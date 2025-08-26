Thời điểm tốt nhất để tiêm vaccine phòng cúm

Đang vào thời điểm giao mùa nên tôi muốn đi tiêm vaccine phòng cúm. Xin hỏi tiêm vào thời điểm này đã đúng chưa và có tác dụng bảo vệ hiệu quả nhất không?

Đang vào thời điểm giao mùa nên tôi muốn đi tiêm vaccine phòng cúm. Xin hỏi tiêm vào thời điểm này đã đúng chưa và có tác dụng bảo vệ hiệu quả nhất không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Cúm là bệnh truyền nhiễm có thể gây diễn biến nặng, dẫn đến nhập viện và thậm chí tử vong. Mỗi mùa cúm có đặc điểm khác nhau và mức độ ảnh hưởng cũng không giống nhau ở từng người.

Tiêm vaccine cúm mùa hàng năm là cách tốt nhất để giúp giảm nguy cơ mắc cúm, nhập viện và thậm chí là không qua khỏi do cúm. Mặc dù một số người tiêm vaccine vẫn có thể bị cúm, bệnh thường nhẹ hơn và giảm nguy cơ biến chứng.

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn nên tiêm vaccine cúm mỗi mùa, trừ một số trường hợp hiếm gặp. Việc tiêm vaccine đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng do cúm.

Đối với hầu hết người chỉ cần tiêm một liều vacicne cúm cho cả mùa, tháng 9 và tháng 10 thường là thời điểm tốt để tiêm. Lý tưởng nhất là tiêm vaccine vào cuối tháng 10. Lưu ý là phải mất khoảng 2 tuần sau khi tiêm vaccine, kháng thể bảo vệ chống lại bệnh cúm mới phát triển trong cơ thể.

Tuy nhiên, một số nhóm người cần lưu ý về thời điểm tiêm vaccine bao gồm:

- Hầu hết người lớn, đặc biệt là những người trên 65 tuổi, và phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng giữa thường không nên tiêm vaccine sớm (vào tháng 7 hoặc tháng 8) vì hiệu quả bảo vệ có thể giảm dần theo thời gian.

- Một số trẻ cần tiêm 2 liều vaccine cúm, cách nhau 4 tuần. Việc tiêm chủng trong tháng 7 và tháng 8 cũng có thể được cân nhắc cho những trẻ chỉ cần tiêm một liều.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối có thể tiêm vaccine cúm vào tháng 7 và tháng 8 vì điều này giúp bảo vệ trẻ sơ sinh trong vài tháng đầu sau khi sinh (khi trẻ còn quá nhỏ để tiêm chủng).

Chúng ta nên tiêm vaccine cúm hàng năm vì:

Khả năng miễn dịch của một người sau khi tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian, do đó cần tiêm vaccine cúm hàng năm để có hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Virus cúm liên tục thay đổi, thành phần của vaccine cúm được xem xét hàng năm. Vaccine cũng được cập nhật để bảo vệ chống lại các loại virus phổ biến nhất trong mùa cúm sắp tới.

Những người không nên tiêm vaccine cúm bao gồm:

Trẻ em dưới 6 tháng tuổi còn quá nhỏ để tiêm vaccine phòng cúm.

Những người bị dị ứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng với bất kỳ thành phần nào trong vaccine cúm (gelatin, kháng sinh hoặc một số thành phần khác) không nên tiêm vaccine đó.

Những người đã từng bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với một liều vaccine cúm không nên tiêm lại vaccine cúm đó và có thể không được tiêm các loại vaccine cúm khác.