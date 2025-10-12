Thay đổi nhỏ khi dùng tủ lạnh cần làm ngay để tránh rước độc

Một chiếc tủ lạnh sạch sẽ, gọn gàng và được sắp xếp khoa học không chỉ giúp thực phẩm tươi lâu, tiết kiệm chi phí mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình.

Thịt sống nên được bảo quản ở ngăn dưới cùng để hạn chế lây nhiễm chéo. Ảnh: Freepik.

Sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ tươi ngon và an toàn của thức ăn. Thói quen để đồ “ở đâu còn chỗ thì bỏ vào” có thể khiến vi khuẩn sinh sôi, thực phẩm nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

Chia sẻ trên Eating Well, Sara Bratager, chuyên gia an toàn và truy xuất thực phẩm, Trung tâm Truy xuất Toàn cầu IFT, nhấn mạnh tủ lạnh vốn được thiết kế với các ngăn có chức năng riêng. Tuy nhiên, nếu sử dụng tùy tiện, công dụng ấy dễ bị bỏ qua, khiến việc bảo quản kém hiệu quả.

Đặt thịt sống ngăn dưới cùng

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất là luôn đặt thịt sống ở ngăn dưới cùng. Thịt, cá hay hải sản tươi đều có thể tiết ra nước trong quá trình bảo quản. Nếu đặt ở kệ trên, những giọt nước chứa vi khuẩn như Salmonella hay E. coli rất dễ rơi xuống các thực phẩm khác, từ đó gây nhiễm chéo. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ngộ độc thực phẩm tại nhà.

Cách đơn giản và an toàn nhất là đặt thịt sống trong hộp riêng hoặc túi kín, xếp ở tầng thấp nhất, nơi nhiệt độ ổn định và hạn chế tiếp xúc với các loại thực phẩm khác.

Ngăn trên cùng cho các loại thực phẩm "ổn định"

Phía kệ trên cùng là nơi ấm nhất trong tủ lạnh, thích hợp để cất các loại thực phẩm “ổn định", tức những món ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ. Các loại sữa chua, đồ muối chua, thực phẩm lên men hay mứt, phô mai đều có môi trường axit, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Đây cũng là vị trí lý tưởng cho các loại đồ ăn đã chế biến sẵn hoặc phần thừa từ bữa trước, bởi chúng ít rủi ro hơn và cần được đặt ở nơi dễ nhìn thấy để tránh quên, giảm lãng phí.

Kệ giữa dành cho sữa, trái cây, rau củ

Các kệ giữa và dưới, nơi không khí lạnh tập trung, lại là “vùng an toàn” cho các thực phẩm cần được bảo quản mát. Đây là nơi lý tưởng để cất sữa, trứng, trái cây, rau củ hoặc đồ uống. Những ngăn này giúp duy trì nhiệt độ ổn định, thường dưới 4 độ C, đủ để ngăn vi khuẩn phát triển.

Một số tủ lạnh có ngăn rau củ riêng, được thiết kế để giữ độ ẩm cao, giúp rau lá không bị héo và trái cây tươi lâu hơn. Nếu không có ngăn riêng, bạn có thể dùng hộp kín hoặc túi bảo quản để giữ độ ẩm và tránh ám mùi.

Luôn giữ nhiệt độ ở mức 1-4 độ C

Ngoài vị trí, nhiệt độ cũng là yếu tố then chốt. Cơ quan An toàn Thực phẩm Mỹ (USDA) khuyến cáo nên giữ tủ lạnh ở mức 1-4 độ C. Nếu nhiệt độ cao hơn, thực phẩm dễ rơi vào “vùng nguy hiểm” từ 4 độ C đến 60 độ C, khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh nhất, có thể nhân đôi chỉ trong 20 phút. Một nhiệt kế nhỏ gắn trong tủ sẽ giúp bạn theo dõi chính xác và kịp thời điều chỉnh khi cần.