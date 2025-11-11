Thêm vụ nghi ngộ độc ở TP.HCM, Bộ Y tế chỉ đạo 'nóng'

Cục An toàn thực phẩm cho biết nhiều người tại phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa ở bếp ăn tập thể với triệu chứng nôn ói, mệt mỏi.

Sau bữa ăn, hàng chục người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, nổi ban đỏ, ngứa mặt... Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ngày 11/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

Theo văn bản do tiến sĩ, dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ký, cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một số người lao động phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của một công ty trên địa bàn. Các bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, mệt mỏi, nổi ban đỏ và ngứa vùng mặt.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp: chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung nhân lực, điều trị tích cực, đảm bảo an toàn sức khỏe, không để xảy ra trường hợp nguy kịch.

Cục cũng đề nghị địa phương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và món ăn nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, chế biến, vận chuyển, bảo quản đến việc lưu mẫu thực phẩm và kiểm thực ba bước.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đặc biệt với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc phục vụ sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế tại các công văn gần đây về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc và thực phẩm giả. Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh, chủ động thông tin và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng, trấn an người dân.

Liên quan vụ việc, chính quyền phường Đông Hưng Thuận cho biết đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại một công ty trên địa bàn.

Qua rà soát ban đầu, công ty có tổng cộng 1.152 lao động và ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với một đơn vị ở Hà Nội. Hình thức tổ chức bếp ăn ngay tại doanh nghiệp, đơn vị cung cấp có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo người nhà một nhân viên, sau khi ăn bữa trưa tại công ty ở phường Đông Hưng Thuận, người thân của họ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi.

"Trưa nay, vợ tôi ăn bữa trưa tại công ty, trong đó có món cá bị cháy. Dù đã gạt phần cháy đi, sau khi ăn vẫn bị nôn ói. Triệu chứng này thường xuất hiện khoảng nửa tiếng đến một tiếng sau khi ăn", người này cho biết.

Ngày 10/11, bữa trưa của công ty phục vụ khoảng 410 suất ăn cho công nhân. Sau bữa ăn, 50 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, nổi ban đỏ, ngứa mặt… và được đưa đi cấp cứu tại nhiều cơ sở y tế.

Trong đó, 27 người được chuyển đến Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây, 7 người đến Bệnh viện Khu vực Tân Phú, 10 người nhập Bệnh viện Khu vực Tân Bình và 6 người vào Bệnh viện Đa khoa Thành Công.

Đến 17h ngày 10/11, 41 trường hợp đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Chín bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, gồm 7 người tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây và 2 người tại Bệnh viện Tân Bình.

Hiện các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm được lấy để xét nghiệm, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc.