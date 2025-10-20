Thêm hãng xe đầu tư dịch vụ robotaxi tại Anh

Waymo sẽ chính thức đưa dịch vụ taxi tự lái đến London vào năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu.

Hãng robotaxi của Mỹ Waymo vừa thông báo kế hoạch mở rộng sang châu Âu, bắt đầu bằng việc triển khai dịch vụ xe tự hành tại thủ đô London vào năm 2026. Đây là công ty thứ hai xác nhận sẽ đưa robotaxi đến Vương quốc Anh, sau Lyft.

Waymo, hãng taxi tự hành do Alphabet Inc. (công ty mẹ của Google) đứng sau, dự kiến sẽ mở rộng dịch vụ robotaxi tại London trong năm 2026. Hiện tại, thương hiệu này đã có mặt tại nhiều thành phố như Los Angeles, San Francisco, Austin...

Theo thông cáo mới nhất, Waymo sẽ khởi động giai đoạn thử nghiệm xe tự lái tại London trong vài tuần tới, đồng thời hoàn tất các thủ tục để được cấp phép vận hành dịch vụ gọi xe tự động tại đây.

"Chúng tôi đã chứng minh khả năng mở rộng dịch vụ gọi xe hoàn toàn tự động một cách có trách nhiệm, và rất mong sớm mang những lợi ích này đến Vương quốc Anh", CEO Tekedra Mawakana chia sẻ.

Công nghệ tự lái của Waymo, vốn được gọi là Waymo Driver, là một tổ hợp giữa các camera, radar, lidar và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp điều hướng xe mà không cần sự can thiệp của con người.

Anh yêu cầu xe tự lái phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, đạt mức an toàn ít nhất tương đương một tài xế cẩn trọng và có năng lực. Các quy định này dự kiến sẽ được áp dụng đầy đủ vào năm 2027, và kế hoạch của Waymo nằm trong chương trình thử nghiệm sớm của chính phủ.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Vương quốc Anh Heidi Alexander cho biết: "Tôi rất vui khi Waymo có ý định mang dịch vụ của họ đến London vào năm tới, trong khuôn khổ chương trình thí điểm mà chúng tôi đề xuất".

Waymo từng sử dụng mẫu minivan Chrysler Pacifica Hybrid kể từ năm 2016 và chấm dứt đưa vào hoạt động từ năm 2023, vốn được thay thế bởi mẫu xe điện Jaguar I-Pace.

Waymo không phải là công ty duy nhất nhắm đến thị trường châu Âu. Trước đó, Lyft thông báo sẽ hợp tác với Baidu để triển khai robotaxi tại Anh và Đức vào năm 2026. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc đua xe tự lái tại châu Âu đang nóng lên rõ rệt.

Mặc dù các công ty công nghệ cam kết đảm bảo an toàn, song những vụ tai nạn liên quan đến xe tự lái trong thời gian qua vẫn gây nhiều lo ngại. Năm 2024, một chiếc xe tự lái của Tesla đã gây tai nạn khiến một người đi môtô thiệt mạng tại Mỹ. Cũng trong năm này, một taxi không người lái của Baidu đã va chạm với người đi bộ ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Mới đây, hãng robotaxi này còn hợp tác với tập đoàn Trung Quốc Geely để chế tạo mẫu xe tự hành Zeekr RT. Trong tương lai, hãng sẽ mở rộng dịch vụ này đến các thành phố như Miami hay Washington, D.C. và London.

Waymo khẳng định công nghệ của họ có thể giúp giảm tai nạn giao thông. Theo dữ liệu nội bộ, các khu vực có xe Waymo hoạt động ghi nhận số vụ va chạm gây thương tích thấp hơn gấp 5 lần và số vụ liên quan đến người đi bộ thấp hơn gấp 12 lần so với tài xế con người.

Waymo khởi nguồn từ một dự án của Google năm 2009 và bắt đầu kinh doanh thương mại tại Mỹ từ năm 2018. Ngoài Anh, công ty cũng đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương tại Nhật Bản để thử nghiệm xe taxi tự hành, dù chưa xác định thời điểm triển khai chính thức.

Việc mở rộng thị trường sang Anh của Waymo cho thấy cuộc đua dịch vụ robotaxi ngày càng cạnh tranh khi có mặt của "ông lớn" xe điện là Tesla cùng các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Việc Waymo mở rộng sang châu Âu đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình toàn cầu hóa của ngành robotaxi, đồng thời đặt nền móng cho những thay đổi lớn trong giao thông đô thị. Hiện tại, dàn xe tự hành của Waymo chủ yếu là mẫu xe điện Jaguar I-Pace, bên cạnh một số chiếc Chrysler Pacifica Hybrid và Geely Zeekr RT.