Thị phi bủa vây gia đình 'vua sòng bài' Macau

Trong khi thiếu gia Hà Du Quân vướng tin đồn ngoại tình, có con riêng, chị gái anh là Hà Siêu Liên cũng bị nghi vấn hôn nhân rạn nứt khi hơn một năm không xuất hiện cùng chồng.

Hà Du Quân cùng vợ Hề Mộng Dao (bên trái) và chị gái Hà Siêu Liên. Ảnh: @momomarioho/Instagram.

Hà Siêu Liên (Laurinda Ho, 34 tuổi) và Hà Du Quân (Mario Ho, 30 tuổi) là những người con nổi tiếng nhất của "vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho). Sau khi ông Hà qua đời vào năm 2020, hai chị em cùng cha khác mẹ trở thành người thừa kế đắt giá, được kỳ vọng sẽ duy trì sự thịnh vượng của gia đình tài phiệt Macau (Trung Quốc).

Đều kết hôn với những người làm trong ngành giải trí, động thái của Hà Siêu Liên và Hà Du Quân cũng được công chúng đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai chị em đều vướng vào những tin đồn liên không hay, khiến tai tiếng bủa vây gia tộc họ Hà.

Hà Du Quân bị đồn quỵt lương, ngoại tình

Hà Du Quân là con trai của ông Hà Hồng Sân cùng người vợ thứ 4 là bà Lương An Kỳ (Angela Leong). Từ nhỏ, anh đã nổi tiếng là người có trí thông minh vượt trội.

Có bộ não siêu việt, từ năm 11 tuổi, Hà Du Quân đã đạt được giải thưởng trong cuộc thi Trắc nghiệm số học thế giới, với 109/120 điểm. Anh sau đó đỗ vào Đại học Oxford danh giá và chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình và học lên thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ở tuổi trưởng thành, Hà Du Quân trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ khi tiếp nối sự nghiệp kinh doanh của gia đình và có cuộc hôn nhân hạnh phúc với siêu mẫu Hề Mộng Dao (Ming Xi, 36 tuổi).

Hà Du Quân nổi tiếng yêu chiều vợ. Ảnh: @momomarioho/Instagram.

Tuy nhiên, chỉ trong ít tháng trở lại đây, Hà Du Quân liên tiếp vướng thị phi khi bị nhân viên tố quỵt lương, tiếp đến là tin đồn ngoại tình và có con ngoài giá thú.

Cuối tháng 7, một số streamer và nhân viên - tự nhận thuộc công ty thể thao điện tử (eSports) Wuhan eStar, trực thuộc NIP Group Inc. của Hà Du Quân (sinh năm 1995) - đã cáo buộc bị nợ lương trong thời gian dài, Sina đưa tin.

Theo những đoạn hội thoại công khai, công ty này bị tố không trả lương cho các streamer trong 6 tháng và thậm chí không có hợp đồng lao động cho nhiều nhân sự. Kết quả, những người này không được pháp luật bảo hộ và chỉ còn cách đòi lương thông qua tiết lộ sự thật trên truyền thông.

NIP đã niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) vào ngày 26/7/2024, giúp Hà Du Quân trở thành người sáng lập trẻ nhất của một công ty niêm yết trên Nasdaq tại châu Á ở tuổi 29. Với tư cách là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty, Hà Du Quân nắm giữ 14,2% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này.

Để quảng bá cho một trò chơi, Hà Du Quân đã tuyển dụng hàng chục streamer và hứa hẹn mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên, anh lần lữa việc ký hợp đồng suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, thiếu gia họ Hà không lên tiếng về vấn đề này.

Hà Du Quân bức xúc lên tiếng khi bị đồn có mối quan hệ không trong sáng với em gái út Hà Siêu Hân (phải). Ảnh: @momomarioho/Instagram.

Chỉ ít ngày sau, Hà Du Quân bất ngờ vướng tin đồn ngoại tình, có con riêng với bạn gái cũ. Trong khi đó, anh nổi tiếng là cưng chiều vợ.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2019, sau hai năm hẹn hò, với màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng tại Thượng Hải. Hề Mộng Dao là cựu người mẫu Victoria’s Secret. Họ có đã con trai Hà Quảng Sân (Ronaldo, sinh năm 2019) và một con gái (sinh năm 2022).

Trong một loạt bài đăng trên Weibo, blogger còn nói rằng Hà Du Quân có con riêng với bạn gái cũ là Tôn Vũ (Yumi Bai), thành viên ban nhạc BY2 (Singapore). Cặp đôi từng hẹn hò vào năm 2014 nhưng chưa từng chính thức công khai, theo CNA.

Những tin đồn còn nói rằng thiếu gia họ Hà có quan hệ với em gái của Tôn Vũ, thậm chí cáo buộc anh có mối quan hệ loạn luân với chị em gái của mình. Những cái tên bắt đầu bị nhắm đến là Hà Siêu Hân, em út trong gia đình, và chị gái Hà Siêu Liên.

Khi tin đồn đi quá xa, Hà Du Quân đã chính thức lên tiếng phản bác trên trang cá nhân. "Đầu tiên họ nói tôi có con với một người phụ nữ khác, điều mà tôi đã phủ nhận từ năm 2019, chúng tôi làm gì có con! Rồi họ lại nói tôi hẹn hò với cả hai chị em gái, điều này khiến tôi hoàn toàn hoang mang", anh bày tỏ.

Anh cũng lên án những người bịa đặt tin đồn loạn luân về mình và em gái, đồng thời bày tỏ bức xúc trước câu chuyện hoang đường được thêu dệt rằng anh và em gái "bị bắt cóc cùng nhau" và "mối quan hệ" nảy nở từ đó.

"Trí tưởng tượng của mọi người quá hoang đường. Tiếp theo là gì? Hẹn hò với người ngoài hành tinh từ kim tự tháp à?", anh nói.

Hà Siêu Liên bị đồn đổ vỡ hôn nhân

Hà Siêu Liên là con gái của cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân và người vợ thứ 3 Trần Uyển Trân (Chan Un Chan). Cô là một trong những ái nữ nổi tiếng nhất gia tộc, không chỉ bởi gia thế "khủng" mà còn sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách thời thượng.

Năm 2023, Hà Siêu Liên kết hôn với tài tử Đậu Kiêu (Shawn Dou, 37 tuổi). Đám cưới cổ tích diễn ra tại Bali (Indonesia), với chi phí ước tính 6,3 triệu USD , đã làm dậy sóng truyền thông châu Á thời điểm đó.

Cuộc hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu từng khiến công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Sina.

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là một diễn viên điện ảnh và truyền hình người Canada gốc Hoa.

Thế nhưng chỉ khoảng một năm sau khi cưới, đến đầu năm 2024, cặp đôi liên tục vướng tin đồn ly thân, tan vỡ hôn nhân. Theo QQ, sau khi kết hôn, Đậu Kiêu không tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc họ Hà. Tin đồn trên mạng còn cho rằng cặp đôi chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Đến 18/4 năm ngoái là kỷ niệm ngày cưới, cặp đôi cũng không có động thái chúc mừng. Điều này càng làm dấy lên tin đồn rạn nứt.

Trước khi kết hôn, cả hai thường xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Song suốt hơn một năm qua, trên trang cá nhân của Hà Siêu Liên không có hình bóng chồng. Cả hai cũng không còn sánh đôi tại các sự kiện.

Hơn một năm qua, Hà Siêu Liên không còn xuất hiện cùng chồng. Ảnh: @laurinda_ho/Instagram.

Đỉnh điểm là vào tháng 5 năm nay, trong loạt ảnh sinh nhật của Hà Siêu Liên có đông đủ mặt bạn bè thân thiết nhưng lại vắng bóng chồng. Dân mạng đặt nhiều câu hỏi về sự thiếu vắng người quan trọng, song ái nữ gia tộc "vua sòng bài" không lên tiếng.

Tuy nhiên, đến đúng 0h01 ngày 9/5, Đậu Kiêu đăng bài chúc mừng sinh nhật vợ trên mạng xã hội. Anh viết ngắn gọn: "HBD" và tag tên vợ. Sau đó, Hà Siêu Liên đáp lại bài đăng của chồng với biểu tượng trái tim. Động thái của 2 người được cho là ngầm phủ nhận tin đồn rạn nứt.

Dù vậy, động thái kỳ lạ của cặp đôi nổi tiếng cho đến hiện tại vẫn khiến người hâm mộ đặt nhiều nghi vấn.