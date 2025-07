Thợ điện phá cửa ôtô cứu tài xế đột quỵ trên đường

Phát hiện tài xế bất tỉnh, để ôtô trôi tự do rồi đâm vào xe máy dựng bên đường, anh Lê Văn Giáp nhanh chóng chạy tới phá cửa xe, đưa người gặp nạn ra ngoài.

Pha xử lý nhanh trí của thợ điện Nghệ An cứu tài xế ôtô đột quỵ Thấy chiếc xe mất lái lao vào bên đường, anh Lê Văn Giáp dùng búa và tua vít phá cửa xe, nhanh chóng đưa tài xế đang bất tỉnh ra ngoài.

Sáng 9/7, khi đang làm việc tại cửa hàng sửa chữa điện lạnh của gia đình ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, anh Lê Văn Giáp (sinh năm 1984) nghe tiếng nhiều người dân hô hoán. Gần đó, một chiếc ôtô đang trôi tự do trên đường, va chạm với nhiều xe máy do tài xế bất tỉnh, không còn khả năng điều khiển.

Anh Giáp nhanh chóng chạy tới, tìm cách mở cửa để dừng ôtô lại song không được. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào chiếc xe máy dựng bên đường, ngay trước cửa hàng của anh Giáp.

Lúc này, một người phụ nữ định lấy chiếc xe máy ra song bị anh Giáp cản lại. Anh nhận thấy xe vẫn đang hoạt động, nếu không có vật chặn lại sẽ tiếp tục trôi đi. Anh cũng nhanh chóng lấy tua vít và búa phá cửa xe, tắt máy và kiểm tra tình trạng tài xế. Người lái xe là nam giới địa phương, khoảng 40 tuổi.

"Lúc đó, tôi thấy tài xế đã mất ý thức, tay chân cứng, sùi bọt mép, mắt trợn ngược giống tình trạng đột quỵ", anh Giáp kể với Tri Thức - Znews.

Anh Giáp là thợ điện lạnh sinh sống, làm việc tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Anh Giáp tìm cách khởi động lại chiếc xe, chở người gặp nạn đi bệnh viện song không được. Khi anh chuẩn bị chuyển nam tài xế sang chiếc xe hơi của gia đình, một người đàn ông khác gần đó lại khởi động được xe của nạn nhân nên nhanh chóng điều khiển xe đến trung tâm y tế gần đó.

"Theo thông tin tôi được biết, nam tài xế đã được cấp cứu kịp thời còn tình hình sức khoẻ cụ thể ra sao, tôi không rõ. Tôi cũng không quen biết anh ấy", anh Giáp cho hay.

Khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hành động nhanh trí của anh Giáp nhận nhiều lời tán dương. Người thợ điện lạnh chia sẻ khi đó anh không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn ứng cứu người bị nạn một cách nhanh nhất.

"Lúc đó tôi không thấy quá sợ hay mất bình tĩnh, nhưng sau khi sự việc xong xuôi về nghĩ lại, tôi cũng nổi da gà, nhất là trước tình trạng của tài xế đó. Tôi chỉ sợ nếu không được cấp cứu kịp thời, tính mạng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm", anh kể.

Với những người dân có xe máy bị chiếc ôtô va chạm hư hại, anh Giáp cũng trấn an, động viên mọi người ưu tiên sức khỏe người bị nạn. Anh tin rằng khi tình hình ổn định, nam tài xế hoặc gia đình sẽ trở lại giải quyết vụ việc.