'Thiếu gia Bắc Kinh' bị mỉa mai khi cưới vợ kém 20 tuổi

Uông Vũ, từng được mệnh danh “Tứ thiếu gia Bắc Kinh”, kết hôn với fashion blogger Thôi Xán kém 20 tuổi, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Uông Vũ và Thôi Xán khoe ảnh đăng ký kết hôn.

Theo QQ và Sinchew, hai người hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hồi trung tuần tháng 8 tại Cục Dân chính quận Hoàng Phố, Thượng Hải, đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của Thôi Xán. Đến ngày Thất Tịch (30/8), cô đăng ảnh bên chồng kèm dòng chia sẻ: “30 tuổi, duyên phận đã định với ông Uông”.

Loạt hình cho thấy Thôi Xán có vóc dáng cao ráo, nổi bật, thậm chí cao hơn chồng. Trong khi đó, Uông Vũ (50 tuổi) xuất hiện với phong thái điềm tĩnh. Thông tin này ngay lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai khoảng cách tuổi tác: “Nếu không nói, tôi tưởng hai người là cha con” hay “Tứ thiếu gia Bắc Kinh nay đã thành… chú rồi”.

Trước những ồn ào, Uông Vũ lên tiếng trên Weibo khẳng định bản thân chưa từng thích thú với danh hiệu “thiếu gia”: “Tôi luôn coi mình là một người bình thường, không phải ‘thiếu gia’ như bên ngoài nói. Tôi càng không ưa những hư danh kiểu ‘Tứ thiếu gia Bắc Kinh’. Mong truyền thông hiểu cho”.

Ông cho biết bản thân chỉ muốn sống giản dị, làm việc để tự tạo thành quả, ngoài giờ thì dành thời gian cho sở thích như trượt tuyết, đi thuyền, và chú trọng các hoạt động thiện nguyện.

Uông Vũ bị mỉa mai vì chênh lệch tuổi tác lớn với Thôi Xán.

Uông Vũ là con trai cố chính khách Uông Đạo Hàm - cựu thị trưởng Thượng Hải, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Hai bờ Eo biển Trung Quốc. Nhờ nền tảng gia đình chính trị - kinh doanh vững chắc, ông từ lâu đã trở thành cái tên được chú ý trong giới thượng lưu. Thời trẻ, Uông Vũ thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với tin đồn hẹn hò hàng loạt nữ diễn viên như Triệu Vy, Trương Mẫn, Huỳnh Dịch, Trần Tử Hàm.

Cuộc tình được nhắc nhiều nhất của ông là với nữ diễn viên Lý Ngọc - người từng đóng “Phương Vũ” trong Tân dòng sông ly biệt. Khi Lý Ngọc qua đời vì ung thư hạch năm 2009, Uông Vũ với tư cách hôn phu đã chăm sóc cha mẹ cô nhiều năm, được công chúng khen ngợi là “chuyện tình bi kịch nhưng thủy chung ngoài đời thực”.

Trong khi đó, vợ trẻ Thôi Xán hiện sống tại London, từng du học Anh, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hình ảnh “da trắng, giàu có, xinh đẹp”. Cô thường xuyên chia sẻ outfit thời trang và trải nghiệm du lịch cá nhân.

Việc Uông Vũ tái xuất dư luận lần này khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ, vừa tranh cãi, song chính ông đã chọn cách nhấn mạnh sự kín đáo, hướng đến đời sống bình thường thay vì hào quang “thiếu gia” ngày nào.