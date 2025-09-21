Thoát mác 'bán tải cà phê', Ford Ranger Super Duty lộ thông số khủng

Khác với thị trường Việt Nam, bán tải được các khách hàng quốc tế sử dụng như một phương tiện để "cày cuốc". Do đó, Ford đã giới thiệu mẫu Ranger Super Duty tại thị trường Australia với cấu hình phục vụ các mục đích hạng nặng này.