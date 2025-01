Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TP.HCM

Công an quận 1 khen thưởng nóng tài xế xe ôm công nghệ ngăn cản đánh nhau trên phố, nhưng bị cặp vợ chồng hành hung dã man ở trung tâm TP.HCM.

Ngày 2/1, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức khen thưởng đột xuất anh Hà Hữu Vinh (30 tuổi, ngụ quận 7, là xe ôm công nghệ). Anh Vinh là người có hành động dũng cảm ngăn chặn vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé vào tối 31/12.

Anh Vinh cũng bị vợ chồng Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) - Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) đánh dã man trên đường phố mà clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Đại tá Nguyễn Hải Phước trao giấy khen cho anh Hà Hữu Vinh. Ảnh: Linh An.

Tối 1/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 bắt khẩn cấp vợ chồng Dũng - Ngọc Anh để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng thừa nhận đánh người khác, gây náo loạn ở trung tâm thành phố.

Như đã thông tin, 23h30 ngày 31/12/2024, anh T.A.P. (30 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển xe chở vợ là chị H.N.L. (28 tuổi, quê Trà Vinh) lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng Thảo Cầm Viên về Dinh Thống Nhất.

Đến trước địa chỉ số 2B đường Lê Duẩn, anh P. bị ông Dũng điều khiển xe máy chở vợ cố tình cản đường, không cho quay đầu xe dẫn đến cự cãi giữa 2 bên.

Vợ chồng Nguyễn Văn Dũng - Bùi Thị Ngọc Anh bị bắt khẩn cấp để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp.

Vợ chồng ông Dũng xuống xe tấn công anh P. và chị L. Lúc này, tài xế xe ôm công nghệ Hà Hữu Vinh lưu thông trên đường, chứng kiến cảnh này đã dừng xe xuống can ngăn.

Cả Dũng và Ngọc Anh quay sang tấn công, đánh đập dã man anh Vinh. Sau đó, cặp đôi này tiếp tục đánh anh P. và chị L.

Người đi đường quay lại phần lớn diễn biến vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh P. và anh Vinh, Công an quận 1 bắt giữ nhanh vợ chồng Dũng - Ngọc Anh.

Công an quận 1 cho rằng hành động của anh Vinh là đáng khen ngợi, khi không ngại nguy hiểm bản thân để ngăn cản vợ chồng Dũng - Ngọc Anh đánh người trên đường phố. Do đó, Công an quận 1 đề xuất UBND quận 1 kịp thời tặng giấy khen cho tài xế xe ôm công nghệ này.