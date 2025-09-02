'Thiên đường du lịch' Thái Lan sốt sắng nhìn khách đổ sang Việt Nam

Trong khi ngành du lịch Thái Lan chật vật vì bất ổn chính trị và hạ tầng đình trệ, Việt Nam nổi lên với chính sách ổn định cùng giá phòng rẻ, trở thành lựa chọn thay thế của nhiều du khách.

Khách du lịch tập trung tại bãi biển Patong ở Phuket, Thái Lan, ngày 22/11/2024. Ảnh: Napat Wesshasartar/Reuters.

Bangkok Post dẫn lời ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành C9 Hotelworks, công ty tư vấn khách sạn có trụ sở tại thành phố Phuket, cho biết tình hình chính trị bất ổn của Thái Lan dẫn đến gián đoạn trong các chính sách quốc gia, bao gồm kích thích du lịch và tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng.



Ông nhận định trong khi các dự án bất động sản tư nhân vẫn được triển khai, các công trình công cộng quy mô lớn lại không theo kịp tiến độ.

Tại thành phố được mệnh danh "thiên đường du lịch" này, nhiều kế hoạch như đường cao tốc mới, hệ thống tàu điện nhẹ hay nâng cấp sân bay đều bị đình trệ. Các dự án khác như tuyến đường sắt cao tốc nối 3 sân bay trong Hành lang kinh tế phía Đông hoặc dự luật khu phức hợp giải trí thiếu sự rõ ràng.

Một chính sách kích cầu đáng chú ý là tặng 200.000 chuyến bay nội địa cho khách nước ngoài, nhiều khả năng cũng bị trì hoãn.

Khách du lịch Nga nghỉ dưỡng tại bãi biển Layan ở Phuket. Ảnh: Reuters.

Ngược lại, ông Barnett cho biết Việt Nam có chính sách và kế hoạch ổn định hơn để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội - TP.HCM.

Khoảng trống chính trị ở Thái Lan còn kéo theo sự chậm trễ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia, làm giảm lòng tin của nhà đầu tư và khiến khách quốc tế dè dặt hơn khi lựa chọn điểm đến.

“3-4 tháng trước, chúng tôi còn lạc quan về triển vọng cuối năm, nhưng giờ thì không. Chúng tôi đang mất đà và điều này rất đáng lo ngại”, ông nói.

Dự báo năm nay, lượng khách quốc tế đến Thái Lan chỉ đạt khoảng 35,5 triệu lượt - tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái - trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vẫn ảm đạm. Mùa thấp điểm 2025 cũng ghi nhận mức yếu hơn cùng kỳ năm trước.

Nhìn sang mùa cao điểm cuối năm, Phuket dự kiến vẫn duy trì thị trường, nhưng kém sôi động hơn. Lượng khách có thể giảm 5%, trong khi giá phòng trung bình mỗi ngày sụt hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo lãnh đạo C9 Hotelworks, một bộ phận khách du lịch đang chuyển hướng sang Việt Nam vì giá phòng khách sạn hạng sang ở đây chỉ bằng một nửa so với Thái Lan.