Thêm 11 người đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, phải nhập viện điều trị.

Nhiều bệnh nhân bị nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Ảnh: BVCC.

Ngày 7/11, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhiều bệnh nhân vẫn đang được truyền dịch, theo dõi sau khi nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm. Tất cả đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, vào ngày 5/11.

Bà L. (53 tuổi) kể lại với bác sĩ của bệnh viện rằng sáng 5/11, bà mua ba ổ bánh mì ở tiệm quen để cả nhà gồm chồng, mẹ, con trai và người giúp việc cùng ăn. Chỉ vài giờ sau, tất cả cùng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Bà L. nghĩ chắc do đồ ăn nguội nên mua thuốc uống, nhưng đến ngày 7/11, chồng bà mệt nhiều, bà mới đưa cả nhà vào viện cấp cứu.

"Tôi chỉ mong mọi người trong nhà mau hồi phục và sớm biết rõ nguyên nhân. Giờ cứ nghĩ đến bánh mì là tôi sợ", bà L. nói.

Tương tự, chị V. (28 tuổi) cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Tối 5/11, chị và mẹ ăn bánh mì tại tiệm này. Đến rạng sáng hôm sau, cả hai cùng bị sốt và tiêu chảy.

Các bệnh nhân được điều trị tại viện. Ảnh: BVCC.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều nhân viên công ty cũng gặp tình trạng tương tự. Theo bệnh viện, Chị L., nhân viên văn phòng, cho hay trưa 5/11 công ty chị đặt 20 suất bánh mì từ cùng tiệm nói trên. Sau khi ăn, nhiều người đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Sáng nay, khoảng 6-7 người phải nghỉ làm để đi viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, tổng cộng có 11 người nhập viện trong cùng thời điểm với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao.

"Sau khi thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm bụng, chúng tôi chẩn đoán các ca này bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, thường gặp khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn", bác sĩ Một nói.

Tiệm bánh mì nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.T.

Trong số các bệnh nhân, 5 người được chuyển lên chuyên khoa Tiêu hóa để theo dõi, điều trị chuyên sâu. Một bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Bốn người đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu, một trường hợp đã ổn định và được cho về nhà.

"Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để phối hợp điều tra, xử lý", bác sĩ Một thông tin.

Bác sĩ Mười Một khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước, điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước ấm pha loãng. Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột.

Nếu người bệnh nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước, cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời. Ngộ độc thực phẩm nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan, thận.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 cho biết từ 7h30 đến 22h ngày 6/11, đơn vị tiếp nhận khoảng 40 ca nghi ngộ độc thực phẩm, độ tuổi 8-83, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mệt mỏi, mất nước nhẹ đến trung bình. Tất cả đều khai đã ăn bánh mì tại xe cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp trước khi phát bệnh.

Sau khi xử trí, 38 người ổn định được cho xuất viện, hai ca còn lại nhập Khoa Nội Tiêu hóa theo dõi, hiện sức khỏe cải thiện.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp xác minh nguyên nhân.