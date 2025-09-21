Thay đổi chưa từng có tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

|
Dịp cuối tuần tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm luôn chật kín du khách, đặc biệt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân đổ xô về đây trải nghiệm không gian mới sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” bị tháo dỡ, nhiều du khách nhận xét không gian mới thoáng đãng, rộng rãi và thích hợp cho việc tản bộ.
Tại vị trí từng là tòa nhà “Hàm cá mập”, một màn hình LED cỡ lớn xuất hiện. Đây vừa là phương tiện phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa trở thành background (phông nền) độc đáo, thu hút hàng nghìn lượt check-in mỗi ngày.
Xung quanh khu vực quảng trường giờ được lắp đặt nhiều ghế đá xen kẽ với các chậu hoa cây cảnh làm nơi nghỉ chân cho người dân.
Vũ Thị Dung Nhi ( 30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Từ lúc quảng trường được chỉnh trang xong tôi thấy khác hẳn. Không gian rộng hơn, nhiều chỗ ngồi, cây xanh, ánh sáng cũng dễ chịu, trẻ nhỏ có thể vui chơi thoải mái, an toàn”.
Khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau cải tạo có không gian rộng và thoáng đãng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
Nếu như trước đây, người dân phải chờ đến dịp cuối tuần mới có thể tận hưởng không gian đi bộ quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nay không gian này hoàn toàn được dành riêng cho người dân tham gia các hoạt động cộng đồng.
Các phương tiện lưu thông quanh Hồ Gươm được bố trí đi vào phần đường còn lại của đường Đinh Tiên Hoàng.
Đến nay, việc cải tạo quảng trường đã xong giai đoạn 1. Theo kế hoạch dài hạn, ở giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm…) theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...