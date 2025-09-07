Thêm một cơ sở Lòng Chát dẹp tiệm

Tối 7/9, Lòng Chát thông báo đóng cửa cơ sở ở đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Đây là chi nhánh thứ hai của thương hiệu này ngừng kinh doanh sau ồn ào lòng xe điếu từ cuối tháng 4.

Lòng Chát thông báo đóng cửa một cơ sở ở Hà Nội. Ảnh: Lòng Chát Hà Nội/Facebook.

Ngô Quyền Thế - hay còn được biết đến trên TikTok với tên Thế Lòng Xe Điếu, gương mặt đại diện của thương hiệu Lòng Chát - cho biết cơ sở kinh doanh đã có 10 năm hoạt động, nhưng sau "sự cố", lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. Người này nói cần rất nhiều thời gian để có thể xây dựng lại.

Còn theo chia sẻ của phía Lòng Chát, ba tháng gần đây là quãng thời gian “đầy sóng gió”, “vượt ngoài sức chịu đựng” và cơ sở “không thể gồng gánh thêm”. Dù đã hạn chế tính năng bình luận trên Facebook, các bài đăng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít bình luận nhắc lại ồn ào về món lòng xe điếu từng gây tranh cãi.

Trước đó, Lòng Chát trở thành tâm điểm dư luận khi quảng cáo món lòng xe điếu “dài 40 m” vào cuối tháng 4. Đầu tháng 5, cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành kiểm tra đột xuất, sau đó chi nhánh tại đường Hồng Lạc phải tạm ngưng hoạt động. Đến cuối tháng 5, fanpage của quán cũng bị khóa. Ngày 27/5, Ngô Quyền Thế đăng bài xin lỗi, xác nhận việc đóng cửa chi nhánh Hồng Lạc vì không đủ tài chính, lượng khách giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc làm của nhân viên.

Ngày 3/6, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin đã kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh lòng heo và phụ phẩm thịt. Tại Lòng Chát Quán (268 Hồng Lạc), mẫu xét nghiệm cho kết quả không chứa chì, hàn the hay formol. Tuy nhiên, cơ sở bị phát hiện nhiều vi phạm: khu bếp chưa đảm bảo quy chuẩn vệ sinh, nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống - chín, nhân viên không sử dụng đầy đủ bảo hộ (mũ, khẩu trang, găng tay), nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hóa đơn không hợp lệ và không thể truy xuất nguồn gốc. Hộ kinh doanh bị xử phạt 6,78 triệu đồng.

Trong khi đó tại Hà Nội, hai cơ sở Lòng Chát ở Trần Thái Tông (Cầu Giấy) và Tôn Thất Tùng (Đống Đa) vẫn duy trì kinh doanh lòng xe điếu.

Đến ngày 18/7, Ngô Quyền Thế tiếp tục đăng video xin lỗi gửi đến một số YouTuber, TikToker như Hải Sapa TV, Nga Sumo, Bà Tân Vlog cùng nhiều khách hàng từng ghé trải nghiệm. Người này thừa nhận “khủng hoảng truyền thông vừa qua đã ảnh hưởng đến những người từng đến Lòng Chát hoặc review sản phẩm”.