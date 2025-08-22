Thêm trường lấy điểm chuẩn 30

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) gây bất ngờ khi hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung cùng lấy điểm chuẩn tuyệt đối.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: FBNT.

Tối 22/8, Đại học Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn đại học chính quy, dao động từ 15,06-30 điểm (thang 30). Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Tiếp đến là ngành Sư phạm tiếng Nhật với 28,1 điểm, Sư phạm tiếng Hàn Quốc với 27,81 điểm. Thấp nhất là ngành Kinh tế tài chính. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Năm 2025, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 2.400 chỉ tiêu cho 14 ngành đào tạo, tăng khoảng 400 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Năm phương thức tuyển sinh bao gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét chứng chỉ kết hợp với kết quả học bạ.

Trường cộng 1-3 điểm thưởng cho một số đối tượng như thí sinh đạt giải trong các kỳ thi, tham gia chương trình VNU 12+, có chứng chỉ SAT, ACT, A-level...

Năm học 2025-2026, học phí Đại học Ngoại ngữ dự kiến từ 16,9 đến 65 triệu đồng. Mức cao nhất áp dụng với chương trình liên kết ngành Kinh tế - Tài chính.

Trước đó, ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y cũng thông báo lấy điểm chuẩn 30, áp dụng với thí sinh nữ.