Thấy gì từ cơ bắp của Angela Phương Trinh?

Vóc dáng vạm vỡ của Angela Phương Trinh trong thời gian gần đây góp phần lăng xê xu hướng hình thể cơ bắp ở nữ giới.

Hình thể lực lưỡng của Angela Phương Trinh tạo ra nhiều luồng ý kiến. Ảnh: FB/Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh vừa thu hút sự chú ý khi khoe diện mạo mới trên trang cá nhân. Cụ thể, cô chụp hình trong phòng gym, khoe cơ bắp cuồn cuộn, gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, lực lưỡng.

Angela Phương Trinh không phải người duy nhất lăng xê hình thể cơ bắp ở nữ giới. Trong những năm gần đây, kiểu dáng cơ thể này được nhiều phụ nữ ưa chuộng, trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực thời trang, the The New York Times.

Diện mạo khác lạ của Angela Phương Trinh

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh cho biết hình thể vạm vỡ của cô được xây dựng từ chế độ ăn chay. “Tiếp sức bằng thực vật, xây dựng từ sự đam mê. Ai nói người ăn chay không thể có cơ bắp?”, cô viết trên mạng xã hội.

Angela Phương Trinh gây ấn tượng với hình thể lực lưỡng, khác lạ. Ảnh: FB/Angela Phương Trinh.

Trong bài viết khoe diện mạo khác lạ, cô cũng gắn tên huấn luyện viên cá nhân - lực sĩ Phạm Văn Mách. Bài đăng của Angela Phương Trinh thu hút hơn 7.000 lượt tương tác và gần 300 bình luận.

Người dùng mạng xã hội đưa ra những ý kiến khác nhau về diện mạo mới của mỹ nhân sinh năm 1995. Một số cho rằng hình thể lực lưỡng, cơ bắp, múi bụng cuồn cuộn không phù hợp với phụ nữ, đồng thời thể hiện sự tiếc nuối với vóc dáng “mình hạc xương mai” trước đây của Angela Phương Trinh.

Song, phần lớn lại dành lời khen ngợi cho cơ thể khỏe khoắn, rắn rỏi, công nhận sự nỗ lực của cô trong hành trình xây dựng vóc dáng.

Như vậy, Angela Phương Trinh là một trong những người phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng xu hướng hình thể cơ bắp thịnh hành trên thế giới trong những năm gần đây.

Vốn ưa chuộng thân hình mảnh mai, lĩnh vực thời trang dần thay đổi quan điểm về hình thể nữ giới. Các nhà thiết kế bắt đầu tôn vinh cơ bắp của phụ nữ thay vì chỉ lăng xê “dáng dây cây cảnh”.

Sự lên ngôi của hình thể săn chắc

Trong một quảng cáo năm 2024 của thương hiệu adidas, nữ VĐV Reegan Finkel xuất hiện, khoe cơ bắp săn chắc. Cô diện bộ đồ tập màu hoa cà, thực hiện động tác nâng tạ trong hình ảnh tiếp thị.

Tương tự, trên sàn diễn bộ sưu tập Thu 2024 của thương hiệu thời trang Collina Strada, một số người mẫu nữ diện áo không tay, quần đùi thể thao, xách tạ và tạo dáng gồng cơ bắp trước ống kính. Theo Giám đốc sáng tạo Hillary Taymour, cách tạo dáng này lấy cảm hứng từ hình ảnh một người phụ nữ Nepal nâng chiếc tạ được làm từ bí ngô.

Hillary Taymour cũng cho biết đã nghiên cứu đặc điểm cơ thể của nhiều vận động viên thể hình nữ nhằm truyền tải tinh thần mạnh mẽ, rắn rỏi, sức mạnh thể chất thông qua trang phục.

Tuy nhiên, sự thay đổi về quan điểm này không chỉ mới xảy ra. Năm 2017, nhiếp ảnh gia thời trang Steven Klein đã thực hiện bộ hình với nữ vận động viên thể hình Joelle Lombardi cho tạp chí Interview.

Năm 2021, Giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry của thương hiệu thời trang cao cấp Schiaparelli cũng thực hiện một chiếc váy dạng điêu khắc, tái hiện những múi bụng cuộn lên.

Hình thể khoẻ khoắn của phụ nữ được lĩnh vực thời trang lăng xê. Ảnh minh hoạ: @ssong_rme.

Theo nhà sử học thời trang Shelby Ivey Christie (New York, Mỹ), sự thay đổi này là tất yếu, phản ánh những bước chuyển của nền văn hoá đại chúng. Định nghĩa về vẻ đẹp của phụ nữ trở nên đa dạng, phong phú hơn, bao gồm kiểu cơ thể lực lưỡng.

Nhiều vận động viên chuyên nghiệp như VĐV quần vợt Coco Gauff và VĐV thể dục Simone Biles cũng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang, được công chúng đón nhận.

Trong hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu Calvin Klein hồi tháng 4/2023, ca sĩ, vũ công FKA Twigs cũng khoe hình thể săn chắc với cơ bắp khỏe khoắn. Tuy nhiên, bức hình bán khoả thân này đã bị Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh (ASA) quyết định gỡ vào tháng 11 vì chứa yếu tố khiêu dâm.

Sau khi ASA kết luận rằng hình ảnh bán khỏa thân của FKA Twigs hướng sự chú ý vào cơ thể cô ấy hơn là bộ trang phục, nữ ca sĩ lập tức lên tiếng phản đối trên trang cá nhân. Cô khẳng định không thấy bản thân giống một “đối tượng tình dục” như ASA cáo buộc.

“Tôi không phải ‘đối tượng tình dục’ như họ gắn mác. Tôi thấy một người phụ nữ da màu đẹp và mạnh mẽ trong bộ hình. Sau khi xem xét hàng loạt chiến dịch quảng cáo từ trước đến nay, tôi nhận thấy tiêu chuẩn kép được áp dụng với mình”, FKA Twigs chia sẻ trên trang cá nhân.