẳng. Đây là nơi mang đến giải pháp chỉnh nha nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, với phác đồ điều trị được cá nhân hóa chỉ từ 6 đến 36 lần hẹn.

Teennie Clinic tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia nha sĩ hàng đầu, những người luôn tận tâm kiến tạo những nụ cười rạng rỡ và khỏe mạnh cho mọi khách hàng. Với sứ mệnh không ngừng nâng tầm chất lượng chăm sóc răng miệng, Nha khoa Teennie Clinic liên tục cải tiến dịch vụ và tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội.

Xem chi tiết hơn về các hoạt động của dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em”: https://teennie.vn/nuoi-duong-nu-cuoi-cua-em-hanh-trinh-gieo-mam-yeu-thuong-cua-nha-khoa-teennie-clinic/ Địa chỉ: Số 5 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM