Thay đổi chưa từng có tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Dịp cuối tuần tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm luôn chật kín du khách, đặc biệt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân đổ xô về đây trải nghiệm không gian mới sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” bị tháo dỡ, nhiều du khách nhận xét không gian mới thoáng đãng, rộng rãi và thích hợp cho việc tản bộ.