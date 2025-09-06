Thi hài thần đồng máy tính sắp được phong thánh được bảo quản ra sao

Sau nhiều năm, cơ thể của Carlo Acutis không hoàn toàn bị phân hủy. Đây được cho là một trong những dấu hiệu của sự thánh thiện.

Carlo Acutis sắp sửa được phong thánh vào ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Carlo Acutis, thiếu niên người Italy gốc Anh, người yêu thích chơi game và đam mê truyền bá về Chúa trên mạng xã hội, sắp sửa trở thành vị thánh Công giáo đầu tiên của thế hệ Millenials.

Đức Giáo hoàng Leo XIV sẽ chủ trì buổi lễ phong thánh đầu tiên cho Acutis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, chào đón thiên tài máy tính này vào hàng ngũ những người làm phép lạ được tôn kính của Thiên Chúa giáo.

Cơ thể gần như nguyên vẹn

Sinh ra tại London (Anh) vào năm 1991, Acutis lớn lên trong một gia đình không mấy sùng đạo, nhưng anh luôn cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với Chúa. Năm 3 tuổi, Acutis đã kéo mẹ mình đi lễ, và cuối cùng đã truyền cảm hứng cho bà cải đạo. "Luôn gần gũi với Chúa, đó là kế hoạch cuộc đời tôi", anh viết vào năm 7 tuổi.

Gia đình Acutis chuyển đến Milan (Italy) sau khi anh chào đời ít lâu. Ngay khi bắt đầu nhận được tiền tiêu vặt, anh đã quyên góp cho người nghèo. Đến khi đi học, anh đã lên tiếng bảo vệ các bạn khuyết tật khi họ bị bắt nạt. Buổi tối, anh dành thời gian nấu ăn và phát đồ ăn cho người vô gia cư.

Thiếu niên đặc biệt này thậm chí còn học mã máy tính để xây dựng các trang web nhằm truyền bá đức tin của mình, tạo ra một trang web có tên "Phép lạ Thánh Thể trên thế giới" trong những tháng cuối đời.

Tháng 10/2006, ở tuổi 15, anh mắc phải căn bệnh mà sau đó được chẩn đoán là bạch cầu cấp tính. Chỉ vài ngày sau, Acutis qua đời.

Từ bé, Acutis đã dành trọn niềm tin cho Chúa. Ảnh: Carlo Acutis.

Từ năm 2020, thi hài của nhà lập trình máy tính đã được đặt trong một ngôi mộ kính ở Assisi, Italy, nơi hàng nghìn người hành hương đến thăm mỗi năm để tôn vinh "God's Influencer" (tạm dịch: Người có ảnh hưởng của Chúa). Trong mộ, Acutis mặc quần jeans, giày thể thao Nike và áo len có khóa kéo của North Sails, hai tay nắm chặt một chuỗi tràng hạt.

Gần hai thập kỷ kể từ khi Acutis qua đời, thi thể anh vẫn được bảo quản gần như nguyên vẹn.

Ngôi mộ của chàng thiếu niên nằm trong nhà thờ St. Mary Major, trong một căn phòng gọi là Sanctuary, nơi Thánh Phanxicô thành Assisi được cho là đã cởi bỏ những bộ quần áo đắt tiền của mình để từ chối sự xa hoa về vật chất.

Nhưng thi hài của Acutis chỉ được chuyển đến đó sau khi thiếu niên này được phong Chân phước - bước thứ 4 trong hành trình dài hướng tới việc phong thánh, khi một phép lạ được xác minh cần phải được ghi nhận từ những lời cầu nguyện dâng lên cá nhân thánh thiện sau khi họ qua đời.

Phép lạ đầu tiên trong số hai phép lạ được cho là do Acutis thực hiện là việc chữa lành cho một đứa trẻ Brazil tên là Mattheus Vianna, người mắc phải dị tật tuyến tụy hiếm gặp vào năm 2009. Đức Giáo hoàng Francis không xác nhận tính xác thực của phép lạ này cho đến một thập kỷ sau đó.

Dấu hiệu của sự thánh thiện

Từ năm 2007 đến năm 2019, Acutis được chôn cất theo nguyện vọng của mình tại một nghĩa trang ở Assisi.

Mãi đến ngày 23/1/2020, hài cốt của thiếu niên này mới được các viên chức nhà thờ khai quật và kiểm tra cẩn thận để tìm dấu hiệu "hoại tử". Điều kỳ lạ là sau nhiều năm, cơ thể anh không hoàn toàn bị phân hủy.

Sự bất hoại - tức thi thể không bị phân hủy - được xem là dấu hiệu của sự thánh thiện, mặc dù không phải là dấu hiệu duy nhất. Trở lại năm 2020, có tin đồn rằng thi thể của thiếu niên đã được khai quật và tìm thấy trong tình trạng hoàn hảo, nhưng các thành viên giáo sĩ đã sớm dập tắt tin đồn này.

Cơ thể không hoàn toàn phân hủy của Acutis là dấu hiệu của sự thánh thiện. Ảnh: Carlo Acutis.

Người phát ngôn của lễ phong Chân phước cho Acutis cho biết vào thời điểm đó rằng mặc dù toàn bộ thi thể của anh vẫn còn đó, nhưng "nó không hoàn toàn nguyên vẹn".

“Hôm nay, chúng ta lại thấy Người trong thân xác phàm trần. Một thân xác đã trải qua, trong những năm tháng an táng tại Assisi, qua tiến trình phân hủy tự nhiên, vốn là di sản của thân phận con người sau khi tội lỗi đã tước đoạt thân xác ấy khỏi Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống. Nhưng thân xác phàm trần này được định sẵn để phục sinh", Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino của Assisi nói với Catholic News Agency trong năm đó.

Cha Carlos Acácio Gonçalves Ferreira nói với EWTN rằng thi thể của Acutis không hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn nguyên các cơ quan nội tạng và khuôn mặt trải qua phẫu thuật.

Ngày nay, di hài của Acutis trông được bảo quản hoàn hảo là nhờ một mặt nạ silicon mô phỏng khuôn mặt anh đã được chế tạo để che đi dấu vết phân hủy. Trái tim của thiếu niên này được đưa ra và bảo quản trong một hộp đựng thánh tích bằng vàng, sau đó được chuyển đến Nhà thờ San Rufino gần đó, trong khi những mẩu tóc và một phần nội tạng được lưu giữ làm thánh tích để tôn kính.

Đầu năm nay, các công tố viên Italy đã bắt đầu điều tra một thị trường bất hợp pháp được cho là dành cho các di vật của Acutis, sau khi một người dùng ẩn danh được cho là đã bán tóc của anh trực tuyến với giá lên tới 2.000 euro (hơn 2.300 USD ).

Giám mục Domenico Sorrentino, người đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên chính quyền, cho biết: "Chúng tôi không biết những thánh tích này là thật hay giả. Nhưng nếu tất cả đều là bịa đặt, nếu có sự lừa dối, chúng ta không chỉ đang ở giữa một sự lừa đảo mà còn là sự xúc phạm đến niềm tin tôn giáo".