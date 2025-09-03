Thợ hàn lĩnh án tù vì nhiều ngôi nhà trên phố Tam Trinh bị 'thiêu rụi'

Do bất cẩn trong phòng chống cháy, Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1986) để xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều ngôi nhà trên phố Tam Trinh (Hà Nội) bị "thiêu rụi".

Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1986, trú tại xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Liên quan, Lê Văn Ngọc (sinh năm 1974, ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ) bị xem xét về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Vụ án xảy ra từ tháng 10/2008 và đây là lần xét xử phúc thẩm thứ hai. Trước đó, năm 2017, vụ án đã được Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội xét xử sơ thẩm, nhưng Tòa án nhân dân TP Hà Nội sau đó xét xử phúc thẩm và đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Sau phiên tòa sơ thẩm lần 2 mới đây (tháng 5/2025), bị cáo Nguyễn Văn Quyền, Lê Văn Ngọc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được xem xét lại tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo về bồi thường thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện cứu nạn, cứu hộ và xử lý đám cháy.

Mặc dù đưa các bị cáo ra xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã phải quyết định hoãn tòa do một số bị hại và người liên quan có đơn xin hoãn xét xử.

Nội dung vụ án cho thấy, khoảng 8h45 ngày 27/10/2008, tại các số nhà 481, 483, 485, 487 và 489 đường Tam Trinh (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoản làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản đối với nhiều hộ gia đình.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng làm rõ năm 2002, bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1959, trú tại số 485 phố Tam Trinh, Hà Nội) cho bà Đặng Thị Lý (sinh năm 1963, ở quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) thuê căn nhà số 485 phố Tam Trinh cùng thửa đất sát cạnh (số nhà 478) để làm xưởng sản xuất đồ điện gia dụng.

Sau khi thuê nhà, bà Lý cơ nới, xây nhà tạm gác xép tại khoảng đất trống trước cửa nhà số 485 bằng khung sắt, mái tôn để mở rộng diện tích kinh doanh, đồng thời xây dựng nhà khung sắt, mái tôn ở khoảng đất trống bên cạnh (số 487).

Đến tháng 8/2008, bà Tuyết yêu cầu bà Lý trả lại toàn bộ ngôi nhà cùng không gian liên quan số nhà 485 và tiếp tục cho bà Lý thuê nhà xưởng tại số 487. Chừng 1 tháng sau, bà Tuyết cùng chồng là ông Nguyễn Duy Bộ (sinh năm 1957) thuê Lê Văn Ngọc tháo dỡ một số hạng mục về cơ khí tại số nhà 485.

Sau đó, ông Bộ yêu cầu bà Lý tháo dỡ toàn bộ khung nhà sắt gác xép nhà tạm (trước nhà số 485) nên trước cửa nhà 485 thời điểm này chỉ còn lại khung sắt có mái tôn. Ngày 25/8/2008, bà Lý bàn giao lại nhà 485 và bà Tuyết, ông Bộ không có ý kiến gì.

Cùng thời điểm, bà Lý tiếp tục thuê Ngọc làm cơ khí phía sau nhà 487. Sáng 27/10/2008, Nguyễn Văn Quyền (thợ hàn) cùng người thợ hàn khác tên Nguyễn Văn Chiến và Ngọc đến trước nhà 487, thì ông Bộ gọi Quyền để thuê tháo dỡ mái tôn, khung sắt trước nhà 485.

Được Ngọc đồng ý, Quyền và anh Chiến sau đó mang theo máy cắt, mỏ hàn trèo từ gác xép tầng 2 nhà 487 sang nhà 485 để thực hiện những phần việc theo yêu cầu của ông Bộ. Mặc dù máy hàn vẫn để ở nhà 487, nguồn điện lại lấy từ nhà 485 khi Quyền và anh Chiến thực hiện công việc trước cửa nhà 485.

Sau khi cắt xong các thanh sắt chữ V gắn kết giữa nhà 485 và 487, anh Chiến đi về nhà tại số 509 phố Tam Trinh, còn Quyền tiếp tục cắt tháo các thanh sắt tiếp giáp giữa nhà 485 và 483. Ông Bộ đứng dưới chỉ đạo Quyền làm việc.

Quyền sử dụng mỏ hàn để cắt các thanh sắt dẫn đến các vẩy hàn bắn sang gác xép nhà số 483 (nơi để đệm mút) nên xảy ra hỏa hoạn. Quyền đeo mặt nạ, nên không kịp thời phát hiện sự cố. Lúc sau, anh Chiến quay lại mới phát hiện xảy cháy và hô hoán mọi người. Tuy nhiên đám cháy sau đó vẫn lan sang các nhà liền kề gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định hậu quả vụ hỏa hoạn gây thiệt hại trị giá hơn 2,7 tỷ đồng . Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (cũ) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quyền 7 năm tù và Lê Văn Ngọc 6 năm tù. Về dân sự, Tòa tuyên buộc 2 bị cáo và ông Nguyễn Duy Bộ phải buồi thường cho các gia đình bị hại.