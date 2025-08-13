Thí sinh bị lừa đảo nhập học, mất cả trăm triệu đồng

Các trường đại học đồng loạt cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển sinh, đồng thời cho biết một số trường hợp đã bị sập bẫy, mất số tiền lớn.

Đại học Khoa học Tự nhiên nhận phản ánh thí sinh bị lừa hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Pexels.

Ngày 13/8, Phòng Công tác sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cảnh báo chiêu thức lừa đảo giai đoạn tân sinh viên chuẩn bị nhập học năm 2025.

Cụ thể, nhà trường cho biết hình thức được đối tượng lừa đảo sử dụng trong giai đoạn này là làm giả giấy báo trúng tuyển đại học, yêu cầu chuyển khoản các khoản tiền cho cá nhân.

Kẻ lừa đảo còn lấy danh nghĩa nhà trường gửi các thông báo trúng tuyển vào chương trình học bổng hoặc trao đổi sinh viên quốc tế, trong đó yêu cầu thí sinh phải chứng minh tài chính với số tiền lớn bằng cách chuyển khoản cho các đối tượng này.

Với hình thức lừa đảo này, Đại học Khoa học Tự nhiên đã nhận được phản ánh về việc một số tân sinh viên và gia đình các em bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Đại học Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh mọi thông tin về hồ sơ nhập học, khoản phí đầu năm hoặc các thông báo khác của trường đều được công khai tại website chính thức hoặc qua email sinh viên với định dạng MSSV@student.hcmus.edu.vn.

Tân sinh viên cũng được nhắc nhở cần đề cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh thông tin như: Lời mời tham gia chương trình trao đổi, học bổng có dấu hiệu bất thường, yêu cầu đóng phí cao không rõ ràng, chứng minh tài chính với số tiền rất lớn hoặc hứa hẹn quá hấp dẫn...

Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Trong thông báo ngày 10/8, nhà trường cho biết đã nhận được phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội… nhằm yêu cầu đóng học phí, phí nhập học hoặc các khoản tiền khác trước thềm năm học mới.

Nội dung lừa đảo được Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cảnh báo.

Nhà trường khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức trung gian nào thu học phí hoặc các khoản đóng góp khác qua kênh cá nhân. Học phí chỉ được nộp trực tiếp tại Phòng Kế toán - Tài chính hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng chính thức của Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, trường khuyến nghị phụ huynh và sinh viên không chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin từ kênh chính thức. Trong trường hợp nghi ngờ lừa đảo hoặc bị lừa đảo, sinh viên cần đến khai báo trực tiếp tại địa chỉ Phòng Cảnh sát An ninh mạng, Công An tỉnh Đắk Lắk (479 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để được hỗ trợ kịp thời.

Đại học Giao thông Vận tải (phân hiệu tại TP.HCM) cũng đưa ra cảnh báo lừa đảo mùa nhập học năm 2025. Trường cho biết mỗi mùa nhập học, nhiều tân sinh viên trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin.

Các thủ đoạn phổ biến gồm: Giả mạo giấy báo trúng tuyển, tin nhắn hoặc email của trường để yêu cầu đóng học phí, lệ phí hoặc tiền giữ chỗ vào tài khoản cá nhân; mạo danh chương trình học bổng, trao đổi quốc tế nhằm yêu cầu chuyển tiền “chứng minh tài chính”; giả danh cán bộ, sinh viên hỗ trợ nhập học qua mạng xã hội hoặc điện thoại để thu tiền, lấy thông tin cá nhân; lập website, fanpage, nhóm Zalo/Facebook giả mạo tên trường để phát thông báo giả, thu thập dữ liệu; bán “gói dịch vụ nhập học” với giá cao dù nhà trường đã hỗ trợ miễn phí hoặc thu đúng quy định.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ. Khi nhận được yêu cầu hoặc văn bản đáng ngờ, sinh viên cần lập tức dừng giao dịch và xác minh qua kênh chính thức để tránh “sập bẫy” kẻ gian.

Tại Đại học Hòa Bình, nhà trường cho biết gần đây, nhiều thí sinh phản ánh bị gọi điện từ các số điện thoại quốc tế như Campuchia với nội dung yêu cầu chuyển tiền để được nhận thư báo nhập học từ Đại học Hòa Bình.

Nhà trường khẳng định đây là hành vi lừa đảo, đồng thời nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu thí sinh chuyển tiền để gửi thư báo nhập học. Mọi thông tin chính thức sẽ được gửi qua email, số điện thoại hoặc đường bưu điện của trường. Thí sinh cũng được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ.

Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) cũng phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội. Cụ thể, một số đối tượng đã đăng tải nội dung kêu gọi thí sinh đặt cọc, giữ chỗ hoặc đóng các loại lệ phí mập mờ để được xét tuyển hoặc nhận học bổng du học.

Nhà trường khẳng định đây là hành vi lừa đảo, hoàn toàn không đúng quy định của Bộ GD&ĐT và không thuộc chính sách tuyển sinh của EIU. Nhà trường không thu bất kỳ khoản phí nào trước khi thí sinh trúng tuyển chính thức, bao gồm phí giữ chỗ, phí xét tuyển, phí làm hồ sơ du học hay học phí.

"EIU khuyến cáo phụ huynh và thí sinh không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tự xưng là đại diện trường nếu chưa xác minh, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ website và các kênh liên lạc chính thức của EIU. Các trường hợp nghi vấn cần được báo ngay cho nhà trường hoặc cơ quan chức năng để xử lý", nhà trường nhấn mạnh.