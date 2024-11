Thấy gì từ việc 'tiên cá' Ánh Viên bị miệt thị cơ thể?

Hình thể săn chắc của cựu VĐV Ánh Viên bị đánh giá không phù hợp với chiếc váy quyến rũ, song ý kiến khác lại khẳng định cơ thể khoẻ khoắn là xu hướng thẩm mỹ hiện nay.

Hình thể săn chắc của Ánh Viên là kết quả tất yếu của quá trình luyện tập, thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Ảnh: @anhvien0911.

“Tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên (1996) thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy trắng thướt tha, quyến rũ tại một sự kiện gần đây. Song, cô bất ngờ bị cộng đồng mạng miệt thị ngoại hình.

Nhiều ý kiến cho rằng hình thể của cựu vận động viên bơi lội có phần thô, không phù hợp với thiết kế nữ tính trên.

Trên thực tế, lĩnh vực thời trang đang dần thay đổi quan điểm về hình thể phụ nữ. Các nhà thiết kế bắt đầu tôn vinh cơ thể săn chắc, khoẻ khoắn của nữ giới thay vì chỉ lăng xê “dáng dây cây cảnh”.

Theo nhà sử học thời trang Shelby Ivey Christie (New York, Mỹ), sự thay đổi này là tất yếu, phản ánh những bước chuyển của nền văn hoá đại chúng. Định nghĩa về vẻ đẹp của nữ giới trở nên đa dạng, phong phú hơn, bao gồm kiểu cơ thể chắc khoẻ, theo The New York Times.

Chuyện gì đang xảy ra?

Trong một sự kiện giữa tháng 11, Ánh Viên diện chiếc váy trễ vai bất đối xứng, khoe khéo cánh tay và vai trần. Khi loạt clip, hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng phần thân trên của cô tương đối vạm vỡ, không thích hợp với kiểu đầm nữ tính trên.

Tuy nhiên, một số lập tức lên tiếng bênh vực cựu vận động viên bơi lội, khẳng định hình thể khỏe khoắn của cô tiệm cận với xu hướng thẩm mỹ hiện đại. Hơn nữa, cơ thể của cô là kết quả tất yếu sau nhiều năm luyện tập, thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Ánh Viên bị một số người dùng mạng xã hội miệt thị hình thể khi xuất hiện với cơ thể săn chắc trong chiếc đầm thướt tha. Ảnh: @anhvien0911.

Trong thời gian gần đây, Ánh Viên liên tục xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, khác lạ. Cô nhận được hàng loạt lời khen “thăng hạng dung nhan” khi chăm chút vẻ ngoài kỹ lưỡng và lựa chọn trang phục hợp xu hướng hơn.

Nữ kình ngư này cũng chăm chỉ thử sức với những phong cách mới lạ, từ năng động, trẻ trung, cá tính đến dịu dàng, nữ tính, truyền thống. Sự đột phá trong thời trang của Ánh Viên là điều đáng ghi nhận.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nữ vận động viên quốc tế cũng bắt đầu bước chân vào lĩnh vực thời trang, lăng xê vẻ đẹp hình thể chắc khoẻ, dẻo dai. VĐV quần vợt Coco Gauff hay VĐV thể dục dụng cụ Simone Biles đều xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang, được công chúng đón nhận.

Xu hướng thẩm mỹ mới

Trên sàn diễn bộ sưu tập Thu 2024 của thương hiệu thời trang Collina Strada, một số người mẫu nữ diện áo không tay, quần đùi thể thao, xách tạ và tạo dáng gồng cơ bắp trước ống kính. Theo Giám đốc sáng tạo Hillary Taymour, cách tạo dáng này lấy cảm hứng từ hình ảnh một người phụ nữ Nepal nâng chiếc tạ được làm từ bí ngô.

Hình thể săn chắc, khoẻ khoắn của FKA Twigs nhận về lời khen ngợi. Ảnh: @fkatwigs.

Nhà thiết kế cũng cho biết đã nghiên cứu đặc điểm cơ thể của nhiều vận động viên thể hình nữ nhằm truyền tải tinh thần mạnh mẽ, rắn rỏi, sức mạnh thể chất thông qua trang phục.

Hillary Taymour không phải người duy nhất lăng xê hình thể cơ bắp ở nữ giới. Phim điện ảnh Love Lies Bleeding với sự tham gia của nữ diễn viên Kristen Stewart ra rạp năm nay cũng hưởng ứng hình thể săn chắc ở phái nữ.

Trong một quảng cáo gần đây của thương hiệu adidas, nữ vận động viên Reegan Finkel xuất hiện, khoe cơ bắp săn chắc. Cô diện bộ đồ tập màu hoa cà, thực hiện động tác nâng tạ trong hình ảnh tiếp thị.

Nhà thiết kế Willy Chavarria (Brooklyn, New York, Mỹ) trình làng bộ sưu tập lăng xê hình thể khỏe mạnh, săn chắc của phụ nữ. Trong khi váy áo dành cho nữ giới vốn mỏng, nhẹ, ngắn, nhỏ, chỉ đủ che chắn các bộ phận nhạy cảm, Chavarria mang đến những thiết kế có phom dáng, cấu trúc góc cạnh hơn.

Sự thay đổi về quan điểm thẩm mỹ này không chỉ mới xảy ra. Năm 2017, nhiếp ảnh gia thời trang Steven Klein đã thực hiện bộ hình với nữ vận động viên thể hình Joelle Lombardi cho tạp chí Interview.

Năm 2021, Giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry của thương hiệu thời trang cao cấp Schiaparelli cũng thực hiện một chiếc váy dạng điêu khắc, tái hiện những múi bụng cuộn lên.

Hình thể khoẻ khoắn của phụ nữ được lĩnh vực thời trang lăng xê. Ảnh minh hoạ: @ssong_rme.

Trong hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu Calvin Klein hồi tháng 4/2023, ca sĩ, vũ công FKA Twigs cũng khoe hình thể săn chắc với cơ bắp khỏe khoắn. Khi bức hình bán khoả thân này bị Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh (ASA) gỡ vào tháng 11 vì chứa yếu tố khiêu dâm, FKA Twigs lên tiếng phản đối trên trang cá nhân: “Tôi chỉ thấy một người phụ nữ da màu đẹp và mạnh mẽ trong bộ hình”.

Nhiều tín đồ thời trang lập tức ủng hộ nữ ca sĩ, vũ công này, đồng thời dành lời khen ngợi cho hình thể khỏe khoắn, mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc của cô.