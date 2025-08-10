Thêm ôtô điện hãng Mỹ dùng pin Trung Quốc

Chevrolet Bolt EV mới sẽ sử dụng pin CATL nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi chờ đợi nhà máy pin LFP tại Mỹ đi vào hoạt động.

Theo InsideEVs, Chevrolet Bolt 2027 - mẫu xe dự kiến trở thành cái tên rẻ nhất thị trường ôtô điện xứ cờ hoa - sẽ sử dụng pin LFP do Trung Quốc sản xuất. Thông tin này do The Wall Street Journal chia sẻ đầu tiên và đã được General Motors xác nhận.

Cụ thể, General Motors sẽ mua pin từ CATL của Trung Quốc trong khoảng 2 năm đầu giai đoạn sản xuất Bolt EV mới. Đây chỉ là giải pháp tạm thời trước khi quá trình sản xuất pin LFP tại Mỹ được General Motors khởi động.

“Trong nhiều năm, các nhà sản xuất ôtô khác của Mỹ đã phụ thuộc vào những hãng pin nước ngoài. Để duy trì khả năng cạnh tranh, General Motors sẽ tạm thời mua pin từ các nhà cung cấp tương tự để sử dụng cho mẫu xe điện giá rẻ nhất”, phát ngôn viên General Motors cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả ôtô điện của General Motors, từ Chevrolet Equinox EV cho đến xe điện siêu sang Cadillac Celestiq, đều sử dụng pin sản xuất tại Mỹ. Do đó, Bolt EV mới sẽ là cái tên duy nhất trong danh mục xe điện của General Motors được trang bị pin nhập khẩu.

Chevrolet Bolt là ôtô điện rẻ nhất của General Motors. Ảnh: Chevrolet.

Kế hoạch này có thể ảnh hưởng phần nào đến doanh thu của General Motors, bởi pin sản xuất tại Trung Quốc sẽ chịu thuế nhập khẩu khoảng 80%.

Dù vậy, Chủ tịch General Motors Mark Reuss khi chia sẻ với InsideEVs hồi năm ngoái cho biết nhà sản xuất ôtô Mỹ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để Bolt EV mới vẫn có thể sinh lời.

“Giá xe sẽ tương đương bản cũ, tức là rất thấp”, ông Mark Reuss tiết lộ.

Chevrolet Bolt 2027 là phiên bản cải tiến đáng kể của Bolt EUV thế hệ tiền nhiệm, vốn đã bị ngừng sản xuất vào cuối năm 2023. Bolt EV mới sẽ đi vào sản xuất cuối năm nay tại cơ sở Fairfax Assembly Plant của General Motors ở Kansas. Thời điểm giao xe dự kiến khoảng đầu năm sau, giá bán ước tính không cao hơn 30.000 USD .

Chuyên trang InsideEVs lưu ý General Motors đang hợp tác với LG Energy Solution để vận hành nhà máy pin LFP tại Tennessee vào cuối năm 2027.

Kế hoạch này khiến cho khả năng Bolt EV thế hệ mới ra mắt cùng pin LFP sản xuất tại Mỹ trở nên bất khả thi. Đây là lý do nhà sản xuất ôtô Mỹ phải dùng tạm pin của CATL.