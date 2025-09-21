Thoát mác 'bán tải cà phê', Ford Ranger Super Duty lộ thông số khủng

|
Khác với thị trường Việt Nam, bán tải được các khách hàng quốc tế sử dụng như một phương tiện để "cày cuốc". Do đó, Ford đã giới thiệu mẫu Ranger Super Duty tại thị trường Australia với cấu hình phục vụ các mục đích hạng nặng này.
|
Tuy đã ra mắt vào tháng 4/2025, thông số chính thức của mẫu bán tải thùng lửng (cab chassis) này mới được công bố, đi kèm các phiên bản, tùy chọn và mức giá chính thức.
|
Với Range Super Duty, Ford phân phối 3 biến thể gồm Single Cab, Super Cab và Double Cab với các tùy chọn màu sắc đen Absolute Black, xám Aluminium, trắng Artic White, xám Command Grey và vàng cát Seismic Tan.
|
Gầm xe được gia cố tích hợp vào cản trước, mâm 18 inch, lốp đa địa hình General Grabber 33 inch giúp khoảng sáng gầm lên đến 299 mm và bề rộng cơ sở 1.710 mm.
|
|
Khoang tải hợp kim phía sau có thể được cá nhân hóa đồng màu thân xe, màu xám nhám hoặc đen nhám. Xe cũng được trang bị ống thở Safari với khả năng lội nước 850 mm.
|
Nội thất mẫu bán tải Ford Ranger Super Duty được thiết kế tinh giản và dễ dàng vệ sinh với bề mặt ghế bọc nỉ màu đen Elevate Emboss.
|
Bên cạnh bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 12 inch, xe còn được trang bị thêm giá đỡ tích hợp, cho phép người dùng có thể lắp đặt thêm laptop hoặc các thiết bị làm việc khác.
|
Cả 3 phiên bản Ford Ranger Super Duty đều được trang bị động cơ diesel V6 tăng áp 3.0L, sản sinh công suất tối đa 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Đi kèm là hộp số 10 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD toàn thời gian.
|
Mẫu xe chuyên dụng này được trang bị 7 chế độ lái như Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand và Rock Crawl, hệ thống 9 túi khí, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360...
|
Theo công bố từ nhà sản xuất, Ford Ranger Super Duty có khả năng kéo tải lên đến 4.500 kg và trọng tải lên đến 1.982 kg, với tải trọng tối đa của xe lên đến 4.500 kg.
|
Bên cạnh phiên bản chassis cab, Ford sẽ ra mắt chiếc Ranger Super Duty XLT vào giữa năm 2026 với thiết kế hoàn thiện hơn, hướng đến sự tiện nghi trên những hành trình dài.
|
Tại Australia, Ford Ranger Super Duty Single Cab có giá khởi điểm từ 64.400 USD. Phiên bản Super Cab và Double Cab có giá từ 66.200 USD và 68.400 USD.
