Thoát chết thần kỳ sau tai nạn, đôi trẻ Trung Quốc cưới luôn

Một đôi nam nữ Trung Quốc thoát nạn kỳ diệu sau vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng và quyết định kết hôn ngay trong tuần, nhận về hàng nghìn lời chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Dù phản ứng nhanh khi phanh, anh Ma vẫn không thể tránh khỏi va chạm và bị ép vào dải phân cách của đường cao tốc. Ảnh: Facebook.

Người đàn ông họ Ma (31 tuổi) vừa cùng bạn gái trở về từ chuyến du lịch tự lái, đi từ quê nhà ở tỉnh Sơn Tây, miền Trung Trung Quốc, đến tỉnh Sơn Đông ở phía Đông.

Ngày 26/7, khi điều khiển xe trên tuyến quốc lộ hai làn ở Sơn Đông, Ma định vượt một chiếc xe tải. Đúng lúc anh cho xe lách qua bánh sau bên trái, lốp trước bên trái của xe tải bất ngờ nổ tung, khiến chiếc xe tải lao sang phía xe của anh. Dù Ma phanh gấp, cả hai vẫn bị ép vào dải phân cách giữa đường.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng ở cả đầu và đuôi, phần khung biến dạng. May mắn, Ma và bạn gái chỉ bị vài vết trầy xước và bầm tím. Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường nói đây là "một điều kỳ diệu". Tài xế xe tải cũng may mắn không bị thương, theo SCMP.

Sau đó, Ma đăng đoạn video từ camera hành trình của xe tải lên mạng. Nhiều người xem nhận ra rằng tài xế xe tải đã tăng tốc ngay sau khi lốp nổ, vô tình giúp anh tránh được một cú va chạm trực diện có thể gây hậu quả thảm khốc.

Ma bày tỏ sự biết ơn vì cả hai luôn giữ thói quen thắt dây an toàn, thứ mà anh tin rằng đã cứu mạng họ.

Ngay cả cảnh sát giao thông cũng phải thốt lên về phép màu khi họ sống sót, khi xét đến mức độ hư hỏng của chiếc xe. Ảnh: Facebook.

Tối cùng ngày, Ma bất ngờ đề nghị bạn gái kết hôn. Đôi trẻ quen nhau qua bạn bè giới thiệu và đã hẹn hò được một năm. Họ từng bàn về chuyện cưới xin nhưng chưa vội vã. Bạn gái anh lúc đó còn do dự vì quần áo rách nát sau vụ tai nạn.

Cuối cùng, hôm 29/7, chỉ 3 ngày sau khi thoát chết, cả hai chính thức đăng ký kết hôn tại quê nhà. Cha mẹ hai bên vô xúc động trước quyết định này. Họ gọi đây là mối duyên "sinh tử có nhau", khi con cái thoát chết trong gang tấc rồi bước ngay vào hôn nhân.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lời chúc mừng. Một người viết: "Qua cơn hoạn nạn, phúc sẽ đến". Người khác chia sẻ: "Họ đã chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn cả tử thần".

Thậm chí, thương hiệu xe điện Xpeng P7 - dòng xe đôi trẻ sử dụng trong chuyến đi - cũng gửi lời nhắn: "Chúc hai bạn hạnh phúc, bình an và may mắn".