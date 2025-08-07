Thiên đường du lịch Hàn Quốc lao đao vì loạt clip 'săn bạn tình'

Danh tiếng của thị trấn Yangyang - thánh địa lướt sóng của Hàn Quốc - giờ đây hoen ố, bị biến thành tụ điểm ăn chơi và tìm kiếm bạn tình qua những lời truyền tai trên mạng.

Khách xếp hàng trước một quán bar ở Yangyang. Ảnh: X.

Yangyang, một thị trấn ven biển ở tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), là nơi có những dãy núi tuyệt đẹp và bãi biển thơ như tranh vẽ, trong đó có thể kể đến Surfyy - bãi biển riêng đầu tiên của Hàn Quốc chỉ dành riêng cho những người đam mê lướt sóng.

Nhưng trong khi Yangyang tự quảng cáo là "thiên đường cho những người yêu thiên nhiên", mạng xã hội lại kể một câu chuyện khác.

Trên hầu hết nền tảng mạng xã hội, các tìm kiếm về Yangyang thường đưa ra từ khóa liên quan bất ngờ là "hunting" (đi săn), một từ lóng ở xứ kim chi ám chỉ sự tán tỉnh bạn tình. Kết quả tìm kiếm thường xuất hiện những hình ảnh và video hào nhoáng về hộp đêm và tiệc tùng trên bãi biển.

Tin đồn lan truyền biến Yangyang thành tụ điểm ăn chơi, tìm kiếm bạn tình. Hình ảnh địa phương bị hoen ố khiến lượng du khách sụt giảm, tác động mạnh mẽ đến kinh tế nơi đây.

Danh tiếng bị hoen ố vì tin đồn trên mạng

Grace Seo, người Mỹ gốc Hàn thích lướt sóng và đã đến thăm Hàn Quốc vào tháng trước, chia sẻ với tờ The Korea Herald rằng rất ngạc nhiên khi thấy những bài đăng trên Instagram có hình ảnh nam giới bán khỏa thân và phụ nữ mặc bikini khiêu vũ gần nhau trên một bãi biển ở Yangyang.

"Nó không giống Yangyang mà tôi tưởng tượng, nên tôi hơi bất ngờ. Tôi định dẫn theo vài người bạn nước ngoài, nhưng sau khi xem hết mấy video tiệc tùng, tôi đã không chắc đó có phải là ý tưởng hay ho không nữa", Seo nói.

Tuy nhiên, cô cho biết bãi biển ở Yangyang hóa ra không hề khiêu khích như những bài đăng trên Instagram, mặc dù cũng có một số bữa tiệc diễn ra tại một vài quán bar ven biển.

"Hầu hết khu du lịch đều có quán bar hoặc club, nơi mọi người uống rượu và tán tỉnh nhau. Yangyang không phải chỉ toàn tiệc tùng, nhưng với quá nhiều bài đăng trên mạng xã hội thể hiện khía cạnh đó, những người ngoài cuộc như tôi có thể hiểu sai", Seo bày tỏ.

Ngoài nổi danh là "thị trấn tán tỉnh", Yangyang còn bị kỳ thị thêm bởi những tin đồn vô căn cứ, chủ yếu lan truyền trực tuyến.

Ví dụ, vào năm 2023, một người dùng ẩn danh đã đăng tải trên một cộng đồng trực tuyến rằng một phụ nữ đến bãi biển lướt sóng ở đây bị một nhóm du khách nước ngoài xâm hại tình dục. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã xác định rằng cáo buộc này là sai sự thật.

Tin đồn thất thiệt làm hoen ố hình ảnh của thị trấn ven biển. Ảnh: Yonhap.

Ngoài ra, câu nói kiểu như "Hãy tránh hẹn hò với bất kỳ ai đã từng đến Yangyang" đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, phản ánh việc khu vực này đã trở thành mục tiêu chế giễu của dân mạng.

Chính quyền, cùng với người dân và doanh nghiệp địa phương đã vào cuộc để giải quyết cuộc khủng hoảng hình ảnh, cảnh báo về việc phát tán thông tin sai lệch và nhấn mạnh rằng danh tiếng tiêu cực của khu vực là một yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm du lịch gần đây.

Số lượng du khách đến các bãi biển của Yangyang vào tháng 8 năm ngoái là 691.160 người, giảm 10% so với con số 767.560 người của năm trước đó. Trong khi 5 thành phố và quận khác trong tỉnh, bao gồm Gangneung và Sokcho, chứng kiến lượng khách đến bãi biển tăng 8-29% trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ Tỉnh Gangwon.

Một quan chức của Yangyang cho biết: "Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương của chúng tôi, vì vậy những tin đồn sai sự thật lan truyền trên mạng đe dọa trực tiếp đến sinh kế của người dân. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những tuyên bố sai sự thật và sẽ tăng cường giám sát".

Tự cứu lấy mình

Một số cư dân Yangyang đã thành lập một nhóm, chủ yếu gồm những người làm việc trong ngành nhà hàng và lưu trú, những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi tin đồn sai sự thật về quê hương của họ, để kêu gọi chính quyền hành động.

Tháng trước, họ đã treo một biểu ngữ gần bãi biển Ingu, điểm lướt sóng nổi tiếng, kêu gọi mọi người không nên tin vào những tin đồn thất thiệt về khu vực này đang lan truyền trên mạng. Biểu ngữ có mã QR liên kết đến kênh YouTube của nhóm, nơi các thành viên đã đăng tải một số video ngắn phản bác những tuyên bố này.

Park, người điều hành một nhà hàng Hàn Quốc tại Yangyang từ năm 2015 và là một trong những thành viên của nhóm, đã viết trong bài đăng trên Instagram: "Nhiều cư dân địa phương hiện cảm thấy xấu hổ khi nói rằng họ đến từ Yangyang, và các công ty ngày càng ngần ngại tổ chức sự kiện tại đây".

Ông cũng lập luận rằng các tụ điểm giải trí về đêm tồn tại ở mọi thành phố, bao gồm cả Seoul và đảo Jeju, và việc coi toàn bộ khu vực Yangyang là tụ điểm giải trí về đêm chỉ dựa trên một vài cơ sở là không công bằng.

Banner được treo gần bãi biển Ingu nhằm bác bỏ tin đồn. Ảnh: Yonhap.

Theo Lee Hoon, giáo sư du lịch tại Đại học Hanyang, hình ảnh của Yangyang như một điểm hẹn hò phần lớn được hình thành bởi xu hướng khuếch đại và sao chép một số loại nội dung nhất định của mạng xã hội.

"Nhiều tụ điểm giải trí về đêm tại các điểm du lịch đang tích cực quảng bá trên mạng xã hội, điều này đặc biệt hiệu quả trong việc thu hút du khách nước ngoài. Trong trường hợp của Yangyang, một số tụ điểm đã đăng nội dung khiêu khích, thu hút sự chú ý, khiến mọi người tin rằng những điểm ăn chơi này phổ biến hơn ở Yangyang so với thực tế", ông Lee nói.

Để phản bác những tin đồn sai sự thật trên mạng, điều quan trọng là phải chủ động sử dụng các nền tảng xã hội tương tự bằng cách tạo nội dung trải nghiệm chân thực từ du khách, giới thiệu những điểm tham quan đa dạng.

Trong khi đó, một chuyên gia địa lý lưu ý rằng nhận thức của công chúng về một khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch, chỉ ra nhu cầu cần có những nỗ lực xây dựng thương hiệu khu vực chủ động hơn.

Kim Jurak, nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Nghiên cứu Hành chính Địa phương Hàn Quốc, cho biết: "Không gian được kiến tạo bởi xã hội. Trong du lịch, điều này có nghĩa là sự thành công của một điểm đến không chỉ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng vật chất và thể chế, mà còn phụ thuộc vào cách mọi người nhìn nhận về nó".

Đặc biệt trong du lịch quốc tế, nơi kiến thức trực tiếp còn hạn chế, hình ảnh của một khu vực thường được định hình nhiều hơn bởi các câu chuyện xung quanh hơn là thực tế. Ông Kim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu khu vực nhất quán để cải thiện hình ảnh công chúng của Yangyang.

"Mặc dù hành động pháp lý chống lại thông tin sai lệch là quan trọng, Yangyang cũng nên tập trung vào việc tạo ra khẩu hiệu hấp dẫn, tổ chức các lễ hội và sự kiện để thu hút du khách và sản xuất nội dung quảng cáo trực tuyến để ứng phó với làn sóng tin tức tiêu cực", ông nói.