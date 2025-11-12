Thế hệ lớn lên cùng công nghệ, không sợ thất bại, chỉ sợ đứng yên

|
Trong thời đại mà công nghệ thay đổi nhanh hơn tốc độ của một cú click chuột, người trẻ như tôi luôn sống trong cảm giác phải "chạy". Chạy để theo kịp deadline dồn dập, để không bị bỏ lại giữa thị trường lao động đang bị AI chi phối và đạt được những cột mốc sự nghiệp.
Năm nay tôi 25 tuổi, độ tuổi lưng chừng giữa khát vọng và lo lắng. Áp lực đồng trang lứa là có thật. Tôi sợ mình chưa đủ giỏi, sợ bước sang ngưỡng 30 mà vẫn loay hoay. Nhìn bạn bè cùng tuổi đã ổn định sự nghiệp, có tài sản, còn tôi vẫn miệt mài với những ý tưởng chưa thành hình, cảm giác ấy đôi khi thật nặng nề. Nhưng thay vì để nỗi lo chiếm lấy mình, tôi chọn hành động. Vì như trong cuốn Everything Is Figureoutable, Marie Forleo đã nói: “You can’t grow by staying where you are” (Tạm dịch: “Bạn không thể trưởng thành nếu cứ ở yên một chỗ”). Và con đường duy nhất để tiến lên chính là học hỏi không ngừng, với sự hỗ trợ của công nghệ.
Hôm nay, tôi lại bắt đầu ngày mới bằng một tràng những tiếng thông báo dồn dập. 8h30 tôi có mặt tại văn phòng và đang chuẩn bị cho buổi họp lúc 9h30. Với một người làm sáng tạo, tôi cần sự linh hoạt tối đa, bởi ý tưởng có thể đến bất cứ lúc nào. Đây là lúc chiếc máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 phát huy vai trò chủ chốt.
Với thiết kế mỏng nhẹ và khả năng kết nối cùng các phụ kiện như, bàn phím, chuột, bút, MatePad 11.5 gần như trở thành một chiếc laptop thu nhỏ, cho phép tôi làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Nhờ WPS Office PC với giao diện trực quan, dễ sử dụng, tôi có thể đọc, chỉnh sửa và lưu các định dạng Word, Excel hay PowerPoint mượt mà ngay trên máy tính bảng. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, giúp tôi bắt nhịp dễ dàng.
Mỗi khi cần ra ngoài gặp gỡ khách hàng, MatePad 11.5 trở thành người bạn đồng hành của tôi nhờ tính gọn nhẹ, dễ mang theo. Khi trình bày ý tưởng, tôi chỉ việc mở bản proposal ngay trên thiết bị này.
Áp lực trong môi trường sáng tạo không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà còn từ sự ồn ào xung quanh. Trong văn phòng mở, tôi cần sự tập trung cao độ để tạo ra những ý tưởng đột phá. HUAWEI FreeBuds SE 4 chính là "cánh cửa" giúp tôi tách khỏi những câu chuyện rôm rả, tiếng bàn phím lách cách hay tiếng gọi nhau vội vã của đồng nghiệp.
Đeo tai nghe, bật tính năng chống ồn chủ động (ANC), tôi tìm lại khoảng không riêng cho mình, chỉ còn lại âm nhạc và những suy nghĩ tập trung. Sự yên tĩnh này không chỉ giúp tôi làm việc hiệu quả hơn mà còn là cách tự bảo vệ tâm trí khỏi sự quá tải thông tin.
Cuối tuần, sau những ngày làm việc căng thẳng, tôi thường chọn một góc cà phê quen thuộc, mở MatePad 11.5 và tìm đọc thêm về các chiến dịch quảng cáo thành công trên thế giới. Với tôi, đó là khoảng thời gian để hít thở, học hỏi và nhắc mình vẫn đang tiến về phía trước.
Làm ngành sáng tạo, nỗi sợ lớn nhất là “hết ý tưởng”. Tôi luôn lo: “Nếu một ngày nào đó mình không còn lửa thì sao?”.
Để nỗi lo ấy không xảy đến, tôi thường nạp lại năng lượng bằng cách rèn luyện thể chất. Phải nói, hoạt động này càng hiệu quả hơn khi được kết hợp cùng các thiết bị công nghệ.
Trên cổ tay, HUAWEI WATCH GT 6 không chỉ là một món phụ kiện thời trang thanh lịch, nữ tính, mà còn là người bạn đồng hành của tôi trong từng bước chạy. Các chỉ số, quãng đường, tốc độ hay kể cả nhịp tim, cũng được WATCH GT 6 theo dõi.
Tôi tin vào lời khuyên: “Những ý tưởng hay nhất thường đến sau khi bạn vận động”. Sau mỗi buổi chạy, đầu óc tôi trở nên thông suốt, những suy nghĩ vỡ ra, rõ ràng và tự nhiên hơn. Có lẽ lúc ấy, endorphin và dopamine, hai hormone hạnh phúc, đang hoạt động, giúp tâm trí tôi trở lại trạng thái nhẹ nhõm và sáng tạo nhất.
Tôi biết, những nỗi lo sẽ không biến mất. Chúng sẽ thay hình đổi dạng khi tôi bước sang giai đoạn mới của cuộc sống. Nhưng thay vì để chúng chiếm lấy mình, tôi chọn hành động hôm nay, học thêm một kỹ năng mới, thử điều chưa từng dám thử. Và trên hành trình ấy, với sự đồng hành của các công nghệ đến từ Huawei, tôi tin mình có thể tiến gần hơn đến điều mình mong muốn. Make It Possible: Now Is Yours.