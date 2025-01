Thấy gì từ động thái hủy sắc lệnh xe điện của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump nhắm đến xóa bỏ sự ưu ái mà chính quyền tiền nhiệm dành cho ôtô điện. Động thái này nhiều khả năng đẩy thị trường xe điện tại Mỹ đối diện nhiều thách thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng đã tuyên bố hủy bỏ lệnh hành pháp năm 2021 do người tiền nhiệm Joe Biden ký, trong đó nhắm mục tiêu 50% doanh số ôtô mới tại Mỹ vào năm 2030 sẽ là xe thuần điện.

Xe điện không còn được ưu ái

Theo Reuters, Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ dừng phân phối các khoản tiền chưa chi của Chính phủ Mỹ trong gói hỗ trợ phát triển trạm sạc trị giá 5 tỷ USD .

Tổng thống Mỹ thứ 47 kêu gọi chấm dứt miễn trừ cho các tiểu bang áp dụng loạt quy định về xe không phát thải vào năm 2035, đồng thời cho biết chính quyền của mình sẽ xem xét chấm dứt chính sách ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho xe điện.

Trang tin Reuters cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xem xét lại quy định bắt buộc các nhà sản xuất ôtô phải có 30-56% doanh số ôtô mới là xe thuần điện vào năm 2032.

Tổng thống Donald Trump dừng gói trợ cấp phát triển trạm sạc tại Mỹ. Ảnh minh họa: General Motors.

Ông Donald Trump cũng cho biết muốn bãi bỏ lệnh miễn trừ được EPA cấp cho California vào tháng 12/2024, cho phép tiểu bang bờ Tây này chấm dứt việc bán xe thuần xăng vào năm 2035.

"Nếu thích hợp, EPA nên chấm dứt các lệnh miễn trừ khí thải của tiểu bang với mục tiêu hạn chế doanh số của ôtô chạy xăng", chuyên trang Reuters dẫn lời tân Tổng thống Mỹ.

Về cơ bản, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump cam kết có những hành động trao quyền lựa chọn cho người dùng ở nhiều loại mặt hàng khác nhau, trong đó có xe điện.

Ôtô điện vì thế không còn được ưu ái tại xứ cờ hoa, khiến thị trường xe điện chạy pin ở Mỹ được dự báo sẽ đối diện với không ít khó khăn trong năm 2025 và các năm sau đó.

Thách thức của thị trường xe điện Mỹ

Năm 2024, doanh số xe điện hóa trên toàn cầu tăng trưởng 25%, đạt hơn 17 triệu xe nhưng phần lớn được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc.

Riêng tại Mỹ, doanh số ôtô điện tăng trưởng 7,3% để đạt 1,3 triệu xe trong năm vừa rồi. Tesla vẫn là hãng xe sở hữu thị phần lớn nhất ở mảng ôtô thuần điện với hơn 633.000 xe, Ford đứng thứ nhì với 97.900 xe bán ra còn Rivian là thương hiệu xe điện bán tốt thứ ba tại Mỹ, doanh số đạt 51.600 xe.

Tesla vẫn là hãng xe điện số một tại Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters.

Doanh số ghi nhận tăng trưởng nhưng xe điện vẫn chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong tổng lượng tiêu thụ ôtô mới tại Mỹ trong năm vừa rồi.

Dữ liệu từ Wards Intelligence cho biết người Mỹ đã mua tổng cộng 15,9 triệu ôtô mới trong năm 2024, tăng 2,2% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2019.

Với khoảng 1,3 triệu xe bán ra trong năm 2024 tại Mỹ, ôtô điện chỉ đóng góp khoảng 8% tổng doanh số xe mới ở xứ cờ hoa, một tỷ lệ còn tương đối hạn chế.

Năm ngoái, General Motors đã duy trì được vị thế số một về doanh số tại thị trường Mỹ nhờ bán được khoảng 2,7 triệu xe. General Motors là một trong những hãng xe đã trì hoãn kế hoạch điện hóa, phân bổ nguồn lực để phát triển mảng xe hybrid.

Toyota và Ford cũng ghi nhận doanh số tại Mỹ tăng trưởng trong năm vừa rồi, lần lượt đạt 3,7% và 4,2%. Toyota dự kiến chuyển đổi toàn bộ dải sản phẩm tại Mỹ thành xe hybrid, trong khi mảng hybrid của Ford ghi nhận doanh số 187.426 xe tại quê nhà trong năm 2024, gần gấp đôi doanh số 97.865 ôtô thuần điện.

Xe thuần điện không đóng góp nhiều vào doanh số của Ford tại Mỹ trong năm 2024. Ảnh: Ford.

Dữ liệu của Rho Motion cho thấy tại châu Âu, doanh số xe điện đã giảm 3%. Nguyên nhân chủ yếu được lý giải nằm ở động thái xóa bỏ trợ cấp dành cho xe điện tại Đức. Chính sách này được cho là đã tác động không nhỏ đến doanh số xe điện tại nhiều khu vực khác ở lục địa già.

Với những động thái mới nhất của Tổng thống Trump, nhiều khả năng thị trường ôtô thuần điện tại Mỹ sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn tương tự những gì đang diễn ra ở Đức.

Tương lai xe điện tại Mỹ

Tỷ trọng doanh số khoảng 8% cho thấy khách hàng Mỹ chưa quá mặn mà với phương tiện giao thông chạy điện, còn các nhà sản xuất ôtô nội địa cũng không thật sự hứng thú với quá trình điện hóa hoàn toàn dải sản phẩm.

Thái độ có phần thờ ơ của khách hàng Mỹ với ôtô thuần điện phản ánh thực tế rằng loại phương tiện chạy điện dùng pin này về bản chất vẫn là một trong những lựa chọn phương tiện giao thông đường bộ.

Bên cạnh ôtô thuần điện, khách hàng Mỹ nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung vẫn có các lựa chọn đi kèm bao gồm xe động cơ đốt trong, xe hybrid, xe hybrid cắm sạc (PHEV) hay xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Ôtô thuần điện chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong doanh số xe mới tại Mỹ ở năm vừa rồi. Ảnh minh họa: Ford.

Do vậy, thật khó để "ép" ôtô thuần điện trở thành một lựa chọn duy nhất trên thị trường, nhất là khi loại phương tiện này vẫn đang phụ thuộc không nhỏ vào hệ thống lưới điện dân dụng và trạm sạc công cộng, vốn dễ bị tổn thương sau các sự kiện thiên tai.

Trước khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, Bộ Thương mại nước này đã hoàn thiện một quy định trong đó cấm bán, nhập khẩu phần cứng và phần mềm xe kết nối, cũng như các mẫu xe kết nối đã hoàn thiện từ Trung Quốc và Nga, với lý do lý do "bảo vệ nước Mỹ khỏi những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến việc khai thác chuỗi cung ứng xe kết nối của Mỹ".

Động thái này của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cho thấy Mỹ còn xem ôtô điện như là một mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh quốc phòng, thông qua các kết nối Bluetooth, di động, vệ tinh và Wi-Fi vốn là những trang bị rất phổ biến trên loại phương tiện này.