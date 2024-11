Thấy gì từ ồn ào nhận con, không nhận vợ của tài tử Jung Woo Sung

Việc diễn viên Jung Woo Sung thừa nhận anh có con với người mẫu Moon Gabi đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở Hàn Quốc về thái độ của xã hội đối với trẻ em sinh ra ngoài giá thú.

Dân mạng Hàn Quốc chỉ trích cả Jung Woo Sung và Moon Gabi sau khi họ thông báo có con chung nhưng không kết hôn.

Hôm 22/11, Moon (35 tuổi) thông báo sinh con trên trang cá nhân, chia sẻ bức ảnh cô đang bế đứa bé mới chào đời. Trong bài đăng, cô viết: "Là một bà mẹ mới, tôi đã tìm thấy lòng can đảm để theo đuổi cuộc sống hạnh phúc bình thường. Khi tin tức bất ngờ đến, tôi đã không chuẩn bị cho nó. Thay vì ăn mừng trọn vẹn niềm vui mang thai, tôi dành phần lớn thời gian lặng lẽ với những phước lành của gia đình, tập trung hoàn toàn vào em bé sắp chào đời".

Đến ngày 24/11, Công ty quản lý của Jung (51 tuổi), Artist Company, đã xác nhận: "Đứa trẻ mà Moon Gabi tiết lộ trên mạng xã hội thực sự là con ruột của Jung Woo Sung. Các cuộc thảo luận đang diễn ra để quyết định cách tiếp cận tốt nhất đối với việc nuôi dạy con cái, và Jung sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một người cha".

Trong khi Jung cam kết sẽ hoàn thành trách nhiệm làm cha mà không kết hôn, phản ứng của công chúng phần lớn là chỉ trích, làm nổi bật lập trường bảo thủ của công chúng Hàn Quốc về các cấu trúc gia đình phi truyền thống, theo The Korea Herald.

Phản ứng trái ngược

Nhiều người dùng trực tuyến chỉ trích Jung vì quyết định không kết hôn với Moon. Một người bình luận trên công cụ tìm kiếm lớn nhất Hàn Quốc Naver đã gọi nam diễn viên là "kẻ ích kỷ làm điều xấu xa" vì né tránh kết hôn trong khi vẫn muốn thỏa mãn ham muốn tình dục, nhận được 1.053 lượt thích.

Một người khác nhận xét: "Anh ta chưa bao giờ hẹn hò nhưng đã có con. Anh ta không muốn kết hôn nhưng muốn nuôi con. Thật vô lý!", Bình luận này nhận được 500 lượt thích.

Một số người thậm chí còn liên hệ câu chuyện này với vai trò trước đây của Jung là đại sứ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Một bình luận có nội dung "Anh ta ủng hộ việc chấp nhận người tị nạn nhưng không thể chấp nhận con của chính mình" đã nhận 634 lượt thích.

Moon, người đã chọn sinh đứa trẻ, cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích. Một số người bình luận tỏ ra thương cảm cho đứa bé, lưu ý rằng "con sẽ lớn lên ngoài cấu trúc gia đình thông thường" do hành động vô trách nhiệm của Moon và Jung.

Ồn ào mới đây có nguy cơ đe dọa tên tuổi, sự nghiệp của Jung Woo Sung.

Phản ứng của dân mạng Hàn Quốc trái ngược với đa số bình luận tích cực của người nước ngoài trên trang Instagram của The Korea Herald. Nhiều người dùng quốc tế đã chúc mừng sự chào đời của em bé và không đổ lỗi cho quyết định không kết hôn với Moon của Jung.

Một người dùng, 04mo08mo, bình luận: "Tốt cho họ thôi. Đừng kết hôn vì lợi ích của đứa trẻ. Đó sẽ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc".

Một người khác, amyl9098, cho biết: "Thật mừng vì họ vẫn giữ thái độ thực tế trong vấn đề này. Nếu Hàn Quốc muốn tăng tỷ lệ sinh thì việc có con ngoài giá thú cần được coi là điều chấp nhận được. Trẻ em có thể được yêu thương và phát triển trong một môi trường không theo truyền thống".

Các nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc lưu ý rằng hình ảnh của Jung trước công chúng có thể bị ảnh hưởng vì vụ việc này.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae-geun cho biết: "Hàn Quốc vẫn còn rất bảo thủ về vấn đề giữa nam và nữ. Sự thất vọng của công chúng đối với Jung Woo Sung, người luôn giữ hình ảnh trong sạch, sẽ rất đáng kể. Ở Hàn Quốc, người ta kỳ vọng rằng những người cha phải chịu toàn bộ trách nhiệm ngoài việc hỗ trợ tài chính".

Con ngoài giá thú

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc báo cáo rằng có 10.900 trẻ em sinh ra ngoài giá thú (cha mẹ không đăng ký kết hôn) vào năm 2023, chiếm 4,7% tổng số ca sinh - con số cao nhất kể từ năm 1981 khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Xu hướng này đã tăng đều đặn, với 7.700 trẻ em như vậy vào năm 2021 và 9.800 vào năm 2022.

Bất chấp sự gia tăng, tỷ lệ trẻ em sinh ra ngoài giá thú của Hàn Quốc vẫn thấp hơn đáng kể so với các nước thuộc OECD. Năm 2020, tỷ lệ này là 62,2% ở Pháp; 49% ở Anh; 41,2% ở Mỹ và 36,5% ở Australia.

Trong khi thái độ tiêu cực vẫn còn tồn tại, nhận thức xung quanh hôn nhân và việc làm cha mẹ đang dần thay đổi, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.

Theo cuộc khảo sát xã hội năm 2024 được công bố vào ngày 19/11, 42,8% số người được hỏi ở độ tuổi 20 cho biết họ có thể sinh con mà không cần kết hôn, đánh dấu mức tăng 12,5% so với năm 2014. Tỷ lệ người được hỏi ở độ tuổi 20 tin rằng hôn nhân là điều cần thiết đã giảm từ 51,2% vào năm 2014 xuống còn 39,7% vào năm 2024.

Sự thay đổi trong nhận thức, cùng với số lượng trẻ em sinh ra ngoài giá thú ngày càng tăng, cũng đặt ra những cân nhắc quan trọng, chẳng hạn như tình trạng pháp lý và trợ cấp nuôi con. Theo các chuyên gia pháp lý, việc người cha thừa nhận đứa trẻ là điều cần thiết.

Tỷ lệ sinh con và kết hôn ở Hàn Quốc đã tăng trong vài tháng qua.

Sau nhiều năm liên tục giảm, tỷ lệ sinh con và kết hôn ở Hàn Quốc đã tăng trong vài tháng qua, làm dấy lên câu hỏi liệu xu hướng này có thể duy trì được hay không khi đất nước này đang phải đối mặt với tình trạng dân số suy giảm nhanh chóng.

Cuộc điều tra dân số hàng tháng do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố vào tháng 10 cho thấy tổng cộng có 20.098 trẻ sơ sinh được sinh ra vào tháng 8, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Về hôn nhân, dữ liệu hàng tháng cho thấy có 17.527 cặp đôi đã kết hôn vào tháng 8, tăng 20% so với năm trước.

Yoo Jae-eon, giáo sư tại Khoa Phúc lợi xã hội thuộc Đại học Gacheon, cho biết: "Trong một đến hai năm qua, chính phủ đã thực hiện các quy định về nhà ở, chính sách cho vay, chương trình nhà trẻ và các sáng kiến ​​khác nhằm hỗ trợ những người trong độ tuổi kết hôn".

Trích dẫn nghiên cứu của riêng mình, giáo sư cho biết ông "cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của những người ở độ tuổi 20-30, nhận ra rằng kết hôn và sinh con không hề gây bất lợi cho cuộc sống của họ".

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác vẫn thận trọng khi kết luận rằng đất nước đang phục hồi sau nhiều năm có tỷ lệ sinh nở và kết hôn thấp.

Lee Chul-hee, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết: "Để có lập luận thuyết phục rằng tỷ lệ này đã phục hồi hoàn toàn, chúng ta cần thấy tỷ lệ sinh tiếp tục tăng trong một đến hai năm tới".

Lee Sam-sik, chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe và Phúc lợi Dân số Hàn Quốc, cũng có quan điểm tương tự khi cho biết: "Sự gia tăng bất ngờ về số ca sinh nở và kết hôn trong những tháng gần đây không đảm bảo sự gia tăng lâu dài".

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, khi được hỏi tại sao chưa kết hôn, Jung Woo Sung đáp: "Không phải là tôi không kết hôn, mà là tôi không thể. Tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp".