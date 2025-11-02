Thầy trò ở Huế hợp lực sửa cả nghìn xe máy, đồ điện ngập trong nước lũ

Cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai chương trình sửa xe, đồ điện cho sinh viên, người dân chịu ảnh ảnh hưởng sau trận lũ cuối tháng 10. Toàn bộ hoạt động đều được miễn phí.

Chiều 30/10, khi nước lũ ở thành phố Huế vẫn chưa rút hẳn, nhiều nơi vẫn ngập sâu trong nước, thầy và trò trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã cùng nhau đến trường và bắt tay thực hiện một hoạt động đặc biệt là sửa chữa xe máy, đồ điện tử hư hại do lũ.

Sau hơn 25 năm, Huế mới lại chứng kiến một trận lũ lớn như vậy. Dù cả ba cơ sở của trường đều bị ngập, nhiều thiết bị hư hại nặng, giảng viên và sinh viên trường vẫn quyết định “ra quân” giúp sinh viên và người dân Huế khắc phục hậu quả.

Chương trình của Cao đẳng Công nghiệp Huế bắt đầu từ chiều 30/10 với việc sửa xe máy, sau đó mở rộng sang thiết bị điện - điện tử và điện lạnh từ sáng 1/11, dự kiến kéo dài đến hết ngày 3/11.

“Nếu người dân còn cần và có thêm sự chung tay của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này thêm nhiều ngày nữa”, một giảng viên của trường chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cả nghìn chiếc xe máy đậu kín sân trường, chờ tới lượt sửa. Ảnh: NTCC.

Xe máy đậu kín sân trường

Tính đến chiều 1/11, khuôn viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tiếp nhận gần 1.300 xe máy bị ngập trong nước lũ. Trong số này, hơn 600 xe đã được sửa xong, nhiều chiếc hư hỏng nặng đến mức phải tháo rời động cơ mới có thể vệ sinh và khắc phục thiệt hại.

Từng hàng dài xe xếp kín sân trường, xen giữa là những nhóm sinh viên miệt mài bên bàn dụng cụ, người tháo bu-gi, người kiểm tra điện, người lau rửa linh kiện. Dù mệt vì khối lượng xe cần sửa lên đến cả nghìn chiếc, thầy và trò vẫn quyết tâm nán lại trường cho đến tối muộn với hy vọng sửa được thêm chiếc nào thì hay chiếc đấy.

Không chỉ xe máy, hai đội sửa chữa điện lạnh và điện - điện tử cũng hoạt động hết công suất. Trong ngày đầu tiên, đội điện lạnh đã xử lý khoảng 100 thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, còn đội điện - điện tử sửa gần 150 thiết bị gồm tivi, quạt, bếp điện, nồi cơm điện…

Để triển khai và duy trì hoạt động này trong những ngày qua, Cao đẳng Công nghiệp Huế đã huy động lực lượng giảng viên và sinh viên từ các khoa Cơ khí Ôtô, Điện - Điện tử và Nhiệt lạnh, cụ thể là các ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí...

Nhờ đã được đào tạo bài bản, các sinh viên có thể hỗ trợ hoạt động và thành thạo sửa những món đồ hư hỏng nặng vì bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ.

Bên cạnh hơn 100 sinh viên đang theo học các ngành nêu trên, hoạt động này còn có sự tham gia của nhiều cựu sinh viên và đoàn hỗ trợ của Đại học Đông Á.

Đặc biệt hơn, chương trình còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị như Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Cục Công nghiệp, cùng sự phối hợp của UBND phường Thuận Hóa, Hội Điện lạnh Huế, Hội Điện lạnh Quảng Bình...

Tính đến ngày 1/11, 11 tổ chức, nhà hảo tâm đã đóng góp cho hoạt động này với số tiền lên đến 221 triệu đồng. Nhà trường công bố mọi khoản đóng góp, danh sách nhà hảo tâm và những công việc thực hiện trên trang web chính thức.

Bên cạnh xe máy, thầy và trò trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hỗ trợ sửa đồ điện tử cho người dân. Ảnh: NTCC.

Truyền thống suốt 10 năm

Đây không phải lần đầu tiên Cao đẳng Công nghiệp Huế thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai. Suốt hơn 10 năm qua, trường đã tổ chức nhiều đợt sửa chữa vì cộng đồng tại địa phương, thậm chí là tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2024.

Lần này, dù tình hình chưa ổn định trở lại, thầy và trò của trường đã nhanh chóng triển khai hoạt động truyền thống suốt 10 năm qua. Tranh thủ thời gian trước khi trở lại dạy và học từ ngày 3/11, giảng viên và sinh viên đều cố gắng tranh thủ thời gian làm việc. Buổi sáng vừa dọn bùn ở xưởng xe, buổi chiều tất cả đã "vào việc".

Đổi lại, sau những buổi làm việc miệt mài, họ nhận được những lời cảm ơn, động viên từ đồng hương trên các nền tảng mạng xã hội.

“Đọc những bình luận của người dân trên mạng, tôi thực sự xúc động và biết ơn sự quyết đoán của lãnh đạo nhà trường, tinh thần đoàn kết vượt lên khó khăn của giảng viên và sinh viên", giảng viên trường chia sẻ.

Những ngày qua, khu vực miền Trung, đặc biệt là Huế lại hứng tiếp đợt mưa lớn kỷ lục, nhiều nơi có lượng mưa đạt trên 1.000mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484mm, Hương Sơn 1.270mm...

Trong trận lũ lịch sử này, khuôn viên của Cao đẳng Công nghiệp Huế nói chung và nhà ở của giảng viên, sinh viên trường nói riêng đều ngập trong lũ.

Theo thống kê sơ bộ do đại diện trường cung cấp, khoảng 80% giảng viên có nhà bị ngập, trong đó khoảng 40% ngập sâu trên một mét, có nơi trên 2 m. May mắn là nhờ kinh nghiệm chống lũ nhiều năm, giảng viên và sinh viên đều an toàn và đã sẵn sàng trở lại dạy và học.