Thẻ bảo hiểm y tế điện tử lỗi, người bệnh đi khám ra sao?

Người bệnh đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử gặp lỗi vẫn được bệnh viện tiếp nhận, đảm bảo quyền lợi và thanh toán chi phí theo quy định.

VNeID bị lỗi vẫn có thể sử dụng BHYT. Ảnh: Xuân Sang.

Trong trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử gặp trục trặc khi đi khám chữa bệnh do ứng dụng VssID, VNeID mức độ 2 hoặc kết nối Internet bị lỗi, cơ quan y tế vẫn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Theo quy định mới của Bộ Y tế, người bệnh chỉ cần cung cấp mã số thẻ BHYT để cơ sở y tế tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Nếu hệ thống không tra cứu được, bệnh viện vẫn tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác minh thông tin và đảm bảo chế độ hưởng BHYT.

Trường hợp đến khi ra viện mà dữ liệu thẻ BHYT điện tử vẫn chưa thể trích xuất, bệnh viện có trách nhiệm gửi hồ sơ khám chữa bệnh, kèm thông tin liên hệ và ảnh màn hình tra cứu cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan này sẽ tiếp tục xác minh khi hệ thống được khôi phục và thực hiện thanh toán chi phí theo quy định.

Người bệnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến thẻ BHYT, đối tượng tham gia BHYT để bảo đảm quyền lợi được giải quyết.

Như vậy, người dân không cần lo lắng về việc gián đoạn quyền lợi khi ứng dụng BHYT điện tử gặp lỗi. Tuy nhiên, để được giải quyết nhanh chóng, bệnh nhân cần chủ động cung cấp chính xác thông tin liên quan đến thẻ và đối tượng tham gia BHYT.

Trước đó, Bộ Y tế chính thức ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT). Quy định này hướng đến việc tinh gọn hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo quy định, thủ tục khám chữa bệnh BHYT gồm hai bước cơ bản. Người bệnh cần xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu. Sau đó, cơ sở y tế sẽ tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị. Trong từng trường hợp cụ thể, người tham gia BHYT được hướng dẫn.

Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh thông thường phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT theo một trong các hình thức sau đây:

- Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

- Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Đối với người tham gia BHYT quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 chưa có thông tin về thẻ BHYT tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ BHYT bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Trẻ dưới 6 tuổi được chấp nhận thẻ BHYT giấy, điện tử hoặc mã số BHYT. Trường hợp chưa được cấp thẻ, có thể thay thế bằng giấy chứng sinh. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trong hồ sơ bệnh án; nếu không có thân nhân, cơ sở y tế sẽ xác nhận.