Thời điểm 'vàng' để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng

Tháng 9 có thể xem là "mùa ưu đãi" của xe điện khi gần như toàn bộ đại diện từ các thương hiệu đều đang được ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Xe điện vẫn đang giữ được lợi thế về giá tốt so với các mẫu xe động cơ đốt trong nhờ chính sách ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ. Đặc biệt trong tháng 8, nhiều hãng còn nhanh chóng triển khai thêm loạt chương trình giảm giá, đưa mức giá của những mẫu xe xanh này về mức thấp gần nhất trong năm.

Dưới đây là loạt cái tên đang được ưu đãi sâu được Tri Thức - Znews tổng hợp trong mùa thấp điểm.

Geely EX5

Trong tháng 9, mẫu SUV điện đầu tiên của Geely tại thị trường Việt là chiếc EX5 đang được giảm đến 34 triệu đồng tiền mặt. Cụ thể, khách hàng mua EX5 Pro được hưởng ưu đãi từ 839 triệu xuống còn 809 triệu đồng. Phiên bản Max được giảm từ 889 triệu xuống còn 850 triệu đồng.

Geely EX5 được giảm hàng chục triệu đồng trong tháng 9.

Ngoài ra, toàn bộ người mua Geely EX5 được tặng kèm một bộ sạc cầm tay 2,2 kW và một bộ sạc treo tường 7 kW trị giá 5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, EX5 được định vị ở nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh cùng các đối thủ quen mặt như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Ford Territory, đồng hương chạy điện BYD Atto 3.

Ford Mach-E

Mẫu xe điện đầu tiên của Ford ở Việt Nam đang được hưởng khuyến mại tổng trị giá hơn 130 triệu đồng trong tháng 9.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, khách hàng đặt mua Mustang Mach-E trước ngày 30/9 được hưởng giá 2,499 tỷ, thấp hơn 100 triệu đồng so với mức niêm yết. Ngoài ra, người mua được tặng kèm bộ sạc treo tường tại nhà, một bộ sạc tự động, gói phụ kiện và phiếu ưu đãi 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc.

Khách hàng đặt mua Mach-E trước 30/9 được hưởng giá bán ưu đãi. Ảnh: Car and Driver.

Ford Mustang Mach-E được bán với duy nhất phiên bản Premium AWD. Thiết lập motor kép trên mẫu crossover thuần điện sản sinh công suất đầu ra tối đa 395 mã lực, mô-men xoắn cực đại 676 Nm.

Gói pin dung lượng 88 kWh cho phép Ford Mustang Mach-E Premium AWD vận hành trên quãng đường tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy.

BYD Atto 3

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý BYD đang chào bán mẫu SUV cỡ C Atto 3 với mức giá dưới 700 triệu đồng.

Cụ thể, BYD Atto 3 bản Dynamic được giảm từ 766 triệu xuống còn 686 triệu đồng. Trong khi đó, bản Premium được giảm từ 886 triệu xuống còn 816 triệu tại một số đại lý.

Các phiên bản của Atto 3 đều đang được giảm giá tại đại lý.

Người mua được tặng kèm bộ sạc treo tường 7 kW, một sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn điện và bộ bơm lốp điện tử, vá vỏ khẩn cấp và phiếu bảo dưỡng.

Tại Việt Nam, Atto 3 được định vị ở nhóm SUV cỡ C, cạnh tranh cùng Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V hay Geely EX5.

Loạt xe điện VinFast

Trong tháng 9, toàn bộ ôtô thuần điện từ VinFast tiếp tục được hưởng ưu đãi tiền mặt khoảng 4% theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 3".

Điều này giúp khách hàng tiết kiệm ít nhất 11,9 triệu đồng khi sở hữu các mẫu xe điện từ thương hiệu nội địa Việt. Khách hàng mua xe được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ, trị giá quy đổi khoảng 12 triệu đồng cùng gói phụ kiện chính hãng.

Toàn bộ dải sản phẩm thuần điện của VinFast đang được giảm 4% so với giá niêm yết. Ảnh: Việt Hà.

Các ưu đãi này giúp giá bán xe trở nên cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ví dụ chiếc VF 5 Plus có giá niêm yết 529 triệu, sau khuyến mại được giảm còn khoảng 497 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe điện VinFast vẫn đang được hưởng ưu đãi miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

Với loạt ưu đãi mạnh tay từ cả hãng xe trong và ngoài nước, thị trường ôtô điện đang ở giai đoạn giá hấp dẫn nhất từ đầu năm. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc xuống tiền, khi mức giảm trải dài từ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện đến tiền mặt trực tiếp.