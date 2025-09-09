Thêm tiện ích mới cho người dân khi đến Viện Pasteur TP.HCM

Hệ thống Kiosk Y tế thông minh ra mắt tại TP.HCM, tích hợp dữ liệu dân cư và y tế, giúp người dân đăng ký khám chữa bệnh, tiêm vaccine nhanh chóng, an toàn.

Kiosk đăng ký tiêm vaccine đặt tại Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 9/9, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức Lễ công bố triển khai hệ thống Kiosk Y tế thông minh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số ngành y tế dự phòng.

Như vậy, với hệ thống mới, kể cả người lớn tuổi vốn ít sử dụng công nghệ có thể dễ dàng thực hiện thủ tục đăng ký tiêm vaccine, khám bệnh, xét nghiệm chỉ bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Thông tin sẽ được tích hợp trực tiếp với cơ sở dữ liệu y tế, giúp quá trình tiếp nhận nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết trong 2-3 năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từ hệ thống quản lý văn bản điện tử (eOffice) đến các ứng dụng đặt lịch khám, tiêm chủng trực tuyến. Việc đưa vào hoạt động Kiosk Y tế thông minh nằm trong lộ trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế về chuyển đổi số toàn diện.

Để người dân thuận lợi tiếp cận, Viện bố trí đội ngũ nhân viên và phối hợp cùng đơn vị hợp tác trực tiếp hỗ trợ thao tác ngay tại khu vực Kiosk. Ngoài ra, các bảng biểu, hướng dẫn sử dụng cũng được thiết kế rõ ràng, trực quan, giúp cả những người cao tuổi lần đầu trải nghiệm vẫn có thể dễ dàng thực hiện. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Viện sẵn sàng hỗ trợ 24/7 để giải đáp thắc mắc.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, phát biểu tại lễ ra mắt Kiosk Y tế thông minh. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo ông Trung, việc triển khai hệ thống Kiosk Y tế thông minh không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm giấy tờ, mà còn tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu y tế, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Viện trở thành cơ sở y tế dự phòng vận hành hoàn toàn trên nền tảng số.

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ An, Đội trưởng đội 2 thuộc PC06, Công an TP.HCM, cho biết toàn bộ dữ liệu công dân khi sử dụng hệ thống Kiosk khám chữa bệnh đều được bảo mật tuyệt đối. Đơn vị đồng hành được PC06 chia sẻ dữ liệu theo đúng quy định, do đó người dân có thể hoàn toàn yên tâm, không lo lộ lọt thông tin cá nhân.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP.HCM mở rộng tiện ích, triển khai mô hình đăng ký khám chữa bệnh tại chung cư, tại nhà. Đồng thời tích hợp các công cụ chuyển đổi số hiện đại, như ứng dụng VNeID hay nền tảng trí tuệ nhân tạo để người dân có thể đăng ký, đặt lịch và tư vấn sức khỏe trực tiếp với bác sĩ.

Người dân thực hiện thao tác đăng ký dễ dàng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Toàn bộ dữ liệu y tế và thông tin công dân sẽ được quản lý tập trung, liên thông với ngành y tế, giúp người dân không cần mang theo giấy tờ khi đi khám. Công an TP.HCM khẳng định luôn đồng hành cùng ngành y tế, đảm bảo dữ liệu công dân đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ duy nhất cho mục tiêu mang lại sự tiện ích và quyền lợi tốt nhất cho người dân.

Song song với yếu tố bảo mật, mô hình Kiosk trong khuôn khổ Đề án 06 còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Khi đến bệnh viện, người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân hay thẻ bảo hiểm y tế, bởi tất cả đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Chỉ cần quét mã QR trên căn cước công dân, hệ thống sẽ tự động đối sánh và xác thực dữ liệu. Người dân cũng có thể đăng ký lịch khám, lựa chọn khoa phòng ngay tại Kiosk, giúp giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khi đi khám chữa bệnh.