Thế hệ lớn lên cùng công nghệ, không sợ thất bại, chỉ sợ đứng yên

Năm nay tôi 25 tuổi, độ tuổi lưng chừng giữa khát vọng và lo lắng. Áp lực đồng trang lứa là có thật. Tôi sợ mình chưa đủ giỏi, sợ bước sang ngưỡng 30 mà vẫn loay hoay. Nhìn bạn bè cùng tuổi đã ổn định sự nghiệp, có tài sản, còn tôi vẫn miệt mài với những ý tưởng chưa thành hình, cảm giác ấy đôi khi thật nặng nề. Nhưng thay vì để nỗi lo chiếm lấy mình, tôi chọn hành động. Vì như trong cuốn Everything Is Figureoutable, Marie Forleo đã nói: “You can’t grow by staying where you are” (Tạm dịch: “Bạn không thể trưởng thành nếu cứ ở yên một chỗ”). Và con đường duy nhất để tiến lên chính là học hỏi không ngừng, với sự hỗ trợ của công nghệ.