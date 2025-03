Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: Mở rộng hệ thống camera giám sát

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án triển khai mở rộng hệ thống camera giám sát...

Ngày 18/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị đánh giá tổng thể công tác chuyển đổi số và các hệ thống camera trên địa bàn.

Đến nay, Công an TP đã bám sát tiến độ triển khai 15 mục tiêu cơ bản đến năm 2025 trong kế hoạch giai đoạn thực hiện chương trình chuyển đổi số trong CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an TP cũng chỉ đạo ban hành gần 2.000 văn bản các loại tham mưu, xin ý kiến, dự thảo chuyển các Bộ, ban ngành và sở, ban ngành của thành phố.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát hệ thống văn bản phục vụ triển khai Đề án 6 nhằm tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật, cung ứng dịch vụ số liên quan Luật Căn cước, Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên.

Ngoài ra, Công an TP phối hợp tham gia ý kiến góp ý với các đơn vị chức năng liên quan trong xây dựng, hoàn thiện Khung Chính phủ điện tử của Bộ Công an, quản lý trên 700 camera các loại và đã hoàn thành nâng cấp, hiện đại hoá hạ tầng Trung tâm Thông tin chỉ huy phục vụ công tác chỉ huy...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án “Triển khai mở rộng hệ thống camera giám sát tại các mục tiêu trọng điểm về an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Hoàn thành ký hợp đồng triển khai dự án “Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều khiển giao thông và thiết bị ngoại vi giai đoạn 2”. Hoàn thành việc phê duyệt chủ trương dự án “Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội và lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội”.

Giám đốc Công an TP cũng nhấn mạnh, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ đảm bảo triển khai đường truyền, đáp ứng phục vụ công tác công an theo mô hình 3 cấp từ Bộ Công an tới công an cấp cơ sở.

Về nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu khẩn trương rà soát số cán bộ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu đề xuất đào tạo, đảm bảo bố trí làm nhiệm vụ chuyển đổi số, viễn thông tại đơn vị công an cấp xã.

Tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu, phát triển đội ngũ chỉ huy, cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác công an của Công an TP Hà Nội.