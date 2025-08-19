Thêm xe điện mini cạnh tranh Wuling - giá dưới 5.000 USD, chạy 200 km

Livan Smurf sẽ cạnh tranh cùng Wuling Hongguang, Chery QQ Icecream và Bestune Pony tại thị trường Trung Quốc.

Thương hiệu Livan Auto của tập đoàn Geely vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe điện siêu nhỏ mang tên Livan Smurf. Khi ra mắt, Livan Smurf sẽ cạnh tranh ở phân khúc xe điện mini cùng Wuling Hongguang, Chery QQ Icecream và Bestune Pony.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Livan Smurf có thiết kế dạng hộp, nhỏ gọn. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt hẹp, khép kín và kết hợp đèn pha kiểu “Forest Spirit Eye”. Cụm đèn tạo hình đôi mắt của Livan Smurf cùng với cản trước màu bạc tạo ra hiệu ứng như xe đang mỉm cười. Cổng sạc nằm ngay giữa đầu xe, tại vị trí đặt logo thương hiệu.

Kích thước dài x rộng x cao của Livan Smurf lần lượt 3.100 x 1.558 x 1.610 mm, chiều dài cơ sở 2.015 mm. Khối lượng không tải của xe là 815 kg, góc tới 25 độ và góc thoát 35 độ. Khoảng sáng gầm xe lớn nhất 1.315 mm. Xe cũng được trang bị hệ thống ABS.

Livan Smurf tiếp tục giữ thiết kế phẳng ở phần thân xe, sử dụng mâm kích thước 14 inch. Khách hàng có thể lựa chọn ngoại thất đơn sắc hoặc phối 2 tông màu.

Khoang lái Livan Smurf được đánh giá là đơn giản nhưng vẫn tinh tế. Ba tùy chọn màu sắc nội thất gồm Hồng Sakura, Xám Castle và Xanh Forest. Xe được trang bị vô lăng 2 chấu, cần số điện tử dạng xoay, màn hình trung tâm đặt nổi và các móc treo đồ.

Motor điện duy nhất trên Livan Smurf sản sinh công suất tối đa 40 mã lực, cho phép xe chạy tối đa 100 km/h.

Theo Car News China, Livan Smurf thực ra là phiên bản đổi tên của Geely Panda Mini EV - mẫu xe đã tích lũy được doanh số hơn 101.000 xe tại Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay.

Khi ra mắt, Livan Smurf dự kiến được trang bị gói pin 17 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Giá bán Livan Smurf dự kiến không cao hơn 36.000 NDT, tức dưới mức 5.000 USD .