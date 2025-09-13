Thấy gì sau vụ mâu thuẫn niềng răng ở nha khoa Tuyết Chinh

Niềng răng giúp cải thiện thẩm mỹ và khớp cắn, nhưng không hoàn toàn an toàn. Các nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy phương pháp này có thể dẫn đến nhiều biến chứng.

Nữ khách hàng nằm viện sau khi bị chủ nha khoa hành hung. Ảnh: NVCC.

Sau 2 năm niềng răng nhưng không đạt kết quả như mong đợi, chị N.T.T.T. (31 tuổi, Đắk Lắk) tìm đến cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP.HCM) để phản ánh. Từ tranh cãi, mâu thuẫn leo thang, chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi) đã lao vào hành hung bệnh nhân.

Hơn một tuần sau, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp bà Chinh để điều tra. Kiểm tra của Sở Y tế cũng phát hiện hàng loạt sai phạm về chuyên môn, nhân sự và quảng cáo tại phòng khám này.

Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ vì hành vi bạo lực, mà còn dấy lên nhiều băn khoăn về niềng răng - kỹ thuật chỉnh nha tốn kém nhưng đang ngày càng phổ biến trong làm đẹp.

Từ trào lưu thẩm mỹ đến kỹ thuật y khoa phổ biến

Khoảng một thập kỷ gần đây, niềng răng (chỉnh nha) không còn là giải pháp cho những trường hợp khớp cắn nghiêm trọng, mà dần thành xu hướng thẩm mỹ được giới trẻ ưa chuộng. Trên mạng xã hội, hình ảnh “đeo niềng” được xem như một khoản đầu tư cho ngoại hình, tương tự chăm sóc da hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, chỉnh nha là kỹ thuật y khoa nhằm điều chỉnh răng hô, móm, lệch hoặc khớp cắn không đúng. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ phải nhổ bớt răng mọc sai vị trí, sau đó sử dụng hệ thống mắc cài hoặc khay niềng để sắp xếp lại toàn bộ hàm. Nhờ đó, không chỉ nụ cười mà cả gương mặt bệnh nhân trở nên cân đối, hài hòa hơn.

"Sự quan tâm về thẩm mỹ răng miệng được nâng cao lên rất nhiều. So với trước đây, mọi người đã niềng răng nhiều hơn, trẻ em được niềng răng sớm hơn, đội ngũ bác sĩ cũng đông đảo và có tay nghề cao hơn để đáp ứng nhu cầu này", bác sĩ Minh nói.

Bệnh nhân niềng răng gặp biến chứng lệch khớp cắn. Ảnh: NVCC.

Niềng răng mang lại lợi ích kép là thẩm mỹ và chức năng. Ngoài việc cải thiện sự tự tin, phương pháp này giúp khắc phục tình trạng răng chen chúc, sai khớp cắn, vốn có thể gây khó khăn trong ăn nhai, tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu. Với trẻ em và thanh thiếu niên, chỉnh nha sớm còn hỗ trợ sự phát triển đúng của xương hàm, giảm thiểu can thiệp phẫu thuật về sau.

Sự phát triển của công nghệ cũng khiến trải nghiệm niềng răng ngày càng đa dạng.

Nếu trước đây, phần lớn bệnh nhân chỉ biết đến mắc cài kim loại, thì nay các lựa chọn như mắc cài sứ, mắc cài tự buộc hay khay trong suốt đã phổ biến hơn, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ trong quá trình điều trị. Chi phí niềng răng dao động khá rộng, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tùy loại khí cụ và độ phức tạp của từng ca.

Với nhiều người, thành quả sau vài năm đeo mắc cài được ví như một “cuộc lột xác”. Không ít trường hợp được ghi nhận gương mặt thay đổi đáng kể, đường nét hài hòa hơn sau khi khớp cắn và vị trí răng được cân chỉnh. Điều này lý giải tại sao niềng răng ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến, không chỉ trong giới trẻ thành thị mà ở nhiều địa phương.

Có thể xảy ra biến chứng

Các chuyên gia y tế khẳng định niềng răng không phải là giải pháp tuyệt đối an toàn và bệnh nhân hoàn toàn có thể gặp phải nhiều biến chứng nếu quá trình điều trị thiếu kiểm soát.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Chỉnh nha và Nghiên cứu sọ mặt năm 2017, bệnh nhân chỉnh nha có nguy cơ cao đối mặt với tình trạng tụt lợi, viêm nha chu và tiêu xương ổ răng. Nguyên nhân thường đến từ lực kéo quá mạnh hoặc việc điều chỉnh sai kỹ thuật, dẫn đến răng di chuyển không đúng hướng. Một số trường hợp còn ghi nhận sự mất ổn định sau khi tháo niềng, khiến răng nhanh chóng xô lệch trở lại, gây tâm lý thất vọng cho người điều trị.

Trong khi đó, Hiệp hội Chỉnh nha Mỹ (AAO) cũng nhiều lần cảnh báo về rủi ro khi người dân lựa chọn dịch vụ niềng răng tại các cơ sở không đủ điều kiện.

AAO nhấn mạnh niềng răng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha trong suốt thời gian điều trị, vốn kéo dài từ 18 tháng đến vài năm. Nếu không, bệnh nhân có thể gặp biến chứng như lệch khớp cắn, mòn men răng do vệ sinh khó khăn, sâu răng lan rộng, thậm chí răng lung lay hoặc mất răng.

Người niềng răng cần giữ vệ sinh răng miệng thật tốt. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh đó, yếu tố vệ sinh răng miệng trong quá trình niềng răng cũng đóng vai trò quan trọng. Mắc cài và dây cung là môi trường dễ tích tụ mảng bám, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Nếu không được làm sạch đúng cách, người niềng răng có thể đối mặt với hôi miệng, viêm nướu và sâu răng nặng hơn so với người bình thường. Một số nghiên cứu lâm sàng cũng chỉ ra tình trạng tổn thương men răng quanh vị trí gắn mắc cài, để lại đốm trắng vĩnh viễn sau khi tháo niềng.

Các chuyên gia chỉnh nha AAO, bệnh nhân cần được thăm khám kỹ lưỡng trước khi quyết định niềng, bao gồm chụp X-quang, phân tích khớp cắn và đánh giá sức khỏe nha chu. Trong quá trình điều trị, việc tái khám định kỳ đúng lịch hẹn giúp bác sĩ kịp thời điều chỉnh lực kéo và xử lý các bất thường phát sinh.

Như vậy, niềng răng có thể mang lại lợi ích thẩm mỹ và chức năng rõ rệt, nhưng nếu thiếu sự giám sát chuyên môn, người bệnh sẽ phải đối mặt với những rủi ro khó lường.