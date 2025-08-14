Thêm đòn giáng xuống nền du lịch Thái Lan

Đồng baht tăng 5-6% so với USD từ đầu năm gây áp lực lên ngành du lịch vốn đã mong manh của Thái Lan. Nhiều du khách cảm thấy chuyến đi không còn xứng đáng với chi phí bỏ ra.

Du khách tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chonburi, cho biết đồng baht tăng giá đang tác động tiêu cực đến các thị trường gần như Trung Quốc, khi nhiều du khách nước này chuyển hướng sang Nhật Bản nhờ đồng yen yếu. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan từ đầu năm giảm gần 1/3, theo Bangkok Post.

Dù lượng khách đường dài tăng trong 7 tháng qua, ông Thanet cảnh báo nếu Thái Lan không còn đáng "đồng tiền bát gạo", du khách sẽ dễ dàng chọn điểm đến khác.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao, từ ngày 1/1 đến 10/8, Thái Lan đón 20 triệu lượt khách quốc tế, giảm hơn 6% so với cùng kỳ 2024, thu về 938 tỷ baht. Với đà này, mục tiêu doanh thu 1,77 nghìn tỷ baht cho cả năm khó đạt.

5 thị trường gửi khách lớn nhất gồm Trung Quốc (2,83 triệu lượt), Malaysia (2,78 triệu), Ấn Độ (1,42 triệu), Nga (1,14 triệu) và Hàn Quốc (950.692 lượt).

Người phát ngôn chính phủ Sasikarn Watthanachan cho biết sự tăng trưởng ghi nhận ở hầu hết thị trường trọng điểm nhờ mùa cao điểm hè và các kỳ nghỉ dài ở Nhật Bản.

"Chính phủ đang đẩy mạnh quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn an toàn để du khách rời Thái Lan với ấn tượng tốt và sự tin tưởng", bà nói.

Du khách nước ngoài đổi tiền tại quầy giao dịch ở Bangkok. Ảnh: Somchai Poomlard.

Ông Thanet nhấn mạnh chính phủ cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn tại, đặc biệt là an toàn - yếu tố then chốt để trấn an du khách.

Khi nguồn khách Trung Quốc và Hàn Quốc sụt giảm, khách sạn Pattaya chủ yếu dựa vào khách nội địa dịp cuối tuần và kỳ nghỉ dài. Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, công suất phòng đạt 80-90%, nhưng giảm xuống 30-40% vào ngày thường.

Lượng khách Trung Quốc trong tháng này tăng 5%, song mối lo lớn nhất vẫn là lượng đặt phòng sắp tới nếu niềm tin không sớm được khôi phục.

Chương trình trợ giá du lịch nội địa đã phần nào cải thiện thị trường, nhưng các khách sạn nhỏ và vừa hưởng lợi không đáng kể do ngân sách giải ngân chậm. Nhiều cơ sở phải rút khỏi chương trình từ tháng 7 vì không được thanh toán đúng hạn, buộc tự bỏ vốn phục vụ khách.