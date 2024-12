Thời điểm dễ khiến bệnh tim trở nặng

Thời tiết trở lạnh cũng là thời điểm các bệnh lý về tim mạch có nguy trở nặng, thậm chí có thể gây đột quỵ.

Các bệnh lý tim mạch có thể diễn biến nặng hơn khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Pexels.

Thời tiết là một trong những yếu tố tác động lớn đến sức khỏe của người mắc bệnh tim mạch. Khi nhiệt độ tăng cao, tim phải làm việc liên tục, làm tăng nguy cơ đau tim, loạn nhịp tim (nhịp tim không đều) và suy tim. Khi nhiệt độ hạ dần, người mắc bệnh tim có thể xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, huyết áp tăng, thiếu oxy...

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy nguy cơ bị đau tim tăng khoảng 2% mỗi khi nhiệt độ giảm 1 độ C.

Theo Verywell Health, thời tiết lạnh buộc cơ thể phải điều chỉnh để duy trì nhiệt độ cơ thể bên trong. Ở người mắc bệnh tim, những điều chỉnh này có thể gây áp lực lớn lên tim.

Nguyên nhân là thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, làm hẹp lòng mạch. Khi mạch máu co hẹp, huyết áp tăng lên, buộc tim phải co bóp mạnh hơn để bơm máu qua các mạch máu hẹp trong cơ thể.

Nếu hệ thống tim mạch của bạn khỏe mạnh, sự co thắt mạch máu này thường không gây vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn mắc bệnh động mạch vành (có mảng bám trong động mạch), tình trạng này có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch, gây đau tim. Ngoài ra, nhiệt độ quá lạnh có thể khiến máu trở nên đặc và dính hơn, thậm chí dẫn đến hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Mùa lạnh cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên, đặc biệt là bệnh cúm. Khi cơ thể bị viêm nhiễm, hệ miễn dịch suy giảm, làm mất tính ổn định của động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim hoặc nhồi máu cơ tim.

Theo Medical News Today, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, người mắc bệnh tim nên hạn chế thời gian và cường độ tiếp xúc với thời tiết lạnh. Điều này có thể thực hiện bằng cách:

Mặc nhiều lớp quần áo và đội mũ ấm để duy trì nhiệt độ cơ thể.

Tránh gió mạnh và khu vực ẩm ướt.

Hạn chế hoặc tránh uống rượu trong thời tiết lạnh, vì rượu có thể tạo cảm giác sai lầm rằng cơ thể đang ấm.

Nghỉ ngơi thường xuyên khi hoạt động thể chất và tránh làm việc quá sức.

Thường xuyên vào trong nhà để làm ấm nếu phải ở ngoài trời trong thời gian dài.

Ăn các bữa ăn nóng và uống đồ uống ấm là cách phù hợp để làm ấm cơ thể khi lạnh.

Ngoài ra, duy trì hoạt động và tập thể dục trong nhà khi thời tiết lạnh bên ngoài cũng rất quan trọng. Tập thể dục đều đặn có thể giúp trì hoãn hoặc ngăn ngừa các bệnh tim mạch phát triển.