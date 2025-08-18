Thoát khỏi vùng an toàn khi vợ chồng cùng thất nghiệp

Cả vợ lẫn chồng đều mất việc trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nhiều cặp đôi nhận ra sức mạnh của sự đồng hành, tìm thấy cơ hội để có hướng đi mới và thoát khỏi vùng an toàn.

Đầu năm nay, Lê Hoàng Đức (28 tuổi) nghỉ việc tại một công ty startup do thị trường chứng khoán biến động mạnh, bản thân anh cũng quá tải vì những áp lực xoay quanh cuộc sống và gia đình.

Giữa năm, đến lượt vợ anh, chị Phạm Thùy Linh (27 tuổi), cũng mất công việc tại phòng marketing của công ty có trụ sở chính ở Australia do doanh nghiệp rút vốn đầu tư. “Cú sốc kép” khi cùng thất nghiệp khiến họ gặp áp lực lớn về mặt tài chính.

Hoàng Đức - Thùy Linh không phải vợ chồng duy nhất rơi vào tình huống cùng mất việc. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, việc cả vợ lẫn chồng đều mất đi công việc đem lại nguồn thu nhập chính tạo nên sức ép lớn gấp đôi. Tuy nhiên, với sự đồng hành và chia sẻ, nhiều người vượt qua thử thách, biến đó thành cơ hội để tìm hướng đi mới mẻ và thoát khỏi vùng an toàn trước đây.

Tìm được hướng đi mới

Trước khi nghỉ việc, vợ chồng Hoàng Đức cùng lập kênh TikTok để làm dự án bán tranh. Anh tin dự án này sẽ phát triển nếu dành toàn bộ thời gian, tâm huyết.

“Nhưng thực tế không diễn ra như tưởng tượng. Khoảng 3 tháng liền, hai vợ chồng chỉ bán được vài bức tranh. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và tự ti về bản thân, nghi ngờ năng lực, nghĩ rằng mình thật tệ khi không chăm lo tốt cho cuộc sống của 2 vợ chồng”, anh kể.

Hoàng Đức trải qua giai đoạn áp lực sau nghỉ việc vì thấy mình không lo được cho gia đình.

Cảm giác tệ nhất đến với anh trong giai đoạn thất nghiệp là sự thiếu an toàn về mặt tài chính, quá nhiều khoản chi cần thanh toán. Có khoản tiết kiệm, nhưng cả hai cảm thấy bất an khi phải sử dụng vào số tiền đó.

Anh từng trải qua rất nhiều giai đoạn thất nghiệp và nghỉ việc nhưng khi đó vẫn là một cậu thanh niên, không có gánh nặng trách nhiệm quá lớn.

“Lần này hoàn toàn khác, tôi đã lập gia đình. Trách nhiệm của một người chồng khiến tôi không thoải mái kê đầu ngủ ngon. Tôi không muốn vợ phải chịu khổ”, anh nói.

May mắn, sau khi nghỉ việc, một đồng nghiệp cũ đã mở lời hợp tác với chị Thùy Linh theo dạng freelance, giúp vợ anh có thu nhập ổn định trong vài tháng đầu, để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Đến tháng 6, hai vợ chồng chuyển sang bán áo thun nhờ được một người chị mới quen gợi ý. Đến nay, mới chỉ hơn 2 tháng bước chân vào thị trường này, anh thấy vui khi nhận được sự ủng hộ tích cực.

“Chỉ sau khoảng nửa tháng mở bán, chúng tôi bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực từ bạn bè, người quen và cả những khách hàng xa lạ", anh kể.

Hiện, song song với kinh doanh, vợ chồng anh nhận thêm một số dự án freelance như xây dựng kênh TikTok hoặc định hướng, triển khai nội dung cho đa dạng lĩnh vực, nhờ vào mối quan hệ cũ.

Một bài học lớn cả hai học được sau biến cố là sự tin cậy dành cho nhau. Bên cạnh đó, anh nhận ra rằng khó khăn hay thử thách đến trong cuộc sống chưa chắc đã là điều xấu.

"Nếu vẫn giữ công việc cũ, chắc chúng tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm một cuộc sống tự do và hạnh phúc tại một nơi đầy thơ mộng như hiện tại”, anh chia sẻ, cho biết đã chuyển từ nội thành đông đúc ra khu đô thị ở ngoại thành.

Vợ chồng Diệu Linh "bỏ phố về quê" để chữa bệnh cho con vào đầu năm 2020.

Đầu năm 2019, biến cố ập đến với Diệu Linh, đang là giáo viên Lịch sử tại Hà Nội, và chồng (cùng 33 tuổi) khi con đầu phát hiện bị ung thư võng mạc. Cả hai sau đó phải nghỉ việc, về quê để tập trung chữa trị cho con.

“Khi con mới phát hiện bệnh, tôi nghỉ việc để đưa con đi chữa trị, chồng vẫn đi làm, là nhân viên marketing cho công ty lớn. Cuối năm 2019, tôi sinh bé thứ 2, cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Một phần vì giãn cách, phần nữa chi phí ở Hà Nội đắt đỏ nên đầu năm 2020, gia đình chuyển về quê ở Thạch Thất”, chị kể.

Trước đó, vợ chồng chị không có tích lũy hay kế hoạch tài chính từ trước, về quê với hai bàn tay trắng và nhờ vào hỗ trợ từ bố mẹ hai bên.

“Mâu thuẫn khi đó cũng nhiều lắm. Không có tiền, con lớn bệnh tật, thêm em bé mới sinh khiến vợ chồng rơi vào khủng hoảng”, chị bày tỏ, nói rằng không thể tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng luôn ngồi xuống để cùng nhau giải quyết.

Nghỉ việc ở nhà, Diệu Linh tập tành kinh doanh online. Trong giai đoạn dịch bệnh, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh nên công việc thuận lợi hơn nhưng cũng rất vất vả.

“Ngày nào cũng làm từ 6h đến 2-3h ngày hôm sau, ngủ một chút rồi lại làm. Nhưng mà lúc ấy nợ nần nên làm không thấy mệt. May mắn, chồng tôi chăm chỉ, biết nhường nhịn và thương vợ con nên giai đoạn khó khăn cũng qua”, chị nhớ lại.

Đến nay, con chị sức khỏe đã ổn định. Nguồn thu từ kinh doanh online mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình hết khó khăn.

“Có lúc nghĩ về nghề giảng dạy trước đây, tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng công việc và bận chăm lo con cái cứ cuốn mình đi. Giờ nghỉ lâu rồi, tôi cũng không tự tin về chuyên môn cũng như phương pháp nên không có ý định quay lại với nghề nữa”, Diệu Linh nói.

Vợ chồng chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, không bon chen, không quá lo lắng nhiều về kinh tế. Con cái cũng khỏe mạnh, có nhiều không gian chơi đùa, được ở gần bố mẹ.

Diệu Linh đang ấp ủ dự định khởi nghiệp dài hơi, dựa vào nguồn sản phẩm tại quê nhà - vốn là làng mộc truyền thống. Chị muốn góp phần quảng bá văn hoá, sản vật địa phương trên toàn quốc, hỗ trợ công việc cho những người dân cùng quê.

Vượt khỏi "vùng an toàn"

Thực tế, việc vượt qua cú sốc khi vợ chồng cùng thất nghiệp không dễ dàng. Mất việc ở độ tuổi ngoài 30, nhiều người khó khăn để tìm được công việc mới. Để tìm một hướng đi khác biệt hay khởi nghiệp trong khi còn nhiều áp lực tài chính, lo cho con cái cũng là thử thách không phải ai cũng dám đối mặt.

Tháng 6 năm nay, chị Hà Phương (32 tuổi, phường Yên Nghĩa, Hà Nội) bị đưa vào danh sách cắt giảm của công ty. Công việc nhàn nhã, giờ làm linh hoạt 9-16h khiến chị gắn bó với công việc này suốt 10 năm qua.

Giữa tháng 6/2025, chị chính thức thất nghiệp. Dù đã rải hồ sơ khắp nơi, đến nay chị vẫn chưa tìm được nơi phù hợp.

Vợ chồng chị Hà Phương tìm hướng đi mới sau nhiều năm có công việc ổn định.

Cùng thời điểm đó, anh Hải Thành (34 tuổi), chồng chị, chủ động xin nghỉ sau 3 năm làm việc tại một ngân hàng. Anh cho biết bị yêu cầu chuyển sang vị trí không đúng chuyên môn, áp lực cao, không đáp ứng được nên quyết định dừng lại.

Lấy nhau 5 năm, lần đầu đối diện tình huống cả hai cùng mất việc, vợ chồng rơi vào trạng thái chán nản. Họ trải qua hơn một tuần chỉ quanh quẩn trong nhà, gần như không nói chuyện.

“Tôi nhìn chồng mà không cười nổi, cả hai tạm thời chi tiêu bằng tiền tiết kiệm”, chị Phương kể. Chưa có con, nên họ quyết định ngồi lại để bàn bạc nghiêm túc về hướng đi mới, thay vì tiếp tục chờ đợi.

Cả hai thống nhất sử dụng 300 triệu đồng vốn tích lũy để khởi nghiệp một quán trà nhỏ. Công thức pha trà được chị Phương học từ mẹ, còn phần thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và truyền thông do anh Thành đảm nhận.

Song song với bán trà, họ vẫn nộp hồ sơ xin việc, tham gia các hội nhóm tuyển dụng để tìm công việc full-time. Tuy nhiên, các yêu cầu về độ tuổi khiến cơ hội không nhiều. Cả hai chuyển sang làm cộng tác viên online, nhận các đầu việc nhỏ, trong lúc chờ công việc ổn định.

Cuối năm 2024, vợ chồng anh Minh (39 tuổi, Hải Phòng) và chị Lan (37 tuổi) quyết định nộp đơn nghỉ việc gần như cùng lúc. Anh là nhân viên thiết kế tại một công ty quảng cáo, chị làm quản lý trong ngành may mặc.

Vợ chồng anh Minh có những thay đổi trong lối sống sau một năm cùng nghỉ việc.

Sau nhiều năm đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mà lương không tăng, lại luôn trong tình trạng lo sợ bị đưa vào danh sách cắt giảm, cả hai nhận ra mình đã kiệt sức. “Không chờ đến khi bị gọi tên, chúng tôi chọn nghỉ sớm để còn chủ động tính đường lui”, chị Lan chia sẻ.

Vợ chồng anh chị có hai con đang tuổi đi học. Dù mừng vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi nghỉ việc, họ hiểu rõ rằng không thể trì hoãn chuyện tìm việc mới quá lâu.

Nhiều năm đi làm tích góp, cả hai có được khoản tiết kiệm khoảng 700 triệu đồng. “Tiền để sống tạm thì có, nhưng chúng tôi biết nó sẽ vơi rất nhanh nếu không làm gì”, anh Minh nói.

Trước khi nghỉ việc, chị Lan đã có hai kênh TikTok chia sẻ sản phẩm gia dụng và mẹo chăm sóc nhà cửa, thu nhập từ tiếp thị liên kết khoảng 25-30 triệu đồng/tháng. Sau khi có thêm thời gian rảnh, anh Minh bắt đầu học quay phim, dựng clip, cùng vợ phát triển nội dung chuyên nghiệp hơn. Lượng theo dõi tăng đều, đơn hàng cũng ổn định.

Gần một năm kể từ ngày nghỉ việc, hai vợ chồng cảm nhận rõ sự thay đổi. Họ không còn căng thẳng vì KPI, có thời gian đón con, nấu ăn cùng nhau. Trước đây, họ chi mạnh tay cho ăn hàng, mua sắm nhưng giờ tiết chế hơn hẳn, thấy nhẹ lòng vì không còn bị cuốn theo guồng quay cũ.

Dù việc làm nội dung tạm thời đủ sống, cả hai vẫn xác định đây không phải kế hoạch lâu dài. Chị Lan đang học thêm về digital marketing, còn anh Minh học thiết kế để mở rộng cơ hội việc làm.

“Chúng tôi không mơ làm giàu từ mạng xã hội. Chỉ mong có thêm kỹ năng, nếu cần làm việc cũng không quá lạc hậu”, chị nói.