Thầy cô vùng lũ lội bùn dọn trường, lợp mái chuẩn bị cho khai giảng

Trước thềm khai giảng năm học mới, nhiều trường học ở miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 5, số 6 vẫn tất bận dọn trường, sửa sang cơ sở vật chất để kịp thời đón trẻ trở lại lớp.

Cán bộ, giáo viên ở xã Tam Thanh cùng dọn dẹp trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Bão số 5, số 6 kèm mưa lũ diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học miền núi Thanh Hóa, khiến hàng chục điểm trường bị tốc mái, sạt lở, ngập lụt, trang thiết bị hư hỏng.

Cụ thể, theo Báo Thanh Hóa, tính đến ngày 31/8, tỉnh này có 33 trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, ngành giáo dục Thanh Hóa đã nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Tại xã biên giới Tam Thanh, mưa lũ khiến hàng trăm mét khối đất đá tràn vào điểm trường Mầm non và Tiểu học Tam Thanh, khu Cha Lung. Trong ngày 1/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhà trường dọn dẹp đất đá, tổng vệ sinh để học sinh kịp khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Tam Thanh ngập sâu trong bùn đất sau bão số 5. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Trường Mầm non Nam Xuân tại xã Nam Xuân cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão khi dãy lớp học tại điểm lẻ Nam Tân bị tốc mái. Mái tôn của trường cũng bị thủng, nhiều vị trí đinh vít bị bung khiến lớp học bị dột, ngấm tường, ẩm mốc.

Cũng tại nhiều trường khác như Mầm non Thiết Ống hay Tiểu học Yên Khương, bão số 5 khiến lớp học ngập sâu, sân trường vùi lấp đất đá, khu nhà công vụ giáo viên hư hỏng nặng. Cán bộ, giáo viên các trường đã tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.

Lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ trường học khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Tương tự, những ngày này, các trường học ở Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão để sẵn sàng cho năm học mới. Báo Hà Tĩnh thông tin sau bão số 5 và 6, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng, thiệt hại ước tính gần 136 tỷ đồng .

Trong số đó, nhiều trường học bị tốc mái, sạt lở, trang thiết bị hư hỏng, khuôn viên ngập úng. Trường THCS Sơn Lộc, Tiểu học Đỉnh Bàn và Mầm non Phù Việt là những điểm chịu thiệt hại lớn.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cùng nỗ lực của giáo viên, công tác vệ sinh, sửa chữa, hong phơi bàn ghế, trang trí lớp học đang được triển khai khẩn trương. Trường Tiểu học Đỉnh Bàn ở xã Thạch Khê đã sắp xếp lớp học tạm để duy trì hoạt động dạy và học trong thời gian chờ khắc phục hoàn toàn.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án hỗ trợ. Ngành giáo dục cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo đủ điều kiện học tập cho học sinh, sẵn sàng bước vào năm học 2025-2026.