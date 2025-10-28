Thầy giáo ở Tây Ninh bị tố có tình cảm, 'đụng chạm' nữ sinh lớp 10

Nghi ngờ thầy giáo nhắn tin với nội dung không phù hợp và có hành vi “đụng chạm” với nữ sinh lớp 10, người nhà học sinh đã xông vào trường hành hung giáo viên.

Cảnh người nhân của nữ sinh lớp 10 vào trường tìm gặp thầy giáo T. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 28/10, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc liên quan đến thầy N.V.T. (37 tuổi), giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường THPT Rạch Kiến. Thầy T. bị tố có hành vi không đúng mực với một nữ sinh lớp 10.

Thông tin từ SGGP cho biết ngày 20/10, ban giám hiệu trường THPT Rạch Kiến nhận được phản ánh về việc thầy T. có hành vi không đúng mực với em N.T.T.L., là học sinh lớp 10 của trường.

Qua quá trình làm việc, em L. trình bày thầy T. có hành động nhắn tin “thân mật”, đụng chạm cơ thể. Sau đó, em L. tiến hành viết bản tường trình và trình bày mong muốn của bản thân.

Nhà trường cũng đã làm việc với thầy N.V.T. về sự việc. Tuy nhiên, người này thừa nhận có nhắn tin nhưng không động chạm cơ thể học sinh. Nhà trường đã yêu cầu thầy T. viết bản kiểm điểm.

Chiều 27/10, mẹ và người thân của em N.T.T.L. đến trường tìm gặp, có hành động ném đồ vật vào thầy T. nhưng được mọi người ngăn cản. Ngay sau đó, trường THPT Rạch Kiến đã báo Công an xã Rạch Kiến để xử lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng ngày, tin nhắn của thầy N.V.T. và em N.T.T.L, cùng video người thân của em vào trường tìm gặp thầy T. đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết vụ việc có thông tin nhiều chiều, chưa thể kết luận đúng sai. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.