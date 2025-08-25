Thí sinh oan ức vì đỗ thành trượt

Thí sinh đăng ký bằng tổ hợp C00 bất ngờ phát hiện bản thân từ đỗ thành trượt do trường đã thay đổi tiêu chí phụ ở môn Toán, Ngữ văn.

Thí sinh bất ngờ trượt nguyện vọng ngay sát thời gian xác nhận nhập học. Ảnh minh họa: Thế Bằng.

“Tôi là phụ huynh của thí sinh đăng ký vào ngành Luật Kinh tế và Luật của trường. Tôi đã gửi thư khiếu nại lên địa chỉ email chính thức của quý trường. Nếu ban giám hiệu, hội đồng tuyển sinh trường vẫn không có câu trả lời chính thức và thỏa đáng, tôi sẽ làm đơn kiện”.

Đây là bình luận của một phụ huynh có con là thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngân hàng TP.HCM bằng tổ hợp C00, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mới đây, sau khi trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều thí sinh vui mừng vì đủ điểm đậu. Nhưng đến sáng 25/8, khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, không ít thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 cho biết các em phát hiện bản thân trượt đại học.

Lật lại đề án tuyển sinh, nhiều em bàng hoàng khi nhận ra Đại học Ngân hàng TP.HCM đã sửa tiêu chí phụ xét tuyển. Chính điều này khiến thí sinh dù đủ điểm chuẩn, thậm chí thừa điểm, nhưng vẫn trượt đại học.

Trên trang Facebook chính thức, Đại học Ngân hàng TP.HCM nhận được hàng nghìn lượt phẫn nộ và hàng trăm bình luận từ phụ huynh, thí sinh về những bất cập trong tuyển sinh. Thí sinh tên K.L. nói sau khi đọc kỹ đề án tuyển sinh của trường, em quyết định đăng ký ngành Luật Kinh tế theo tổ hợp C00.

Nhưng đến ngày 24/8, em nhận ra thông tin đề án đã bị sửa. Điều này khiến nữ sinh cảm thấy tuyệt vọng vì sự thay đổi này ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển. K.L. hy vọng nhà trường sớm có lời giải thích về vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Tiêu chí phụ của Đại học Ngân hàng TP.HCM trong đề án cũ (trái) và đề án mới sau sửa đổi (phải).

Hụt hẫng vì đột nhiên trượt đại học

Trong đề án tuyển sinh năm 2025 được Đại học Ngân hàng TP.HCM ban hành theo quyết định số 1920/QĐ-ĐHNH ngày 11/6/2025, khoản a của điều 3 của đề án nêu rằng: “Đối với ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 8 điểm. Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10”.

Tuy nhiên, trong thông báo tuyển sinh công khai trên website của trường ở thời điểm hiện tại, nhà trường lại nói rằng: “Đối với ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm. Thí sinh có điểm môn Toán và Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10”.

Như vậy, trong đề án cũ, nhà trường chỉ yêu cầu thí sinh khối C00 đạt điểm môn Ngữ văn từ 6 điểm trở lên là đủ tiêu chí phụ để xét tuyển. Còn với thông tin đã sửa đổi, thí sinh phải đạt đồng thời điểm 6 ở môn Toán và Ngữ văn mới đủ điều kiện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về việc Đại học Ngân hàng TP.HCM thay đổi tiêu chí phụ, Quỳnh Như (thí sinh tại tỉnh Đồng Nai) cho biết khoảng 19h ngày 24/8, em phát hiện bản thân từ đỗ thành trượt, dù đã đạt 25,5 điểm - mức cao hơn điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế của trường. Lúc đó, nữ sinh hoang mang, không hiểu lý do nên đã ngay lập tức nhắn tin hỏi trường nhưng không nhận được phản hồi.

Thí sinh trượt nguyện vọng tại Đại học Ngân hàng TP.HCM dù thừa điểm so với điểm chuẩn. Ảnh: NVCC.

Một người bạn của Như cũng đăng ký nguyện vọng tương tự và trượt. Em này cho biết đã được nhà trường phản hồi là tiêu chí phụ đã thay đổi. Đến sáng 25/8, khi lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để xác nhận nhập học, Quỳnh Như một lần nữa chắc chắn bản thân trượt nguyện vọng vào ĐH Ngân hàng TP.HCM.

“Em thấy trường làm như vậy rất bất công cho các bạn học và thi khối C00. Chuyện em trượt, gia đình em đã biết. Em dự tính năm sau thi lại và đã được gia đình ủng hộ”, Quỳnh Như buồn bã chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thanh Thư (sống tại TP.HCM) cho biết con chị thi tốt nghiệp THPT được 26 điểm ở tổ hợp C00. Con đã đăng ký ngành Luật Kinh tế bằng tổ hợp này. Nếu xét theo điểm chuẩn nhà trường công bố tối 22/8, con chị Thư trúng tuyển và thừa tận 4 điểm.

Tuy nhiên, vào sáng 25/8, khi lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để xác nhận nhập học, con chị Thư mới phát hiện hệ thống báo trượt nguyện vọng của Đại học Ngân hàng TP.HCM. Đáng chú ý hơn, từ trước đó, con chị đã được báo đậu nguyện vọng 1 nên các nguyện vọng sau (đăng ký trường khác) tự động đổi thành trượt. Với tình hình hiện tại, con chị Thư hoàn toàn trượt đại học.

Người mẹ cho rằng Đại học Ngân hàng TP.HCM đã âm thầm sửa tiêu chí phụ và không thông báo rộng rãi đến thí sinh. Khi phát hiện bị đánh trượt, các con mới đi tìm hiểu, hỏi nhà trường và biết được tiêu chí này đã bị sửa. Không riêng con chị Thư, nhiều thí sinh khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

“Tôi đã liên hệ vào hotline của Bộ GD&ĐT và nhận được câu trả lời là bộ không liên can tiêu chí tuyển sinh của trường. Về phần con tôi, hiện con rất hoảng loạn vì hệ thống hiển thị con không đậu trường nào”, người mẹ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thí sinh, phụ huynh đồng loạt bình luận, bày tỏ bức xúc vì trường thay đổi tiêu chí phụ.

Phụ huynh lên trường làm việc

Con bị ảnh hưởng tâm lý vì từ đỗ thành trượt, chị Thư quyết định đến Đại học Ngân hàng TP.HCM để làm việc trực tiếp với nhà trường vào chiều 25/8. Nữ phụ huynh cẩn thận ghi âm lại buổi nói chuyện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thư cho hay Đại học Ngân hàng TP.HCM nói rằng trường đã tiếp nhận phản ánh của thí sinh và báo cáo lên hội đồng tuyển sinh.

Chị nói nhà trường phản hồi đang chờ phản hồi chính thức từ hội đồng tuyển sinh để có hướng giải quyết cụ thể, đồng thời xem xét lại các hệ thống, phần mềm xét tuyển. Theo phụ huynh này, đại diện nhà trường thừa nhận trường đang gặp vấn đề về cách thức xét tuyển và chưa rõ phần mềm xét tuyển của bộ đang gặp trục trặc ở đâu. Bây giờ, trường chỉ có thể ghi nhận thông tin và sẽ sớm có phản hồi cho thí sinh, phụ huynh.

Theo thông tin chị Thư cung cấp, khi chị đặt câu hỏi vì sao nhà trường sửa tiêu chí phụ mà không thông báo với thí sinh, vị đại diện chỉ nói rằng trước 30/8, Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ có câu trả lời chính thức bằng văn bản để thông tin cụ thể về vấn đề này.

“Chúng tôi ghi nhận và đang chờ phản hồi chính thức từ hội đồng tuyển sinh. Chúng tôi cam kết trước thời hạn xác nhận nhập học do Bộ GD&ĐT quy định (30/8), chúng tôi sẽ có thông tin chính thức. Chắc chắn chúng tôi sẽ có thông báo sớm, có thể là trong hôm nay hoặc ngày mai”, đại diện trường nói với chị Thư trong file ghi âm mà Tri Thức - Znews nhận được.

Cũng trong chiều 25/8, Tri Thức - Znews đã liên hệ với Đại học Ngân hàng TP.HCM nhưng không nhận được phản hồi. Thí sinh cũng phản ánh đã liên hệ trường qua Facebook chính thức nhưng trường không đọc tin nhắn và không trả lời.

Trong Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT nêu rằng cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh kèm theo công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và qua các hình thức thích hợp khác trước khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung (nếu có), trường phải thông báo trước ít nhất 15 ngày. Riêng đối với quy tắc quy đổi tương đương, thời gian công bố muộn nhất là cùng thời gian công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.