Thời điểm lý tưởng để uống cà phê sáng

Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nhưng không thật sự biết chính xác thời điểm nào mới là lý tưởng, tốt cho sức khỏe.

Thưởng thức một tách cà phê ngay khi thức dậy không phải là ý tưởng tuyệt vời. Ảnh: Pexels.

Rất nhiều người khởi đầu ngày mới bằng một ly cà phê. Thậm chí, nhiều người có thể không làm gì được nếu không uống cà phê ngay khi mới rời giường ngủ.

Cà phê là một trong những đồ uống được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Món thức uống này vừa gây nghiện vừa tạo cảm giác tỉnh táo, thoải mái vào buổi sáng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là thời điểm nào lý tưởng nhất để uống cà phê và những ai không nên thường xuyên uống cà phê sáng?

Nên uống cafe vào lúc nào?

Theo Everyday Health, thời điểm tốt nhất để uống cà phê không phải là vào buổi sáng mà là khoảng 60-90 phút sau khi thức dậy. Điều này là do trong khoảng thời gian ngay sau khi thức dậy, cơ thể sản xuất cortisol ở một trong ba mức cao nhất hàng ngày (8-9h, 12-13h và 17h30-18h30).

Cortisol, thường được gọi là "hormone căng thẳng" của cơ thể chúng ta, đạt đỉnh điểm vào buổi sáng sớm sau khi bạn thức dậy. Uống cà phê vào thời điểm cortisol đạt đỉnh làm tăng khả năng dung nạp caffeine, từ đó dẫn đến nồng độ cortisol tăng cao, gây rối loạn nhịp sinh học.

Vì vậy, nếu thức dậy lúc 8h sáng, bạn có thể đạt năng lượng tự nhiên hoạt động tốt cho đến 9-9h30. Sau đó, khi mức cortisol bắt đầu giảm xuống và bạn dần cảm thấy uể oải, hãy pha cho mình một tách cà phê để tăng mức năng lượng.

Bằng cách này, bạn sẽ không can thiệp vào năng lượng tự nhiên của cơ thể mà chỉ bổ sung khi đến thời điểm thích hợp.

Uống cà phê có thể mang lại hiệu quả cao nếu đúng thời điểm. Ảnh: Pexels.

Ai không nên uống quá nhiều cà phê sáng?

Cà phê được nhiều người ưa thích bởi nó giúp tỉnh táo, làm việc hiệu quả, nhưng không phải ai cũng thích hợp sử dụng loại đồ uống này.

Người có vấn đề về tim

Theo The Healthly, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ kết luận caffeine trong cà phê có khả năng tăng huyết áp và nhịp tim đột biến tạm thời. Mặc dù vẫn chưa có đủ bằng chứng về bất kỳ ảnh hưởng lâu dài của caffeine đối với huyết áp và sức khỏe tim, những người có vấn đề về tim mạch vẫn nên nói chuyện với bác sĩ về việc tiêu thụ bao nhiêu là an toàn hoặc cần tránh hay không.

Người bị mất ngủ

Người bị rối loạn giấc ngủ nên tránh uống cà phê. Cà phê chứa caffeine, một chất có thể kích thích hệ thần kinh trung ương. Đối với những người sẵn tình trạng rối loạn giấc ngủ, caffeine có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Caffeine sẽ làm giảm giai đoạn ngủ sâu, kéo dài thời gian cần để đi vào giấc ngủ và có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ suốt đêm.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng thường gặp do axit trào ngược lên thực quản, theo India Times. Caffeine có thể gây chứng ợ nóng, làm trầm trọng hơn bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản nên giảm lượng cà phê nạp vào hàng ngày để giảm kích ứng khi sử dụng.

Phụ nữ mang thai

Đại học Sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên giới hạn caffeine ở mức 200 miligam (khoảng 2 tách cà phê) mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ sẩy thai, chuyển dạ sớm và sinh con nhẹ cân.

Caffeine là chất kích thích nếu sử dụng quá nhiều có thể gây tăng huyết áp khi mang thai, gây lo lắng, mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe bà bầu. Caffeine cũng đi qua nhau thai và ảnh hưởng các cơ quan đang phát triển bên trong bào thai, gây cản trở sự hình thành và phát triển của thai nhi. Đồng thời cản trở quá trình hấp thụ các dưỡng chất của em bé.

Đặc biệt, thêm sữa vào cà phê không làm thay đổi đáng kể hàm lượng caffeine. Phân tử caffeine hòa tan trong nước và vẫn ổn định khi có protein và chất béo sữa. Vì vậy, dù là cà phê đen, thêm sữa hay đường, bà bầu cũng nên hạn chế hoặc dừng uống.