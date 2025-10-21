Thiếu nhôm, Ford tạm ngừng sản xuất thêm nhiều mẫu xe

Hỏa hoạn tại nhà máy nhôm ở New York (Mỹ) khiến Ford buộc phải ưu tiên vật liệu cho các dòng xe bán chạy nhất của mình.

Ford đang phải đối mặt với khủng hoảng nguồn cung mới sau vụ cháy lớn tại một nhà máy nhôm ở bang New York vào tháng trước. Cơ sở này vốn là nhà cung cấp chính nhôm cho các mẫu xe tải và SUV cỡ lớn của hãng, vốn sử dụng thân vỏ hoàn toàn bằng nhôm. Sau khi tạm dừng sản xuất mẫu bán tải điện F-150 Lightning vào tuần trước để tiết kiệm vật liệu, hãng xe Mỹ vừa thông báo mở rộng danh sách ngừng sản xuất sang thêm 2 mẫu xe khác: Ford Expedition và Lincoln Navigator.

Ưu tiên hàng đầu cho bán tải Ford F-150

Theo tờ Detroit Free Press, Ford sẽ tạm ngừng dây chuyền sản xuất của 2 mẫu SUV cỡ lớn nói trên trong khoảng 2 tuần. Cả Expedition và Navigator đều dùng kết cấu thân vỏ nhôm từ năm 2018, chỉ vài năm sau khi dòng xe bán tải F-Series áp dụng vật liệu này. Trong khi F-150 Lightning được lắp ráp tại Dearborn (Michigan), 2 mẫu SUV lại được sản xuất ở Louisville (Kentucky), cùng nhà máy với dòng Super Duty. Hiện tại, dây chuyền Super Duty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Quyết định này không quá khó hiểu. Cả 3 mẫu xe nói trên đều có doanh số thấp hơn nhiều so với dòng F-Series, đặc biệt là F-150. Từ đầu năm đến nay, Lincoln Navigator chỉ đạt hơn 16.000 xe bán ra, F-150 Lightning khoảng 23.000 xe, và Expedition dẫn đầu trong nhóm với hơn 66.000 xe. Dù vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn so với khoảng 600.000 xe F-Series (chưa tính F-150 Lightning) mà Ford đã giao cho khách hàng trong cùng kỳ. Chính vì thế, việc ưu tiên vật liệu cho dòng bán tải chủ lực này được xem là bước đi chiến lược của hãng.

Tình trạng thiếu nhôm có thể kéo dài đến năm sau

Một tháng sau vụ hỏa hoạn, nhà máy nhôm tại New York vẫn chưa thể khôi phục hoạt động và dự kiến chưa mở cửa trở lại cho đến cuối quý I/2026. Ngay cả khi nhà máy hoạt động trở lại, nguồn cung nhôm có thể vẫn khan hiếm trong thời gian dài, buộc Ford phải quản lý chặt chẽ cách phân bổ vật liệu cho từng mẫu xe.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi giá nhôm tăng cao do thuế nhập khẩu kim loại và nhu cầu tăng mạnh trên thị trường nội địa. Theo ước tính, Ford có thể chịu thiệt hại từ 500 triệu đến 1 tỷ USD trong suốt giai đoạn thiếu hụt này.

Ảnh hưởng đến nguồn cung cho khách hàng

Trong ngắn hạn, khách hàng có thể chưa nhận thấy tác động rõ rệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu nhôm kéo dài, những mẫu xe có doanh số thấp như Navigator hay Expedition có thể trở nên khó tìm hơn tại đại lý. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, Ford có thể phải giới hạn sản xuất một số phiên bản nhất định, tập trung vào các biến thể phổ biến và sinh lời cao hơn. Điều này cũng có thể khiến giá bán thực tế tại đại lý tăng lên do nguồn hàng khan hiếm.

Lincoln Navigator là mẫu SUV cỡ lớn mang thương hiệu con hạng sang của Ford, vốn chia sẻ cấu trúc và công nghệ với chiếc Ford Expedition.

Với những gì đang diễn ra, Ford có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nguyên liệu nhôm này trong nhiều tháng tới - một thử thách không nhỏ giữa thời điểm hãng đang đẩy mạnh chuyển đổi sang xe điện và cải thiện lợi nhuận từ các dòng xe chủ lực.