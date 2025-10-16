Thêm món Nhật trong bữa ăn với thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu

Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu mang hương vị Nhật Bản đến mâm cơm gia đình Việt, phù hợp từ người nội trợ đến bạn trẻ bận rộn, hay tín đồ món Nhật.

Sản phẩm thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu do Ajinomoto Việt Nam phát triển với hương vị thơm ngon đặc trưng, người dùng có nhiều cách thưởng thức.

Thịt heo chiên xù giòn rụm bên ngoài, ngọt mềm bên trong

Sản phẩm thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu có kết cấu hài hòa của phần thịt heo ngọt mềm bên trong và lớp vỏ xù giòn tan bên ngoài. Thịt được tẩm ướp vừa ăn, kết hợp cùng lớp vỏ chiên xù vàng rụm, tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn.

Lớp vỏ giòn rụm cùng với phần thịt mềm tạo nên sức hút của món thịt heo chiên xù kiểu Nhật.

Mỗi gói có trọng lượng 240 g, gồm 2 miếng, được đóng gói và bảo quản đông lạnh. Khi sử dụng, người dùng không cần rã đông mà có thể đem chiên trực tiếp 6-8 phút, đến khi chín vàng là có ngay món ngon kiểu Nhật để thưởng thức.

Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu phù hợp nhiều đối tượng sử dụng: Từ người nội trợ mong muốn mang lại cho bữa cơm gia đình món ăn giòn ngon, hấp dẫn mà vẫn tiết kiệm thời gian nấu nướng; đến bạn trẻ bận rộn, cần bữa ăn nhanh, không phải chế biến cầu kỳ nhưng vẫn chất lượng, dinh dưỡng; hoặc đơn giản là tín đồ ẩm thực Nhật Bản muốn trải nghiệm món ngon tại nhà.

Bữa sáng tiện lợi với món sandwich kẹp thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu.

Theo đại diện thương hiệu, điểm thú vị của món ăn này là sự linh hoạt trong cách dùng. Người tiêu dùng có thể sử dụng đơn giản nhất với cơm trắng và rau cải bào kèm súp miso và dưa muối kiểu Nhật, hay ăn cùng các món Việt quen thuộc chấm với tương ớt hay mayonnaise, đến các kiểu biến tấu phù hợp nhu cầu cá nhân như kẹp sandwich cho bữa sáng.

Để cảm nhận trọn vẹn độ giòn thơm ngon, người tiêu dùng nên thưởng thức ngay sau khi chế biến. Sản phẩm cần được bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Mở rộng danh mục sản phẩm vì sức khỏe người Việt

Bên cạnh sản phẩm thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu, thời gian qua, công ty Ajinomoto Việt Nam cho ra mắt sản phẩm hạt nêm Aji-ngon Heo giảm muối, nước tương Phú Sĩ giảm muối, xốt mè rang Aji-Xốt, hay thực phẩm bổ sung Blendy chứa glycine - axit amin hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ,… hướng đến đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Đại diện của Ajinomoto Việt Nam cho biết thương hiệu cũng triển khai những sáng kiến trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, nhằm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam, điển hình như dự án “Bữa ăn học đường”.

Quầy buffet rau thuộc dự án “Bữa ăn học đường” đang được triển khai rộng rãi tại các trường.

Dự án “Bữa ăn học đường”, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, là một trong những sáng kiến do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017. Các nội dung chính của dự án gồm: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" và bếp ăn mẫu bán trú được triển khai tại các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Đến nay, có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ dự án mỗi năm.

Đặc biệt vừa qua, dự án triển khai mô hình “Quầy buffet rau” tại các trường để học sinh tự phục vụ món rau xanh trong bữa trưa. Mô hình này vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

Từ sản phẩm mang đến món ăn tiện lợi trong gia đình đến bữa trưa dinh dưỡng của học sinh và nhiều sáng kiến vì cộng đồng, Ajinomoto Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng Khoa học về Axit amin (AminoScience)”.