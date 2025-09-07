Thêm chiêu kiếm tiền của Labubu

Tại Pop Land, du khách có thể gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng (trong đó có Labubu), khám phá khu trò chơi theo chủ đề, mua sắm bộ sưu tập giới hạn và thưởng thức đồ ăn tráng miệng ngộ nghĩnh.

Du khách có thể gặp gỡ Labubu và nhảy cùng Zimomo tại Khu rừng bí ẩn. Ảnh: Pop Land.

Thay vì chỉ sắm một chú Labubu bông xinh xắn treo trên túi để "bắt trend", bạn hoàn toàn có thể đặt vé bay sang Trung Quốc và ghé thăm "ngôi nhà" của loài sinh vật lông lá này tại Pop Land.

Pop Land, tọa lạc trong Công viên Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc), là công viên chủ đề đầu tiên "dành riêng cho các nhân vật đồ chơi thiết kế theo bản quyền". Trang web du lịch chính thức của Bắc Kinh cho biết đây không chỉ là nơi Labubu trú ngụ, mà còn là nhà của Molly, Dimoo và nhiều nhân vật khác, Travel and Leisure đưa tin.

"Hơn cả một điểm đến để mua sắm bộ sưu tập đáng yêu, Pop Land còn cho phép người hâm mộ bước thẳng vào thế giới của các nhân vật yêu thích tại Lâu đài Molly và tương tác gần gũi với các nhân vật nổi tiếng này", website giới thiệu.

Du khách có thể khám phá nhiều khu vực như Phố POP, khám phá Lâu đài của Molly, đi du thuyền Dimoo Yum Explorer ngắm cảnh. Ảnh: Pop Land.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng công viên này hoàn toàn khác biệt so với Disney hay Universal. Nơi đây không có những trò chơi cảm giác mạnh khiến tim bạn đập dồn dập, mà là một trải nghiệm nhẹ nhàng, thư thái - nơi bạn được đắm mình trong thế giới của Labubu và những người bạn. Nếu bạn từng nghe con trẻ hay thậm chí bạn bè liên tục hét "Labubu" mà không hiểu gì, hãy cùng tìm hiểu về xu hướng này.

Labubu là sáng tạo của nghệ sĩ Kasing Lung, sinh ra ở Hong Kong (Trung Quốc). Khi còn nhỏ, ông theo gia đình sang Hà Lan và bị mê hoặc bởi những câu chuyện cổ tích Bắc Âu về các chú yêu tinh. Điều này đã truyền cảm hứng cho hình dáng của những nhân vật có lông, nửa yêu tinh nửa quỷ lùn (Gremlin-Troll) trong bộ truyện The Monsters ra mắt năm 2015 và nhanh chóng gây tiếng vang. Tính đến nay, Kasing Lung đã tạo ra hơn 100 phiên bản Labubu khác nhau.

Sách hay đồ chơi có thể giúp bạn bắt đầu hành trình, nhưng chỉ có một cách chắc chắn để chứng minh mình là fan thực thụ đó là ghé thăm Pop Land. Ngay từ cổng vào Pop Street, du khách đã có thể tham gia các hoạt động tương tác, mua sắm đồ lưu niệm độc quyền. Đừng quên lấy một cuốn "hộ chiếu Pop Land" để thu thập con dấu từ các điểm đã ghé qua trong công viên.

Du khách tập trung tại Pop Land, công viên giải trí đầu tiên của Pop Mart, ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Gan Nan/China Daily.

Đi sâu hơn, bạn sẽ bước vào Rừng phiêu lưu Labubu, nơi có các nhân vật chào đón, giao lưu và thực hiện các màn biểu diễn trực tiếp. Khi bụng đói, du khách có thể ghé tầng 2 và 3 của Lâu đài Molly để thưởng thức những món tráng miệng đặc trưng như bánh sôcôla Crybaby hay bánh crepe dâu Labubu. Nếu khu này quá đông, bạn có thể sang nhà hàng Dimoo Yacht với khu ẩm thực The Yum Explorer để đổi vị.

Pop Land cũng có khu vui chơi đúng chất công viên giải trí, với tường leo, lưới, mê cung và bạt nhún. Du khách còn có thể trải nghiệm thế giới nhân vật qua công nghệ thực tế tăng cường (AR). Và tất nhiên, khắp nơi đều có những góc "check-in" để chụp ảnh, quay video - điều đã góp phần biến Labubu thành hiện tượng toàn cầu. Giá vé Pop Land dao động khoảng 12- 17 USD /người lớn tùy ngày.