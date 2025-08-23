Thêm hai ngành sư phạm lấy điểm chuẩn 30

Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của trường Ngoại ngữ là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Huế, lên đến 30 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn các trường thành viên theo các phương thức xét tuyển.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 30, cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc của Đại học Ngoại ngữ.

Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ phải từ 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5 điểm. Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ phải 10 điểm.

Tiếp đến là ngành Sư phạm Ngữ văn (Đại học Sư phạm) với 28,9 điểm. Bảy ngành có điểm chuẩn từ 27 gồm Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Xét theo phương thức kết hợp và xét học bạ, hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc cũng lấy điểm chuẩn 30, song không có thêm tiêu chí phụ.

Điểm chuẩn các trường thành viên của Đại học Huế cụ thể như sau:

Năm 2025, Đại học Huế tuyển 15.300 sinh viên, tăng hơn 6.000 so với năm ngoái. Các phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM; xét kết hợp.

Trước đó, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung.

Tương tự, ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y cũng thông báo lấy điểm chuẩn 30, áp dụng với thí sinh nữ.