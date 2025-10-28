Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt 'đối thủ'

Khi đang nhậu, vợ gọi điện thoại cho chồng - lúc này cũng đang nhậu tại nhà một người phụ nữ khác, khi chồng thách thức, người vợ gọi taxi tới nơi chồng nhậu và lấy dao rọc giấy lao vào rạch mặt người phụ nữ đang nhậu cùng chồng mình.

Ngày 27/10, Viện KSND khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do ghen tuông tình ái.

Cụ thể, tối 25/10, Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) khi đang nhậu cùng bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984). Nghe điện thoại của vợ, G. nói đang nhậu tại tại nhà chị N.T.H.Tr. (SN 1992, ngụ xã Long Hưng) và thách thức, gọi vợ sang.

Hiện trường vụ việc.

Trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh và 2 người khác thuê taxi đến nhà chị Tr. Khi tới, thấy chồng đang nhậu với Tr. và 3 người khác, Huỳnh Anh rút dao rọc giấy lao tới rạch 2-3 nhát vào mặt Tr.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Chị Tr. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hòa Hội - Kiều Tiên/Tiền Phong

